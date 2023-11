Duurzame groei met Santa Maria: 'Tex Mex eet je samen, schuif je stoel aan'

De afgelopen decennia heeft Santa Maria de Tex Mex-keuken op de kaart gezet in Nederland. 'Nu is het tijd voor the next step', vertelt Category & Trade Marketing Manager Benelux, Joanneke Gamarino. 'We gaan laten zien hoe goed onze producten zich lenen voor het steeds populairder wordende shared dining, met een hoofdrol voor verduurzaming. Want smaak en goede nasmaak gaan wat ons betreft hand-in-hand.'

Door een stevige focus op smaak, innovatie en inspiratie heeft Santa Maria , onderdeel van de Scandinavische Pauliggroep, de Tex Mex-keuken top of mind gekregen in ons land. Inmiddels staat de veelzijdige en kruidige keuken zelfs op nummer drie als het aankomt op wereldgerechten. ‘Mensen worden blij van Tex Mex’, verklaart Gamarino enthousiast. ‘Het is lekker, veelzijdig en de keuken speelt helemaal in op de huidige trends.’

Een feestje rond de tafel

Als marktleider in Tex Mex-producten kijkt Santa Maria dan ook scherp naar die trends en het bedrijf vertaalt deze door naar de lokale markten waarin ze actief is. ‘In ons land zien we bijvoorbeeld steeds meer out-of-home trends overwaaien naar de thuiskeuken én dat men vaker gaat voor gemak. We houden nog altijd erg van koken, het moet alleen niet al te veel tijd kosten, en gezond eten blijft heel erg belangrijk.’

Daarnaast zijn we steeds meer op zoek naar verbinding, vult Marie-Ange Vaessen, Head of Regional Marketing bij Santa Maria, aan. ‘Misschien nog wel meer na een periode waarin we lang op onszelf waren aangewezen. De Tex Mex-keuken leent zich daar goed voor. Dat feestje rond de tafel en de verbindende rol die samen eten hierin kan spelen gaan we daarom nog meer benadrukken. Met onze nieuwe slogan: Tex Mex eet je samen, schuif je stoel aan! Ondersteund door nieuwe producten en activaties en volop inspiratie op winkelvloer.’

Voor ieder wat wils

In feite kun je het diner met de Tex Mex-keuken zo gevarieerd, verantwoord en plantaardig maken als je zelf wil, vertelt Gamarino. ‘En dat is nu precies wat de keuken zo mooi maakt: er is voor ieder wat wils. Zoveel mensen, zoveel wensen en met ons portfolio kun je hier nog beter aan tegemoet komen. Er is altijd de mogelijkheid om een vega variant toe te voegen. Hetzij met vleesvervangers, hetzij met extra groenten, er zijn genoeg verantwoorde opties. Onze twee grootste kruidenmixen voor Taco en Fajita bijvoorbeeld, zijn ook zonder toegevoegd zout en suiker beschikbaar.’

Grootste 360 graden-campagne

De ‘sharing’ campagne, die momenteel al online loopt, gaat dit nog beter onder de aandacht brengen. Vaessen: ‘In het eerste kwartaal van 2024 gaan we de campagne verder uitrollen. Op televisie, online en op de winkelvloer. Met een 360 graden-aanpak laten we Nederland zien hoe lekker en gemakkelijk onze producten zijn, en dat ze goed passen bij een doordeweekse maaltijd maar ook bijzonder geschikt zijn om dat feestje te vieren in het weekend.’ Op de winkelvloer betekent dit veel aandacht voor second placement, blikt ze alvast vooruit. ‘Inspiratie en conversie, met zowel bestaande producten uit ons portfolio als nieuwe varianten.’ Hoe de uitbreiding van het portfolio er exact uit gaan zien, kan ze nog niet prijsgeven. ‘Maar je kunt ervan uitgaan dat de producten zitten op het verder vergroten van gemak.’

Voorloper in duurzaamheid

Santa Maria wil voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid, verklaart Gamarino. ‘Ons moederbedrijf, Pauliggroup, heeft zichzelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gesteld, waarbij de ‘sustainable development goals' van de Verenigde Naties leidend zijn. Dit werkt vanzelfsprekend door naar Santa Maria.’ Concreet betekent dit dat zeven van de elf Paulig-fabrieken al klimaatneutraal zijn, legt ze uit. ‘En 87 procent van alle verpakkingen die we gebruiken is recyclebaar. In 2025 moet dit gelden voor alle verpakkingen. Daarnaast werken we er hard aan om onze producten verantwoorder te maken en besteden we veel aandacht aan vegetarische invullingen van de Tex Mex-maaltijd.’

Mede door deze inspanningen is Pauliggroep inmiddels Europees marktleider in Tex Mex, besluit Vaessen. ‘Onze producten worden in meer dan zeventig landen verkocht en de populariteit groeit nog steeds door.’ In Nederland nog iets harder dan in andere Europese landen, stelt ze. ‘De Nederlandse consument staat opvallend open voor gerechten uit andere landen en culturen, omdat we nu eenmaal een reislustig volkje zijn. We houden van variatie en eten graag gezond, maar niet te ingewikkeld. De Tex Mex-keuken sluit hier naadloos op aan met nog meer aandacht voor variatie, inspiratie, verantwoord en duurzaamheid. Op deze manier bouwen we de komende jaren verder aan duurzame groei. Letterlijk en figuurlijk.’

Dit artikel is gesponsord door Paulig Santa Maria.