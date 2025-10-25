Niet te missen: Herpositionering Lidl en Tweede Kamerverkiezingen

Niet te missen: Herpositionering Lidl en Tweede Kamerverkiezingen
Foto: Koos Groenewold

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Achtergrond: Opmars internationale inkoopblokken in 14 vragen

De wereld van de internationale inkoopallianties heeft veel kenmerken van een klassieke soap. Het is een wereld vol geruchten, wisselende relaties, vechtscheidingen, ruzies en keiharde belangen. Een mysterieuze wereld ook. Vol geheimen. De afgelopen maanden waren er weer volop verwikkelingen rond internationale inkoop. Tijd om die ontwikkelingen in 14 vragen op een rijtje te zetten.

Lees het volledige artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

2. Opinie: Met Big data komt grote verantwoordelijkheid

Hackers hebben deze week toegang gekregen tot de systemen van AH-multifranchiser Bun. Volgens senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood drukt dit de supermarktwereld weer met de neus op de feiten op het gebied van cybercriminaliteit.

Lees hier de hele opinie.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood
Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

3. Zo belangrijk zijn verkiezingen voor de supermarktsector

De verkiezingen staan voor de deur. Welke ministeries hebben invloed op de supermarktsector?

Lees het volledige artikel.

Foto: ANP
Foto: ANP

4. Joris Lohman (CDA): Kosten duurzaamheid moet uit marges komen

Moet de overheid ingrijpen om boodschappenprijzen laag te houden? Moeten supermarkten gedwongen worden sneller stappen te maken op het gebied van duurzaamheid? En moet inkopen in het buitenland makkelijker worden? Distrifood vraagt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen politici het hemd van het lijf. In dit artikel is CDA-politicus Joris Lohman (39), nummer 20 op de kandidatenlijst, aan het woord.

Lees het volledige artikel.

Joris Lohman, kandidaat-Kamerlid namens het CDA. Foto: CDA
Joris Lohman, kandidaat-Kamerlid namens het CDA. Foto: CDA

5. Arend Kisteman (VVD): In Den Haag is winst nog een vies woord

Moet de overheid ingrijpen om boodschappenprijzen laag te houden? Moeten supermarkten gedwongen worden sneller stappen te maken op het gebied van duurzaamheid? En moet inkopen in het buitenland makkelijker worden? Distrifood vraagt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen politici het hemd van het lijf. In dit artikel is VVD-Kamerlid Arend Kisteman (41), nummer 19 op de kandidatenlijst, aan het woord.

Lees het volledige artikel.

Arend Kisteman, Kamerlid namens de VVD. Foto: VVD
Arend Kisteman, Kamerlid namens de VVD. Foto: VVD

6. 🎧 Distrifood Podcast: Stemwijzer voor supermarkten

De verkiezingscampagnes beginnen aan de eindsprint. Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus. Wat staat er voor supermarkten op het spel? Hoe stemt de sector historisch en waar moet je als supermarktondernemer op stemmen?

Luister hier de hele aflevering.

Foto: iStock
Foto: iStock

7. Lidl over herpositionering merk: 'We gaan meer personaliseren'

Lidl Nederland zet de eerste stap in een nieuwe merkpositionering die draait om emotie, verbinding en persoonlijke relevantie. 'We waren te rationeel,' erkent Stephanie Both, chief customer officer, in gesprek met Distrifood. Ook de Lidl Plus-app speelt een belangrijke in het opnieuw neerzetten van het merk. In de volgende fase zullen klanten tevens in de winkels merken dat Lidl verandert.

Lees hier het hele artikel.

Stephanie Both, sinds juni chief customer officer bij Lidl Nederland. Foto: Studio Kastermans
Stephanie Both, sinds juni chief customer officer bij Lidl Nederland. Foto: Studio Kastermans

8. Picnic-concurrent onder de loep: Rohlik bezorgt ultrasnel 20.000 sku's

Picnic-concurrent Rohlik koerst snel af op volledige automatisering. Het bedrijf is actief in vijf landen, in Duitsland bijvoorbeeld met Knuspr, en boekt nettowinst in Tsjechië en Hongarije. Dat doet Rohlik met een ander model dan Picnic: ultrasnelle bezorging en premium assortiment. Distrifood sprak in Wenen onder meer met de ceo's van Rohlik en softwaretak Veloq om een beeld te krijgen van de Picnic-concurrent.

Lees hier het hele artikel.

Rohlik Group sloot in Wenen een deal met robotmaker Autostore. Foto: Veloq
Rohlik Group sloot in Wenen een deal met robotmaker Autostore. Foto: Veloq

9. Eiwittransitie krijgt vaart in supermarktschap

Het assortiment vegan producten in het (online) supermarktkanaal wordt steeds omvangrijker. Zo heeft Picnic het afgelopen jaar alleen al 20 nieuwe varianten toegevoegd. Ketens werken hard aan de doelstellingen van de eiwittransitie en streven er naar in 2030 60 procent van de verkochte eiwitten plantaardig te laten zijn. Producenten verwachten een sterke groei van tofu de komende jaren.

Lees hier het volledige artikel.

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

  1. Vacatures

  2. Tropicalia via YellowApple Recruitment

    Verkoopleider (lid MT)

    Tropicalia via YellowApple Recruitment logo

  3. FreshRecruitment

    Account Manager Retail Engeland / UK

    FreshRecruitment logo

  4. FreshRecruitment

    QA Officer bij Koopmans

    FreshRecruitment logo

  5. VOMAR

    Manager Operations Slagerij & Worstmakerij

    VOMAR logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Foto: ANP
politiek

Zo belangrijk zijn verkiezingen voor de supermarktsector

  1. Spar-man sluit in Hansweert, maar begint op nieuwe locatie
  2. Arend Kisteman (VVD): In Den Haag is winst nog een vies woord
  3. Buitenland kort: Gemak stuwt Carrefour op thuismarkt
  4. Albert Heijn Bun in actie na hack cybercriminelen
  5. Frits van Eerd vecht veroordeling aan met nieuwe advocaten
  6. Joris Lohman (CDA): Kosten duurzaamheid moet uit marges komen
  7. Brooddeal Jumbo: Leverancier Amarant stapt naar rechter om breuk
  8. Hackers slaan hard toe bij bedrijf AH-multifranchiser Jan Bun
  9. Plus-ondernemer wordt supermarktmanager in Heeswijk Dinther
  10. GesponsordNature's Pride: 'Haal nog meer uit je AGF-categorie'
Meer nieuws
  1. Zo belangrijk zijn verkiezingen voor de supermarktsector
  2. 🎧 Distrifood Podcast: Stemwijzer voor supermarkten
  3. Albert Heijn Bun in actie na hack cybercriminelen
  4. Frits van Eerd vecht veroordeling aan met nieuwe advocaten
  5. Onderzoek: Klimaattaks hoeft klanten geen extra geld te kosten
  6. Spar-man sluit in Hansweert, maar begint op nieuwe locatie
  7. Arend Kisteman (VVD): In Den Haag is winst nog een vies woord
  8. Joris Lohman (CDA): Kosten duurzaamheid moet uit marges komen
  9. Brooddeal Jumbo: Leverancier Amarant stapt naar rechter om breuk
  10. Hackers slaan hard toe bij bedrijf AH-multifranchiser Jan Bun
  1. Buitenland kort: Gemak stuwt Carrefour op thuismarkt
  2. Plus-ondernemer wordt supermarktmanager in Heeswijk Dinther
  3. Unilever haalt na gesprek ACM 'vage' claims van verpakkingen
  4. Heineken bezuinigt miljarden en zet in op innovatie en groei
  5. Jumbo's Prijzenstorm houdt enkele weken aan
  6. Lidl over herpositionering merk: 'We gaan meer personaliseren'
  7. Prijzenstorm: Jumbo lanceert wekelijks ruim 1000 acties
  8. Picnic-concurrent onder de loep: Rohlik bezorgt ultrasnel 20.000 sku's
  9. Spar-assortiment in vendingmachines langs de weg
  10. Vleesconsumptie daalt licht, vooral varken uit de gratie