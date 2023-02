Deze voordelen hebben witte, roze én rode cranberry’s voor je gezondheid

‘Uit het Nationale FWS frisdrank onderzoek is gebleken dat 62% van de frisdrankdrinkers let op het suikergehalte. Daarnaast let 58% bewust op het aantal calorieën als ze frisdrank drinken.’ Aan het woord is Brand Manager Timothy Nuijen. ‘Daarom komt Ocean Spray, de nummer 1 cranberry drank in Nederland en België, met Ocean Spray Pink: het gezondere alternatief in het frisdrankschap. De producten bevatten minder suiker, zijn laag in calorieën, rijk aan vitamine C, en zonder conserveermiddelen en kunstmatige kleur- en zoetstoffen.’ Ocean Spray Pink heeft de herkenbare smaak van cranberry en is verkrijgbaar in de smaken Ocean Spray Pink Cranberry & Ocean Spray Pink Framboos.

De smaken Ocean Spray Pink Cranberry: De unieke smaak van roze, rode en witte cranberry’s creëert een heerlijke verfrissende lichtbruisende drank met een karakteristieke roze kleur. Bron van vitamine C* en laag in calorieën.

Ocean Spray Pink Framboos: Fluweelzachte framboos gecombineerd met de unieke smaak van cranberry en verbana creëert een frisse en zoet smaak. Bron van vitamine C* en laag in calorieën. *De 12mg vitamine C in een glas van 200 ml per dag draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress en de normale werking van het immuunsysteem, als onderdeel van een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.

Wit, roze of rood?

Het is slechts een kwestie van tijd. Witte cranberry’s worden een paar weken eerder geoogst dan de roze en rode cranberry’s. Dan zijn de meeste gezondheidsvoordelen al in de bessen aanwezig, en hebben ze nog een zoete, milde smaak. De nog niet geoogste bessen kleuren langzaam van wit naar roze, waarbij de roze cranberry’s de zoete smaak behouden, maar nog minder scherp zijn dan de uiteindelijk rode cranberry’s. In de laatste fase kleurt de cranberry rood en ontwikkelt deze de meest krachtige antioxidanten.

Witte cranberry’s: hebben een zoete, milde smaak. Iets minder scherp dan hun rode tegenhangers.

hebben een zoete, milde smaak. Iets minder scherp dan hun rode tegenhangers. Roze cranberry’s: zijn zoet met een minder scherpe smaak dan de rode cranberry’s. Ze zitten er zo’n beetje tussenin.

zijn zoet met een minder scherpe smaak dan de rode cranberry’s. Ze zitten er zo’n beetje tussenin. Rode cranberry’s: hebben de meest krachtige antioxidanten. Van de drie varianten is deze smaak het meest (licht) pittig.

Geteeld door families

Sinds 1930 biedt Ocean Spray een assortiment overheerlijke cranberryproducten. De fabrikant maakt hiervoor gebruik van de allerbeste cranberry’s uit de Verenigde Staten, Canada en Chili. De cranberry’s worden zorgvuldig geteeld, verzorgd en geoogst, waardoor de producten de allerbeste cranberry’s bevatten. Ocean Spray is een coöperatie van 700 families, die al generaties lang cranberry’s telen. Het merk is eigendom van de families, en zij zijn er trost op dat de winst van het fruit direct bij de telers zelf terechtkomt.

Together In Pink

Ocean Spray zet zich sinds 2019 samen met Think Pink in voor de strijd tegen borstkanker. Om dit mooie goede doel te steunen, dragen de flessen van Ocean Spray Pink Cranberry & Ocean Spray Pink Framboos het roze lint om de zichtbaarheid van deze strijd, waar ongeveer 1 op de 7 vrouwen mee te maken krijgen, te vergroten. Het hele jaar door wordt er voor elke gekochte fles 10 cent aan Think Pink gedoneerd. Deze verbintenis is gebaseerd op een gemeenschappelijk missie: voorlichting en bewustwording over borstkanker, het aanmoedigen van screeningsonderzoek en het promoten van het belang van voldoende beweging.

Dit artikel is gesponsord door Ocean Spray .