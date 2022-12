Nestlé: ‘Juist nu gezamenlijk bouwen aan een duurzaam fundament’

Hoe zijn jullie met alle veranderingen omgegaan?

‘Wij beseffen heel goed dat de extreme prijsstijgingen van het afgelopen jaar veel mensen zorgen baart’, legt Rikken uit. ‘Wij zien het dan ook als onze verplichting om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Zo hebben we in de eerste plaats een groot deel van de kostenstijgingen voor eigen rekening genomen door bijvoorbeeld onze marketinginvesteringen te verlagen en duidelijke portfoliokeuzes te maken.

Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat wij onze boeren en andere leveranciers steunen in de kostenstijgingen waar zij mee te maken hebben. Het is naar mijn mening cruciaal dat we ons samen met retailers sterk maken voor een verantwoord prijsbeleid zodat we niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staan. De inflatie zal nog wel even aanhouden en er zijn helaas geen simpele oplossingen.

Hoe zorgen jullie op de lange termijn dat voedsel beschikbaar blijft?

Het is volgens Rikken van cruciaal belang dat toekomstige generaties ook worden voorzien van een goed en ruim voedselaanbod. ‘In diverse werelddelen raakt de bodem uitgeput. Daarom is regeneratieve landbouw een speerpunt van Nestlé voor de komende jaren. Door onze omvang kunnen we hiermee wereldwijd echt impact creëren. Als voedingsproducent zijn we onderdeel van het probleem, maar ook van de oplossing. We willen het risico van en het initiatief voor het verduurzamen van de landbouw niet alleen bij de boeren neerleggen. Daarom zijn we in november in Nederland met 250 melkveehouders van Vreugdenhil gestart om de uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te brengen. Regeneratieve landbouw passen we inmiddels ook toe voor onze 500.000 cacao- en koffieboeren in Afrika en Latijns-Amerika.’

Regeneratieve landbouw is een speerpunt van Nestlé voor de komende jaren

Jullie zijn onlangs Captain of the Category geworden met koffie. Gefeliciteerd! Hoe verklaar je dit?

‘De categoriestrategie van Nestlé is: “koffie verdient beter”. Door premiumization, met een verhoogde kwaliteit van koffie en variatie, verhogen we de waarde per kopje koffie. De waarde van de koffie categorie is t.o.v. 2016 met meer dan 20% gegroeid. Nestlé is in grote mate de aanjager van die groei. We ontwikkelden de twee belangrijkste zetsystemen voor de koffiecapsules: de Nespresso-machine en het multi-beverage koffiezetsysteem Nescafé Dolce Gusto.’ In 2018 ging Nestlé een samenwerking aan met het iconische koffiemerk Starbucks. Ook dat heeft groot effect gehad op de categorie. Rikken: ‘De supermarktsector blijkt in economisch lastige tijden vrij robuust. En juist daar liggen veel kansen. Consumenten kiezen vaker voor een goede kop koffie thuis, die goedkoper is dan in de horeca. Nescafé Dolce Gusto positioneren we letterlijk als “jouw koffiebar, gewoon thuis” en ook met Starbucks bieden we thuis de kwaliteit die je gewend bent van Starbucks: “make it yours at home”.’

Welke innovaties zijn er bij de verpakkingen van de koffiecapsules?

‘We hebben in november het nieuwe Nescafé Dolce Gusto systeem aangekondigd: Neo. De capsules binnen dit systeem zijn composteerbaar en gemaakt van papier. We starten met de lancering in Brazilië. Ook Nespresso heeft, na drie jaar onderzoek, aangekondigd in 2023 papieren cups te introduceren. Gemaakt van 82% papierpulp, ook thuis composteerbaar.

Hoe betrekken jullie klanten bij innovaties?

‘We staan open om kennis te delen op het gebied van productinnovatie en ik nodig onze klanten ook uit om moeilijke vraagstukken bij ons neer te leggen. Zo zijn we dit jaar met een klant bij het Research Centrum in Lausanne geweest. We hebben daar gekeken naar de ontwikkelingen van plantaardige innovaties en nieuwe duurzame verpakkingen. Daarnaast hebben we inzicht gegeven in hoe we met ons R&D accelerator programma verder willen versnellen op toekomstige innovaties.’

Welke rol speelt plantaardige voeding in jullie duurzaamheidsstrategie?

‘Op dit moment maakt de plantaardige trend even een pas op de plaats’, zegt de commercieel directeur, ‘maar voor de lange termijn staan de signalen duidelijk op groen. We verbeteren onze plantaardige producten continu met betrekking tot structuur, smaak en toepasbaarheid. Zo introduceerden we vorig jaar WUNDA, melk op basis van erwteneiwit. Dit jaar introduceerden we WUNDA Barista, het eerste baristaproduct op basis van gele spliterwten in de supermarkt en één van de weinigen die een Nutriscore A behaalt. Ook hebben we met GARDEN GOURMET plantaardige kipfiletsnacks geïntroduceerd die bijna niet van kip te onderscheiden zijn en bovendien veel vezels en proteïne bevatten.’

Wat zijn de resultaten op het gebied van duurzaamheid in Nederland?

‘We hebben in Nederland per categorie een duurzaamheidschampion aangewezen om die stap vooruit te kunnen zetten. Zo hebben we al veel bereikt met repacking en bespaarden we in één jaar tijd 15.000 kilo karton. En dit is pas het begin. Door samen met retailers goed te kijken naar de gehele keten en te kijken of repacking echt noodzakelijk is, kunnen we impact maken.’

Wat zou je willen meegeven over samenwerkingen met klanten?

‘De verwachting is dat van de toekomstige groei binnen de retail ongeveer de helft uit het online kanaal moet komen. Om hierop te versnellen hebben we onze organisatie anders ingericht en creëerden we de rol van omnichannel key accountmanagers. Ik vind het mooi te zien dat we hier ook vanuit onze partners erkenning voor krijgen. Het is ook van groot belang dat we onze samenwerkingen niet te veel door de korte termijn laten leiden. We staan gezamenlijk voor grote uitdagingen en daarom moeten we juist in deze tijden elkaar blijven opzoeken. Elke crisis gaat een keer voorbij en daarom is het bouwen aan een duurzaam fundament voor de lange termijn essentieel.’

Lancering Gerber in Nederland: plantaardig en biologisch Gerber, wereldwijd één van de grootste merken in babyvoeding, is dit jaar ook in Nederland geïntroduceerd. De eerste lijn waarmee Gerber® dit jaar in de Nederlandse schappen kwam te liggen is Plant-tastic, een 100% plantaardig en biologisch assortiment babyvoeding – dus zonder gebruik van dierlijke ingrediënten. Eerst met zes maaltijden, later ook met plantaardige smoothies, toetjes op basis van kokosmelk en tussendoortjes op basis van gepofte peulvruchten zoals erwten en linzen.

Dit artikel is gesponsord door Nestlé