Niet te missen: Eerste werkdag nieuwe AH-ceo en Van Eerd is zeggenschap Jumbo kwijt

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

De nieuwe kapitein van het grote Albert Heijn-schip, zeg maar gerust mammoettanker, trad op maandag 1 september aan. Margaret Versteden-van Duijn is de nieuwe roerganger van de marktleider. AH kan veel leren van de Bol-ceo, maar er ligt ook een lijstje uitdagingen op haar te wachten.

Margaret Versteden-van Duijn. Foto: AH

Margaret Versteden-van Duijn begon op maandag 1 september aan haar eerste werkdag bij Albert Heijn. Ze komt over van Bol waar ze sinds 2021 de scepter zwaaide. Nu moet ze de schoenen vullen die Marit van Egmond eerder dit jaar achterliet.

Margaret Versteden-van Duijn. Foto: Bol

Frits van Eerd is zijn zeggenschap over Jumbo formeel nu helemaal kwijt. Voor de voormalige topman een volgende tegenslag, maar voor Jumbo een noodzakelijke stap. Het ruimt verschillende hindernissen richting de toekomst uit de weg, maar niet alle.

De familie Van Eerd nog compleet in 2021 bij het 100-jarig jubileum van de groothandel en 25 jaar Jumbo 7 Zekerheden. Archieffoto: Jumbo

Frits van Eerd heeft niets meer te zeggen bij het familiebedrijf waar hij sinds 2009 aan het hoofd stond. Dinsdag maakte Jumbo bekend dat Van Eerd door zijn veroordeling voor witwassen en omkoping zijn stemrecht kwijtraakt als aandeelhouder. Wat betekent dit nu voor Jumbo?

Foto: ANP

Jeroen van Koningsbrugge kruipt in de huid van supermarktmanager Daan en volgt Ilse op als gezicht van Albert Heijn. De winkels krijgen daarbij weer een belangrijker rol in de marketing.

AH-marketingdirecteur Johan van der Zanden. Foto: Distrifood

Distrifood duikt in de (online) folders en vat in de rubriek 'Blik op folders' de bewegingen in de wereld van de aanbiedingen samen. Deze keer de flinke groei van aanbiedingen met hoge kortingspercentages, vooral bij Hoogvliet en Plus.

Foto: Distrifood

Rohlik, het Tsjechische online boodschappenbedrijf achter Picnic-concurrent Knuspr in Duitsland, verkoopt inmiddels zijn AI-technologie aan internationale retailers. Distrifood praat met Richard McKenzie, ex-cco bij Ocado en nu ceo bij Veloq, de technologietak van Rohlik. Hoe maak je e-commerce winstgevend?

Foto: Rohlik Group

Met diplomatie in plaats van activisme werkt de Vegetariërsbond al 131 jaar aan één missie: reductie van de vleesconsumptie. Dat gaat langzaam, 'héél langzaam', stelt directeur Floris de Graad. 'De proteïnehype is nu bovendien een sta-in-de-weg, heel hinderlijk.'

Foto: Bert Jansen

Rob Schalker begon in 2011 het modemerk A Fish Named Fred met een collectie van acht hemden, twee T-shirts en een trui. Nu telt het portfolio 350 verschillende items die verkocht worden in 30 landen. Niet alleen hemden die je bijna direct herkent, maar inmiddels ook bier, wijn en ice coffee worden voorzien van het kenmerkende mannetje met gitaar en oranje vissenhoofd.

Rob Schalker van A Fish Named Fred. Foto: A Fish Named Fred