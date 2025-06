Gesponsord SlooOW: ambachtelijk biologisch brood

In een overwegend door private labels gedomineerd landschap, valt SlooOW, een merk van bakkerij Pandriks op. Met 100% natuurlijk en biologisch desembrood om thuis af te bakken, past het merk goed bij de groeiende consumentenvraag naar lekkere en kwalitatief goede gemaksproducten.

Echt brood heeft tijd nodig, is de overtuiging van SlooOW . Marketing & Sustainability Director Sharon ten Berge: ‘In een wereld waarin alles steeds sneller en makkelijker moet, blijven smaak en kwaliteit voor ons het belangrijkste. Daarom krijgt ons brood alle tijd om zich te ontwikkelen.’

Luchtige structuur, knapperige korst

Dankzij een langzaam fermentatieproces van bloem en water, al bekend bij de oude Egyptenaren, rijst het rustig en ontstaan de kenmerkende smaak en textuur. ‘Hierdoor krijgt het brood een luchtige structuur en komen de aroma’s vrij die nodig zijn voor de allerbeste smaak’, legt Ten Berge uit. Na een lange rijstijd wordt het brood gebakken op een steenoven vloer, wat zorgt voor die karakteristieke knapperige korst. Het totale bereidingsproces neemt wel zo’n 30 uur in beslag.’

‘Wij besparen de consument tijd’

SlooOW biedt een gevarieerd assortiment, zodat er voor ieder wat wils is. ‘Van de voedzame Crispy Meergranenbroodjes tot de rijkelijk bestrooide Crispy Pompoen Broodjes en de smaakvolle Rustieke Crispy Pistolets, er is altijd een variant die past bij de voorkeur van de consument of het moment van de dag. En omdat wij het gehele bereidingsproces voor onze rekening nemen, besparen wij de consument tijd. Die hoeft het thuis nog maar een paar minuten af te bakken en te genieten van vers, knapperig brood.’

Meer vraag naar bewust en biologisch eten

SlooOW is al een aantal jaar te vinden in de Nederlandse supermarkten en valt met haar frisse uitstraling op in het schap. ‘Ons merk past goed in een tijd waarin steeds meer mensen bewust bezig zijn met wat ze eten’, vertelt Ten Berge.

‘Brood is nog steeds een belangrijk onderdeel van onze eetcultuur en wordt ook weer steeds populairder, mede dankzij campagnes als Brood, goed verhaal (geïnitieerd door de bakkerijsector in Nederland en België, red.)’.

Ook biologisch zit duidelijk in de lift, vervolgt ze. ‘Uit cijfers van marktonderzoeksbureau YouGov blijkt dat in 2024 97,5% van de Nederlandse huishoudens wel eens biologisch kocht, 44% zelfs gemiddeld één keer per week, met een omzetgroei van 17% in de biologische sector. SlooOW sluit naadloos aan bij deze trend. We bieden een gemaksproduct dat ook gewoon heel lekker is , voor elk moment van de dag.’

Recepturen geoptimaliseerd: nóg lekkerder en gezonder

Om de kwaliteit nóg verder te verbeteren, heeft SlooOW onlangs een belangrijke stap gezet in haar productontwikkeling: alle recepturen zijn onder de loep genomen en geoptimaliseerd. ‘Smaak en kwaliteit staan voor ons altijd op één’, benadrukt Ten Berge, ‘maar dat betekent ook dat we continu blijven kijken hoe we onze producten nog beter kunnen maken.’

De vernieuwde recepturen bevatten minder zout en zijn verrijkt met natuurlijke, vezelrijke ingrediënten. ‘Hierdoor zijn ze niet alleen smaakvoller, maar dragen ze ook bij aan een gebalanceerde levensstijl. Elk product van SlooOW heeft inmiddels een Nutri-Score A of B. Met de introductie van Nutri-Score maken we het voor consumenten nog eenvoudiger om gezonde keuzes te maken, zonder dat je hoeft in te leveren op smaak. Het is een logische stap in onze missie om verantwoord eten toegankelijk en aantrekkelijk te maken.’

Nog frissere look

Bij een vernieuwd product hoort ook een vernieuwde uitstraling. De verpakkingen van SlooOW kregen een nog frissere look, die opvalt in het schap. In een overwegend private label-landschap biedt SlooOW hiermee een waardevolle aanvulling: een merk dat staat voor biologisch, lekker én onderscheidend. Ten Berge: ‘We brengen variatie, kwaliteit en herkenbaarheid, precies waar de consument behoefte aan heeft.’

Gezond en gemak gaan goed samen

SlooOW werkt nauw samen met retailers aan activaties en promoties om de zichtbaarheid van het merk te vergroten. Ook op social media is het merk actief, met onder andere receptinspiratie op platforms als Instagram, TikTok en Pinterest. ‘We laten zien dat gezond genieten heel goed samen kan gaan met gemak en plezier. Of je nu een drukke ouder bent, een bewuste Millennial of gewoon op zoek bent naar écht lekker brood, met SlooOW hoef je niet te kiezen tussen gemak en kwaliteit.’

Met 100% natuurlijke en biologische ingrediënten, een uniek bereidingsproces en een frisse uitstraling bieden we supermarkten een aantrekkelijke toevoeging aan hun biologische assortiment”

Met de vernieuwde recepturen, een heldere Nutri-Score en een frisse uitstraling zet SlooOW een duidelijke stap vooruit. ‘We blijven trouw aan wie we zijn’, besluit Ten Berge, ‘maar we bewegen mee met de behoeften van de consument. En dat doen we met veel liefde voor het ambacht, een flinke portie geduld en een heerlijk luchtig en knapperig eindresultaat.’

Waar ligt SlooOW al in het schap? Bij onder meer Jumbo, Picnic, Dekamarkt, Vomar, Dirk en Hoogvliet.

Dit artikel is gesponsord door Pandriks Bake-Off.