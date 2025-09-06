Niet te missen: Eerste werkdag nieuwe AH-ceo en Van Eerd is zeggenschap Jumbo kwijt

Niet te missen: Eerste werkdag nieuwe AH-ceo en Van Eerd is zeggenschap Jumbo kwijt
Margaret Versteden-van Duijn. Foto: Bol

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Eerste werkdag AH-ceo Margaret Versteden-van Duijn: 8 uitdagingen

De nieuwe kapitein van het grote Albert Heijn-schip, zeg maar gerust mammoettanker, trad op maandag 1 september aan. Margaret Versteden-van Duijn is de nieuwe roerganger van de marktleider. AH kan veel leren van de Bol-ceo, maar er ligt ook een lijstje uitdagingen op haar te wachten.

Lees het volledige artikel.

2. 🎧 Distrifood Podcast: De eerste werkdag van Versteden-van Duijn

Margaret Versteden-van Duijn begon op maandag 1 september aan haar eerste werkdag bij Albert Heijn. Ze komt over van Bol waar ze sinds 2021 de scepter zwaaide. Nu moet ze de schoenen vullen die Marit van Egmond eerder dit jaar achterliet.

Luister hier de hele aflevering.

3. Analyse: Waarom Jumbo Frits van Eerd op afstand zet

Frits van Eerd is zijn zeggenschap over Jumbo formeel nu helemaal kwijt. Voor de voormalige topman een volgende tegenslag, maar voor Jumbo een noodzakelijke stap. Het ruimt verschillende hindernissen richting de toekomst uit de weg, maar niet alle.

Lees hier het hele artikel.

4. 🎧 Distrifood Podcast: Jumbo zet Frits van Eerd verder op afstand

Frits van Eerd heeft niets meer te zeggen bij het familiebedrijf waar hij sinds 2009 aan het hoofd stond. Dinsdag maakte Jumbo bekend dat Van Eerd door zijn veroordeling voor witwassen en omkoping zijn stemrecht kwijtraakt als aandeelhouder. Wat betekent dit nu voor Jumbo?

Luister hier de volledige aflevering.

5. Winkel krijgt weer belangrijkere rol in campagne AH

Jeroen van Koningsbrugge kruipt in de huid van supermarktmanager Daan en volgt Ilse op als gezicht van Albert Heijn. De winkels krijgen daarbij weer een belangrijker rol in de marketing.

Lees hier het volledige artikel.

6. Blik op folders: Flinke groei megakorting Hoogvliet en Plus

Distrifood duikt in de (online) folders en vat in de rubriek 'Blik op folders' de bewegingen in de wereld van de aanbiedingen samen. Deze keer de flinke groei van aanbiedingen met hoge kortingspercentages, vooral bij Hoogvliet en Plus.

Lees hier het hele artikel.

7. Interview: Picnic-concurrent Rohlik over online winst en tech verkopen

Rohlik, het Tsjechische online boodschappenbedrijf achter Picnic-concurrent Knuspr in Duitsland, verkoopt inmiddels zijn AI-technologie aan internationale retailers. Distrifood praat met Richard McKenzie, ex-cco bij Ocado en nu ceo bij Veloq, de technologietak van Rohlik. Hoe maak je e-commerce winstgevend?

Lees hier het hele artikel.

8. Vegetariërsbond laakt 'hinderlijke proteïnehype', maar ziet progressie

Met diplomatie in plaats van activisme werkt de Vegetariërsbond al 131 jaar aan één missie: reductie van de vleesconsumptie. Dat gaat langzaam, 'héél langzaam', stelt directeur Floris de Graad. 'De proteïnehype is nu bovendien een sta-in-de-weg, heel hinderlijk.'

Lees hier het hele artikel.

9. A Fish Named Fred: Collab als upgrade ten opzichte van concurrent

Rob Schalker begon in 2011 het modemerk A Fish Named Fred met een collectie van acht hemden, twee T-shirts en een trui. Nu telt het portfolio 350 verschillende items die verkocht worden in 30 landen. Niet alleen hemden die je bijna direct herkent, maar inmiddels ook bier, wijn en ice coffee worden voorzien van het kenmerkende mannetje met gitaar en oranje vissenhoofd.

Lees hier het hele artikel.

