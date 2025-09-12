Gesponsord Nature's Pride laat met retailers AGF-categorie groeien

De AGF-afdeling is het kloppend hart van elke supermarkt: hier ziet de consument direct hoe vers het aanbod en hoe verzorgd een winkel is. Een retailer kent zijn AGF-categorie, maar er is nog veel meer te ontdekken als je de wereld van de shopper induikt. Nature's Pride onthult hoe intensieve samenwerking leidt tot categoriegroei.

De AGF-afdeling bepaalt voor een groot deel de formulebeleving. Daarnaast ligt hier de kans én verantwoordelijkheid om gezondere keuzes te stimuleren. Nature’s Pride , Europees marktleider in exotische groenten en fruit, ontwikkelde een gestructureerde aanpak die AGF-categorieën laat groeien en past dit toe bij diverse Europese retailers en groothandels.

Verbinder

'In deze samenwerking brengen we verschillende expertises vanuit ons en de klant in verbinding . Met data en inzichten over de markt, formule, categorie en vooral de shopper ontwikkelen we strategische driejarenplannen. Deze plannen komen tot leven in concrete concepten en actiepunten die doorwerken in assortiment, schappresentatie, prijs, promotie en activatie. Inmiddels passen we dit succesvol toe bij verschillende partners in Europa', vertelt Wilbert Hordijk, marketing- & communicatiemanager van Nature’s Pride.

Een kritische assortimentsanalyse biedt kansen om beter in te spelen op de wensen van bestaande én nieuwe shoppers”

'Zo zien we dat avocado een productgroep op zichzelf is, waar je de totale AGF-afdeling of zelfs formuledoelstellingen sterk mee kunt beïnvloeden. Door bijvoorbeeld te sturen op actuele verkoop- en dervingsdata, draag je direct bij aan betere beschikbaarheid en kwaliteit. Dit werkt weer positief door naar de rest van de AGF-categorie. Ook een kritische assortimentsanalyse biedt kansen om beter in te spelen op de wensen van bestaande én nieuwe shoppers. Daarnaast onderzoeken we welke motieven en drempels het koopgedrag beïnvloeden. Deze inzichten vertalen we naar gerichte communicatie in de winkel, op de verpakking en online. Zo maken we het consumenten makkelijker om te kiezen voor groenten en fruit.'

De productgroep avocado biedt volgens Nature's Pride volop kansen.

Shopper centraal

De resultaten? 'Dubbelcijferige groei, minder derving én tevreden shoppers', zegt Hordijk. 'Een veelgehoorde reactie vooraf was: Wij kennen onze categorie al. Toch zijn veel partners verrast door de inzichten en resultaten die de gestructureerde aanpak oplevert. Het helpt hen de shopper écht centraal te zetten en nog beter te weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om hun categorie te laten groeien en formuledoelstellingen te realiseren.'

Rudi van Eersel, categorymanager AGF bij Boon Food Group : 'Deze manier van samenwerken is nieuw voor ons, maar het heeft ons veel waardevolle inzichten en ideeën gegeven om de categorie samen te laten groeien.'

Nature’s Pride gelooft in de kracht van samenwerking. 'Daarom investeren we in langdurige relaties met onze partners en bouwen we samen aan een krachtige, shoppergerichte AGF-categorie, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de lekkerste groenten en fruit ', besluit Hordijk.

Dit artikel is gesponsord door Nature's Pride .