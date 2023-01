Bonduelle helpt consument meer peulvruchten te eten

Peulvruchten zijn volgens Bonduelle relevanter dan ooit. En er liggen nog volop groeikansen. Het gaat hier zelfs om het segment van de toekomst, is de overtuiging van Liesbeth Dufornee, Head of Category Development en Key Accountmanager Peter-Paul Balk. Binnen peulvruchten is overigens een onderscheid te maken tussen traditionele peulvruchten, zoals witte of bruine bonen, en moderne peulvruchten zoals kikkererwten, linzen en rode kidneybonen. Met name de moderne peulvrucht heeft potentie, zegt het bevlogen duo. De omzet is de afgelopen vier jaar met maar liefst ruim 30% gegroeid.

Groeikansen

‘De moderne peulvrucht is nog lang niet uitgegroeid. Ze bieden een wereld vol mogelijkheden, maar toch koopt slechts iets minder dan de helft van de Nederlanders ze. Gelukkig laat onderzoek zien dat de consument er voor open staat om peulvruchten (vaker) te gaan eten’, legt Liesbeth Dufornee uit. ‘Dat betekent dat er enorme groeikansen liggen.’

Dat de potentie enorm is, heeft met meerdere factoren te maken. Zo spelen peulvruchten een sleutelrol in de eiwittransitie. Momenteel bestaat ons bord voor 60% uit dierlijke en voor 40% uit plantaardige eiwitbronnen. In 2030 is het precies andersom, verwacht Bonduelle. ‘De klimaatdiscussie gaat ervoor zorgen dat er minder vlees wordt gegeten en juist meer plantaardig. En dan komt de peulvrucht al snel om de hoek kijken. Het is een pure natuurlijke vervanger van vlees’, aldus Peter-Paul Balk.

In de wereldkeuken hebben peulvruchten een glansrol

Daarnaast eet de Nederlander steeds minder vaak traditioneel. De belangstelling voor moderne maaltijden, zoals de wereldkeuken of salades, groeit hard. Balk: ‘Vooral jongeren eten steeds vaker uit de wereldkeuken en in de wereldkeuken hebben peulvruchten een glansrol. Bovendien zijn ze makkelijk te bereiden, lekker en betaalbaar.’ Een van de belangrijkste drivers om peulvruchten te kopen, is ook de variatiemogelijkheid, vult Dufornee aan. ‘Ze passen prima in zowel de traditionele als de moderne maaltijden, van wraps en curry, tot salades en pastagerechten.’

Dialoog met retailers

Ze legt verder uit dat Bonduelle met een segmentvisie voor peulvruchten komt en vanaf nu de dialoog aangaat met retailers. ‘Bij sommige ketens en ook bij de consument zijn peulvruchten nog een ondergeschoven kindje, de voordelen moeten beter voor het voetlicht gebracht worden.Samen met retailers gaan we barrières opheffen. Zo worden peulvruchten geassocieerd met lekker en gezond eten en een culinaire reis rond de wereld. Maar dat zien we nog niet terug in het (online) schap. Daar willen we samen met de retailers verandering in brengen: laten we de rijke wereld van peulvruchten tot leven brengen in de (online) supermarkt en ze meer ruimte en aandacht geven.’

Het is de missie van Bonduelle om met plantaardige voeding een betere toekomst te creëren. En dat is nodig, want onze gezondheid en die van de planeet hebben een boost nodig. ‘We staan voor grote uitdagingen en onze voedselconsumptie speelt daarin een grote rol. Het is in alle opzichten verstandig om de consument te stimuleren en te inspireren méér plantaardig te eten. En peulvruchten spelen in deze transitie een belangrijke en vaak nog onderschatte rol. Ze zijn rijk aan eiwitten, gezond, duurzaam en ook nog eens betaalbaar,’ aldus Dufornee. ‘Je maakt er bovendien de lekkerste gerechten mee.’

Reset je Recept-campagne

Bonduelle lanceert daarom de Reset je Recept-campagne. Veel consumenten willen best een dagje minder vlees of meer peulvruchten en groenten eten, maar weten lang niet altijd hoe. ‘Met onze campagne gaan we consumenten hierbij helpen met alledaagse recepten. We stimuleren ze vlees in een gerecht te vervangen door peulvruchten (zie ook www.resetjerecept.nl ). Een keer Kik Tandoori in plaats van Kip Tandoori. Dus kip eruit en kikkererwten erin’, benoemt Balk een inspirerend voorbeeld.

Grote en herkenbare maaltijden krijgen een reset. Geen spaghetti Bolognese, maar spaghetti Bololinzen. Of een Chili Sin Carne met extra kidneybonen of een Linzagne, waarbij gehakt vervangen wordt door linzen. ‘Door wat te spelen met taal kunnen we de receptinspiratie kracht bijzetten’, verwacht Balk. ‘We zijn de bouwer van en de leider in dit segment en willen graag onze verantwoordelijkheid pakken als grondlegger van de moderne peulvruchten.’

Gezondheid voor consument en planeet

Dufornee benadrukt dat Bonduelle aandacht heeft voor de gezondheid van de consument én die van de planeet. Een derde van onze ecologische voetafdruk wordt bepaald door wat wij eten. ‘Door over te schakelen op een flexitarisch eetpatroon is het mogelijk de ecologische voetafdruk van voeding met 50% te verkleinen. Door een kleine keuze in onze dagelijkse maaltijd kunnen we samen al een hele grote verandering teweegbrengen. Stap voor stap wat ons betreft.’

Het past allemaal prima in de eiwittransitie die hoog op de agenda staat van zowel de EU, de landelijke overheden als de retailers. Zo heeft de Europese Commissie in 2018 alle lidstaten gevraagd om een nationale eiwitstrategie te creëren. En met de nationale eiwitstrategie kiest ook Nederland voor een betere balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten.

Goede voornemens

Voor Bonduelle is het nieuwe jaar het perfecte moment om te starten met de campagne. ‘Het is een mooi moment om goede voornemens werkelijkheid te laten worden’, aldus Dufornee. De campagne krijgt vorm met onder meer tv billboarding, online via Youtube, social media, nieuwskanalen en Digital Out of Home. Denk daarbij aan digitale schermen in de buurt van supermarkten.

Ook de online winkel en de fysieke winkelvloer worden niet vergeten; zo wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van schapcommunicatie en promo-activiteiten. Bovendien krijgen de komende tijd nog meer recepten een reset. ‘De campagne sluit naadloos aan bij onze missie, die inhoudt dat Bonduelle wil inspireren met plantaardige voeding’, besluit Liesbeth Dufornee.

