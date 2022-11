Tante Fanny voorspelt verdubbeling volume en omzet in vers deeg

In 2008 haalde Dirk van Leenen Tante Fanny naar Nederland. Ons land leerde daarmee het gemak van vers deeg op bakpapier kennen. Aanvankelijk was het voor Van Leenen nog maar de vraag of Nederlanders bereid zouden zijn ‘een eigen pronkstuk te bakken’. Maar het antwoord op deze vraag was al snel bevestigend; het is een succes geworden. Net als in Duitsland en Oostenrijk, waar Tante Fanny ook verkrijgbaar is. ‘Bij ons kenden we tot dat moment eigenlijk alleen croissant in blik’, zegt Dirk van Leenen. ‘En wij zagen kansen voor een next step.’

Tante Fanny sloeg aan. Het merk behelst overigens veel meer dan alleen pizzadeeg. Ook het flinterdunne en krokante deeg voor Flammkuchen, quiche- en taartdeeg, bladerdeeg en filodeeg hebben de sympathie van veel consumenten weten te veroveren. ‘We hebben de afgelopen jaren Tante Fanny stap voor stap uitgebouwd en dat blijven we doen’, aldus Van Leenen. ‘Naast de huismerken willen we dé autoriteit in vers deeg blijven en iedere dag de rotatie verhogen met omnichannel verkopen.’

Tante Fanny behelst veel meer dan alleen pizzadeeg: ook het deeg voor Flammkuchen heeft de sympathie de consument veroverd.

Nieuwe introducties vers deeg

Het pioniersmerk van vers deeg doet dat onder meer met twee nieuwe introducties. Ten eerste wordt de Pizza extra dik (American Style) gelanceerd om de jongere doelgroep nog meer te binden aan het merk. ‘We zijn er namelijk zeker niet alleen voor de 35-plus dames’, vult Sales Manager Henk Groeneveld aan. ‘De potentie is veel groter. Het deeg van de jongste innovatie kan belegd worden met extra veel toppings. En dat kan voor een retailer gelijk een belangrijke reden zijn om het product in het schap op te nemen.’

De klant koopt naast het deeg namelijk nagenoeg altijd ook de topping en dus is het mogelijk rendement te boosten en marges te stapelen. ‘Door receptinspiratie en online activatie zorgen we ervoor dat de consument gemotiveerd blijft om te bakken’, aldus Groeneveld.

Verdubbeling in volume en omzet

En die marges worden ook verhoogd doordat de twee er vanuit gaan dat de categorie deeg op rol in volume en omzet nog wel eens kan verdubbelen. ‘Tijdens corona nam het thuis verwennen een vlucht. Nu zoeken we verse, betaalbare maaltijdoplossingen en bakken we ook voor de gezelligheid, zowel zoet als hartig’, aldus Henk Groeneveld.

Transparantie is een voorwaarde anno 2022

De tweede introductie is die van gistdeeg met roomboter; vrij van palmolie, conserveringsmiddelen en smaakversterker en geschikt voor vegetariërs. Want alle sku’s van Tante Fanny worden geproduceerd op een wijze die hoort bij de tijd van nu. Het betekent dat er veel aandacht is voor mens (gezondheid), milieu en klimaat. De producten worden veelal plantaardig en verantwoord geproduceerd, met varianten met extra veel vezels. En het is bekend waar de grondstoffen vandaan komen. Transparantie is immers ook een voorwaarde anno 2022.

Eerste aankoop

Van Leenen legt verder uit dat vooral de eerste aankoop van een consument heel belangrijk is voor het bedrijf, en dat daar veel aandacht voor is bij Tante Fanny. ‘Wanneer ons product bijvoorbeeld op basis van de verpakking een eerste aankoop genereert, leidt dat bijna altijd tot vervolgaankopen. Op dit moment hebben echter te veel huishoudens nog nooit een vers deeg opgerold op bakpapier gekocht. Dat geldt natuurlijk minder voor pizza, maar wel voor de overige deegsoorten. Het betekent dat er nog een enorme groeipotentie in deze jonge categorie in het verschiet ligt.’

Een eerste aakoop leidt dat bijna altijd tot vervolgaankopen.

Zo begon het

Het verhaal van Tante Fanny begon in 1999. In Oostenrijk, vlak bij Wenen, ligt de fabriek. Hier rollen elke dag verse degen van de band. De oprichter raakte geïnspireerd door Fanny, een vrouw met een passie voor bakken. Samen met haar ontstond het idee voor een rol vers bladerdeeg, bakklaar uitgerold op bakpapier. De degen zijn twee tot drie weken houdbaar in de koelkast.

‘We hebben het in Nederland vanaf punt 0 opgebouwd en blijven investeren in de zichtbaarheid van de categorie. We merken dat consumenten blij worden als ze ons deeg voor het eerst gebruiken en dat willen we blijvend stimuleren’, besluit Dirk van Leenen.

Dit artikel is gesponsord door Tante Fanny.