Niet te missen: Herpositionering Lidl en Tweede Kamerverkiezingen

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

De wereld van de internationale inkoopallianties heeft veel kenmerken van een klassieke soap. Het is een wereld vol geruchten, wisselende relaties, vechtscheidingen, ruzies en keiharde belangen. Een mysterieuze wereld ook. Vol geheimen. De afgelopen maanden waren er weer volop verwikkelingen rond internationale inkoop. Tijd om die ontwikkelingen in 14 vragen op een rijtje te zetten.

Hackers hebben deze week toegang gekregen tot de systemen van AH-multifranchiser Bun. Volgens senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood drukt dit de supermarktwereld weer met de neus op de feiten op het gebied van cybercriminaliteit.

De verkiezingen staan voor de deur. Welke ministeries hebben invloed op de supermarktsector?

Moet de overheid ingrijpen om boodschappenprijzen laag te houden? Moeten supermarkten gedwongen worden sneller stappen te maken op het gebied van duurzaamheid? En moet inkopen in het buitenland makkelijker worden? Distrifood vraagt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen politici het hemd van het lijf. In dit artikel is CDA-politicus Joris Lohman (39), nummer 20 op de kandidatenlijst, aan het woord.

Moet de overheid ingrijpen om boodschappenprijzen laag te houden? Moeten supermarkten gedwongen worden sneller stappen te maken op het gebied van duurzaamheid? En moet inkopen in het buitenland makkelijker worden? Distrifood vraagt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen politici het hemd van het lijf. In dit artikel is VVD-Kamerlid Arend Kisteman (41), nummer 19 op de kandidatenlijst, aan het woord.

De verkiezingscampagnes beginnen aan de eindsprint. Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus. Wat staat er voor supermarkten op het spel? Hoe stemt de sector historisch en waar moet je als supermarktondernemer op stemmen?

Lidl Nederland zet de eerste stap in een nieuwe merkpositionering die draait om emotie, verbinding en persoonlijke relevantie. 'We waren te rationeel,' erkent Stephanie Both, chief customer officer, in gesprek met Distrifood. Ook de Lidl Plus-app speelt een belangrijke in het opnieuw neerzetten van het merk. In de volgende fase zullen klanten tevens in de winkels merken dat Lidl verandert.

Picnic-concurrent Rohlik koerst snel af op volledige automatisering. Het bedrijf is actief in vijf landen, in Duitsland bijvoorbeeld met Knuspr, en boekt nettowinst in Tsjechië en Hongarije. Dat doet Rohlik met een ander model dan Picnic: ultrasnelle bezorging en premium assortiment. Distrifood sprak in Wenen onder meer met de ceo's van Rohlik en softwaretak Veloq om een beeld te krijgen van de Picnic-concurrent.

Het assortiment vegan producten in het (online) supermarktkanaal wordt steeds omvangrijker. Zo heeft Picnic het afgelopen jaar alleen al 20 nieuwe varianten toegevoegd. Ketens werken hard aan de doelstellingen van de eiwittransitie en streven er naar in 2030 60 procent van de verkochte eiwitten plantaardig te laten zijn. Producenten verwachten een sterke groei van tofu de komende jaren.

