Afvalfonds Verpakkingen beloont verpakkingen van gerecycled plastic

In De Plastic Wijzer geeft het Afvalfonds concreet aan hoe we in de toekomst met plastic verpakkingen omgaan en wat er nodig is. ‘Met de introductie van deze vernieuwde tariefdifferentiatie voor plastic verpakkingen zetten we een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie”, aldus Klein Lankhorst. “We weten dat herbruikbaarheid steeds belangrijker wordt. Met het lage tarief voor herbruikbare verpakkingen stimuleren we deze ontwikkeling.’

Stapsgewijs

Tariefdifferentiatie 2.0 is een verfijning van het systeem dat het Afvalfonds Plastic sinds 2019 hanteert. Het nieuwe systeem maakt het voor bedrijven makkelijker om stapsgewijs verpakkingen te verduurzamen. Tariefdifferentiatie Plastic 2.0 stimuleert producenten hun verpakkingen stapsgewijs recyclebaar te maken door bijvoorbeeld wit of transparant plastic te gebruiken en vervolgens het etiket aan te passen of gerecycled plastic te gebruiken in de verpakking.

Tariefdifferentiatie is een krachtig instrument, dat ook zorgvuldig moet worden geïmplementeerd. Daarom is er nauw overleg geweest met belanghebbenden, zoals producenten, importeurs, recyclers en andere betrokken partijen, om ervoor te zorgen dat het systeem eerlijk, transparant en effectief is. Het Afvalfonds Verpakkingen zal de komende periode intensief samenwerken met de sector om ervoor te zorgen dat producenten en importeurs alle benodigde informatie hebben en ondersteuning krijgen om van de nieuwe tariefdifferentiatie gebruik te maken.

Dit artikel is gesponsord door Afvalfonds Verpakkingen.