Pedigree doneert een miljoen maaltijden aan Nederlandse asielen

‘Ons doel is dat alle honden in de hele wereld een liefdevol thuis hebben in 2030’, vertelt Kim Rijnbeek, Portfolio Manager Petcare. ‘Met PEDIGREE® gaan we daarom het verschil maken door te helpen meer honden een fijn thuis of een prettiger tijdelijk verblijf te geven.’ Een ambitie die hard nodig is, benadrukt ze. ‘Want de asielen zitten vol. In de Nederlandse asielen alleen al, worden er jaarlijks tienduizenden honden (en katten) binnengebracht. Omdat veel gezinnen tijdens de coronaperiode een dier hebben aangeschaft, worden asieldieren bovendien minder snel herplaatst. Er is simpelweg minder vraag.’

Asielhonden

Mars Petcare zet zich in om aandacht te vragen voor deze situatie en potentiële nieuwe hondenbaasjes duidelijk te maken wat het betekent om een huisdier te hebben. ‘We willen laten zien dat het echt niet altijd de beste optie is om een puppy aan te schaffen. In de asielen zitten ontzettend veel leuke honden die eveneens een fijn thuis verdienen. De honden die in de asielen zitten zijn namelijk echt niet altijd de probleemhonden’, vertelt Category Development Lead Rens van de Langenberg.

‘Vaak realiseren mensen zich niet genoeg wat het betekent om een huisdier te hebben of veranderen de leefomstandigheden dusdanig dat het hebben van een huisdier niet meer mogelijk is. Om uiteenlopende redenen belanden de dieren dan in het asiel. Redenen die lang niet altijd met gedragsproblematiek te maken hebben.’

Van de Langenberg: 'Honden komen lang niet altijd in het asiel terecht door gedragsproblematiek.'

De juiste match tussen hond en eigenaar is enorm belangrijk, vertelt hij. ‘In de asielen wordt er dan ook hard gewerkt om het juiste dier bij het juiste gezin te krijgen. Wij ondersteunen ze hierin, met een landelijke campagne, in samenwerking met influencer en presentatrice Iris Enthoven. Om die kans op een forever home zo veel mogelijk te vergroten.’

PEDIGREE® dierendagactie

‘Daarnaast wil Mars Petcare ervoor zorgen dat de dieren díe in de asielen zitten, goed te eten krijgen’, vervolgt hij. ‘Ieder jaar organiseren we rondom Dierendag de PEDIGREE® dierendagactie. Per iedere verkochte snack (in samenwerking met WHISKAS® en CATISFACTIONS®) wordt één maaltijd gedoneerd aan Stichting Dierenlot. Met onze speciale Pedigree On Tour-bus gaan we vervolgens on tour door heel Nederland, om een deel van die maaltijden bij de asielen te bezorgen.’

Een miljoen maaltijden

‘In totaal doneert Mars Petcare dit jaar een miljoen maaltijden’, vertelt Rijnbeek. ‘Ter vergelijking: vorig jaar waren dit er 257.000. De enorme toename van de maaltijddonatie is grotendeels toe te schrijven aan de schaalgrootte’, legt ze uit. ‘Want de urgentie is na corona en de stijgende inflatie alleen maar groter geworden. We zijn daarom actief in gesprek gegaan met onze handelspartners om de winkelvloer nog meer te kunnen betrekken. Dit jaar heeft dat ertoe geleid dat alle formules, in zowel retail als out-of-home, zich hebben aangesloten om de actie tot een succes te maken. Met displays, wobblers, flyers en communicatie online hebben we als Mars Petcare de actie zoveel mogelijk in de kijker gespeeld.’

Rijnbeek: ‘We gaan meer honden een fijn thuis of een prettiger tijdelijk verblijf geven.’

Aandacht voor gebitsverzorging

Het grote succes van de actie leidt dan ook tot een vervolg. ‘Februari is de maand van de gebitsverzorging’, vertelt Van de Langenberg. ‘Tijdens deze maand wordt er landelijk extra aandacht besteed aan gebitsproblemen bij honden en katten. Gebitsproblemen bij dieren zijn namelijk niet alleen vervelend en pijnlijk, maar kunnen ook leiden tot andere gezondheidsklachten. Met PEDIGREE® gaan wij daarom deze maand, samen met dierenartsen, gebitsverzorging bij honden onder de aandacht brengen. Dat doen we door educatie; huisdierbezitters kunnen een pakket met informatie en folders over gebitsverzorging bij honden en katten aanvragen. En door sampling van onze DentaStix™.’

Tevens gaat Mars Petcare rondom de piekmomenten van puppy-aanschaf actief informeren over wat het betekent om een dier in huis te nemen. ‘We gaan weer meer op pad en daarbij komt het hebben van een huisdier niet altijd even goed uit. Denk hier daarom goed over na, luidt de boodschap.’

In de supermarkt halen mensen doorgaans de boodschappen voor mens en dier. Dus waar beter kun je de aandacht vragen voor dergelijke topics?

Huisdier als onderdeel van het gezin

De winkelvloer gaat wederom een grote rol spelen bij de verschillende campagnes, benadrukt Rijnbeek. ‘Huisdieren zijn meer en meer onderdeel van het gezin geworden en betere voeding voor dieren wordt steeds belangrijker. Net als verwenmomenten; wat we voor onszelf willen, willen we ook voor onze huisdieren. De supermarkt is doorgaans de plek waar mensen de boodschappen halen voor het hele gezin, voor mens en dier. Dus waar beter kun je de aandacht vragen voor dergelijke topics? Mars Petcare speelt actief in op de humanisering van huisdieren’, vertelt ze. ‘Met gezonde, duurzame en lekkere producten, waarvoor men bereid is te betalen. De premium segmenten blijven groeien: met de juiste innovaties en activaties zorgen we dat deze groei behouden blijft.’

Van de Langenberg: ‘Het is de missie van Mars Petcare om een betere wereld te creëren voor mens, dier en natuur. Daarom zetten we ons in om bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame wereld voor onze partners en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. Want de wereld die we morgen willen, begint met hoe we vandaag zakendoen.’

Dit artikel is gesponsord door Mars Petcare.