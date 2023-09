(Wikkel)folie als afval is niet ingewikkeld voor de retailsector

In de detailhandel ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid verpakkingsafval, waaronder kartonnen dozen, plastic zakken, wikkelfolie en voedingsresten. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn van klanten over duurzaamheid, en neemt de vraag naar transparantie toe. Hierdoor wordt het voor de detailhandel steeds urgenter om een duurzame oplossing te vinden voor al het afval dat vrijkomt.

Veel bedrijven zien in dat een duurzame oplossing begint bij het voorkomen en scheiden van afval. Ze hebben vaak te maken met restmateriaal als papier, karton, folies en plastic verpakkingen. Enkel als deze materialen apart worden gehouden van andere afvalstromen, kan het worden gerecycled. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: afvalstromen hebben waarde.

Waste-to-product

Afvalverwerker Renewi zamelt verschillende afvalstromen in en zorgt dat dit afval een nieuw leven krijgt. Recyclen wordt zo doorgeven. Het meest voorkomende afval wordt per stroom ingezameld en verwerkt/gerecycled. Altijd met oog op duurzaamheid en circulariteit. Dat gebeurt door afval om te zetten in grondstoffen.

Uit deze grondstoffen worden de volgende producten gemaakt: Papier en karton wordt ingezameld en gescheiden in verschillende kwaliteiten. Het wordt verkleind, gebaald en ingezet in de papierverwerkende industrie voor de productie van dozen, kranten en tissueproducten.

Folies nemen in het restafval vaak veel volumes in. Daardoor is het interessant om ze gescheiden in te zamelen. Schone folies worden weer gebruikt als grondstof voor nieuwe folieproducten, zoals verpakkings-, noppen- en stretchfolie.

PD valt uiteen in plastic (verpakkingen) en drinkpakken. Plastic verpakkingen worden gescheiden op kwaliteit en op soort. Zo kunnen (bijvoorbeeld) nieuwe verpakkingen worden gemaakt, of textiel. Drinkpakken worden gewassen en behandeld, waarna ze als grondstof worden ingezet in de papierindustrie.

Etensresten bevatten schadelijke bacteriën die allereerst in een vergister worden gedood. Hierbij komt onder meer biogas vrij dat een duurzame energiebron is. Dat wat na het vergisten overblijft, wordt gebruikt als meststof.

Containers voor specifieke afvalstromen

Als ondernemer is het belangrijk dat je werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier en zo direct bijdraagt aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen in de branche.

Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi kan je (rol)containers huren, met één of meerdere afvalstromen, die geschikt zijn voor het afval in de sector. Hierdoor bestaat er altijd een op maat gemaakte oplossing. De chauffeurs zorgen dat de containers op locatie worden geleverd en weer op tijd worden geledigd en afgevoerd, de locatie en datum worden in overleg bepaald.

Concreet bewijs

Zo kan afval op een veilige en hygiënische manier gescheiden worden, met bijkomend een mogelijk financieel voordeel. Tevens worden beloftes op het gebied van mvo, duurzaamheid of circulariteit hiermee onderbouwd met concreet bewijs.

Wilt u weten welke container past bij uw bedrijf? Of meer weten over het inzamelen, verwerken en recyclen van uw afval? Dan geeft Renewi u graag vrijblijvend advies.

Dit artikel is gesponsord door Renewi.