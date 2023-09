BlueSun neemt de verantwoording in duurzaamheid en innovatie 'Zijn dé partner voor food retail, drug en discount'

De fabrikant van huishoudelijke verzorgingsproducten lanceert nu twee innovaties voor het retaillandschap. Ambi Pur Tri-gel met 70% minder plastic stroomt vanaf week 48 als eerste bij Albert Heijn in en Dreft 0% wordt in het eerste kwartaal van 2024 bij meerdere ketens gelanceerd.

De oorsprong van BlueSun begint 8 jaar geleden. In 2015 onderhandelde investeringsmaatschappij PHI Industrial Acquisitions (PHI) met Procter and Gamble (P&G) en Henkel over de overname van een wasmiddelenfabriek in Mataró, in de provincie Barcelona en de fabriek in Sevilla. Tegelijkertijd nam PHI verschillende P&G-merken over in een aantal Europese landen. Deze merken werden gegroepeerd onder de paraplu van BlueSun Consumer Brands . Op dit moment is de fabriek in Mataró actief in de productie van wasmiddelen en luchtverfrissers en de fabriek in Sevilla gespecialiseerd in huishoudelijke schoonmaak producten.

Maatstaf

‘Wij willen hier wat meer duidelijkheid over verschaffen in de retailwereld’, legt Sander Gerrits, Sales Director Central Europe uit, in een interview met Distrifood. Doel is de merken binnen het portfolio leidend te laten worden voor de Europese markt van huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Als onderdeel van een investeringsmaatschappij kijken we bovendien altijd naar verdere mogelijkheden om onze afzetmarkt, portfolio en omzet te vergroten”

BlueSun is aanwezig in alle Europese landen met eigen merken, productie voor derden en is tevens producent van Private Label voor grote retailers en discounters. Ze zijn actief in meerdere categorieën, zoals wasmiddelen, bleekmiddelen, luchtverfrissers en wasverzachters. Er wordt geproduceerd in fabrieken in Sevilla en Mataró. ‘Als onderdeel van een investeringsmaatschappij kijken we bovendien altijd naar verdere mogelijkheden om onze afzetmarkt, portfolio en omzet te vergroten’, legt Sander Gerrits uit.

Een van de bekendste merken die in Nederland gevoerd wordt is Dreft. ‘En in ons geval gaat het dan om het wasmiddel. De BlueSun-merken zijn bij alle bekende foodretailers, discount formules, drugstores en e-tailers verkrijgbaar waarbij BlueSun als partner fungeert en volop investeert in de betreffende formules.

Innovatief

‘We zijn innovatief en combineren bij veel van onze producten het beste uit twee werelden’, verklaart Gerrits verder. ‘Zoals bij Ambi Pur WC gel. Zowel de prettige geur als perfecte reiniging worden gecombineerd in één formule, wat uniek is in de categorie. Een lage collo inhoud zorgt ervoor dat een opname makkelijk te realiseren is voor de retailer. De innovatieve kracht geldt zeker ook voor Dreft. We richten ons daarbij zeer bewust op de Care categorie dan op de Performance categorie. Zie bijvoorbeeld de Ultimate Care 3.0 range waar gebruik wordt gemaakt van een kleurbescherming technologie. Het middel bevat enkel natuurlijke ingrediënten en beschermt de vezels.’

Slow fashion

Sander Gerrits constateert dat het laatste belangrijk is omdat met name jongeren steeds meer aandacht besteden aan duurzaamheid. En dan is het essentieel dat kleding langer goed blijft. De consument gaat op zoek naar producten die daarvoor kunnen zorgen. ‘Het gaat bij aandacht voor duurzaamheid al lang niet meer alleen om eten en drinken, maar zeker ook om kleding. Deze trend komt over uit Scandinavische landen, waar inmiddels Dreft 0% succesvol gelanceerd is, maar krijgt ook hier steeds meer voet aan de grond. Slow fashion krijgt steeds meer aandacht’, weet Gerrits die hier met het merk Dreft op inspeelt en daarbij de hele range bedient: vloeibaar, poeder, caps en wasverzachters.

'Dit is uniek in deze categorie en daarmee nemen als A-merk bewust we het voortouw.'

BlueSun lanceert de komende tijd twee innovatieve artikelen die hun weg naar retail gaan vinden: Ambi Pur Tri-gel toiletblok in een kartonnen verpakking en Dreft 0%. Het toiletblok wordt uitgerold in het supermarktschap vanaf week 48, te beginnen bij Albert Heijn. De lancering van Dreft 0% zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.

Ambi Pur Tri-gel toiletblok in karton

De Ambi Pur Tri-gel toiletblokken maakt gebruik van de innovatieve Tri-gel technologie die ervoor zorgt dat de geur blijft hangen en de wc langer schoner blijft. Sander Gerrits: ‘Het toiletblok is opnieuw ontworpen en wel met een nieuwe pasvorm. Ook heeft Ambi Pur Tri-gel een duurzame kartonnen verpakking, die zorgt voor 70% plasticreductie! Dit is uniek in deze categorie en daarmee nemen als A-merk bewust we het voortouw. De nieuwe gel-technologie laat geen sporen achter en lost perfect op met water.’ Het reinigingsschuim zorgt voor een duurzame reiniging en het glanseffect is bedoeld om de schoonmaakperceptie van het toilet te vergroten.

Dreft 0%

Dreft is een iconisch Nederlands merk en BlueSun blijft daarop voortborduren. Vanaf begin volgend jaar komen ze met een nieuwe variant waarbij de 0% categorie verder opengebroken zal worden. De gevoelige huid vaart wel met de 0% variant. ‘Hiermee willen we een bestaande categorie een nieuw leven inblazen’, legt Gerrits uit. ‘Waaraan stel ik mijn huid bloot is een vraag die steeds meer consumenten hebben. Daar is Dreft 0% voor ontwikkeld.’

Dreft 0% draagt zorg voor kleding, zodat deze wasbeurt na wasbeurt beschermd blijft, net als bij de eerste keer dragen. Het A-merk beschikt over de meest geavanceerde technologie om alle kledingstukken, kleuren en wittinten te beschermen. Belangrijk zijn de natuurlijke ingrediënten: 0% kleurstoffen en 0% parfums verklaren de naamgeving van de jongste innovatie. Voor de verpakking geldt dat deze voor 99% uit gerecycled plastic bestaat. Dreft 0% is beschikbaar in Colour, White en Black en verkrijgbaar in zowel vloeistof als poeder. Tevens beschikt deze variant over een Nordic Swan eco-label, iets waar BlueSun enorm trots op is.

BlueSun vindt deze vernieuwingen te meer belangrijk omdat meer dan 20% van de kleding wordt weggegooid aangezien deze de vorm, kleur of integriteit heeft verloren. Onderzoek wijst nu uit dat consumenten de levensduur van stoffen steeds belangrijker vinden. Ongeveer de helft van de Europese consumenten toont interesse in wasproducten die de levensduur van kleding kunnen verlengen. ‘We hebben ons als bedrijf voorgenomen uit te gaan van een meer holistische benadering van duurzaamheid door te kijken naar het verminderen van de impact op het milieu van complementaire producten, zoals kleding. Op deze manier zou onze bedrijfstak kunnen veranderen in een industrie die meer hulpbronnen behoudt dan ze verbruikt’, stelt Sander Gerrits.

Dit artikel is gesponsord door BlueSun Consumer Brands.