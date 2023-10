Dry misting succesvol in Duitse retailmarkt

Dry misting, de technologie die voedselverspilling vermindert en winstmarges vergroot door producten langer vers te houden, verovert de Duitse retailmarkt.

Na succesvolle implementatie bij Nederlandse ketens als Albert Heijn, PLUS en Jumbo, omarmen nu ook Duitse supermarkten zoals EDEKA en REWE dry misting . Gebauer's E-Frische Center in Göppingen, Duitsland, nam de technologie in augustus 2021 in gebruik, met goede resultaten.

Langere houdbaarheid en minder voedselverspilling

Een supermarkt die dry misting toepast, verspilt gemiddeld 25% minder groente en fruit dan een supermarkt zonder deze technologie. Bovendien helpt de mist om het gebruik van plastic verpakkingen te verminderen en verbetert het de versbeleving op de AGF-afdeling. Manfred Gebauer, de ondernemer achter Gebauer's E-Frische Center (EDEKA), is vol lof over de resultaten. "Onze klanten ervaren nog meer versheid op de afdeling en je ziet ook dat de producten langer houdbaar blijven. Bovendien bespaart het ons arbeidsuren. Veel groentesoorten die onder de mist liggen, hoeven 's avonds niet meer naar de koelcel."

Verhoogde marges en verminderde derving

Naast het behoud van kwaliteit en gewicht blijkt uit de resultaten dat dry misting hogere winstmarges mogelijk maakt door derving te verminderen. Zo werd dankzij de tehcnologie het verlies op paprika's met 50% verminderd. Bovendien nodigt de hogere productkwaliteit samen met het visuele effect van de mist boven het schap klanten uit tot meer aankopen.

Een systeem behoeft maar eens per jaar groot onderhoud. Dit bespaart veel geld en gedoe in de winkel”

Onderhoudsvriendelijke technologie

Elk dry misting-systeem wordt geleverd met een levenslange garantie in combinatie met een onderhoudscontract. Dit is volgens Gebauer een groot voordeel. "Onderhoud is iets waar in supermarktland veel kosten mee gemoeid zijn. Dry misting is hierin uniek vergeleken met andere producten. Een systeem behoeft maar eens per jaar groot onderhoud. Dit bespaart veel geld en gedoe in de winkel."

Duurzaamheid in retail

Naast de voordelen voor ondernemers draagt dry misting ook bij aan de duurzaamheidstransitie van retailers. Dankzij het natuurlijke koelende effect van de mist is er minder behoefte aan het gebruik van koelcellen. Dit wat leidt tot energiebesparing. Bovendien helpt dry misting retailers om het gebruik van (plastic) verpakkingen tot een minimum te beperken.

Ethiek en commercie hand in hand

Terwijl de wereld zich beweegt richting een meer milieuvriendelijke toekomst, laten de resultaten van dry misting in de Duitse markt wederom zien dat duurzaamheid niet alleen een ethische keuze is, maar ook een slimme zakelijke zet. De implementatie van innovatieve technologieën vermindert niet alleen voedselverspilling, maar bespaart ook energie en minimaliseert en plastic verbruik. Duitsland blijft hiermee de weg wijzen naar een meer duurzame en winstgevende toekomst voor de retailindustrie.

Vrijblijvend advies op maat

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem contact op met Contronics voor vrijblijvend advies op maat.

Over dry misting Dry Misting is geïnspireerd op de natuurlijke ochtenddauw boven een akker. Dit biedt een ideaal klimaat voor gewassen. Luchtbevochtigers maken fijne mist van gezuiverd water met behulp van ultrasone trillingen. Dit houdt in dat een klein plaatje 1,7 miljoen keer per seconde tegen het wateroppervlakte trilt, waardoor minuscule mistdruppels ontstaan die samen een wolk van mist boven het schap vormen. Deze mistwolk verdampt. Hierdoor stijgt de luchtvochtigheid en ontstaat een natuurlijk koelend effect. Dit zorgt voor het perfecte klimaat voor verse groente en fruit.

Dit artikel is gesponsord door Contronics