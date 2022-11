Gebruik een ERP-systeem om bedrijfsprocessen te automatiseren

Marshoek ziet dat ERP-systemen steeds toegankelijker worden. AFAS zit niet stil zit en ook de Marshoek Food Retail ketenoplossing wordt steeds completer. Daarmee kan Marshoek de implementatie versnellen en de Return On Investment (ROI) voor supermarkten verhogen. Zo wordt het systeem voor steeds meer ondernemers haalbaar. Marshoek heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd en is preferred supplier van veel supermarktformules. Daardoor kunnen zij alle kassa- en inkoopdata standaard aansluiten en kunnen er nog meer datastromen worden uitgewisseld.

De ERP-omgeving maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk personeel aan te nemen

Slim solliciteren

De ERP-omgeving maakt het bijvoorbeeld mogelijk om snel en gemakkelijk personeel aan te nemen. Het systeem bevat namelijk een sollicitatieportaal. Daarmee kunnen sollicitanten zich inschrijven en zelf alle documenten aanleveren. De contracten vervolgens worden automatisch gegenereerd en middels een app wordt er een digitale handtekening gezet. Zo bouwt u automatisch een volledig dossier op over de nieuwe medewerker. Alle processen werken met digitale werkstromen en kunnen door de hele organisatie belegd zijn. Dit geldt ook voor financiële processen zoals abonnementen, een procuratieschema of e-facturatie.

Datagestuurde bedrijfscultuur

Alle juridische entiteiten zijn beschikbaar in één omgeving. Bijna alle data komt geautomatiseerd binnen en wordt snel verwerkt. Door gebruik te maken van de organigram van de organisatie en slimme automatisering worden taken in de lijn belegd. Daardoor ontstaat er een taak- en datagestuurde bedrijfscultuur met uitgebreide business intelligence.

Optimaliseer administratieve processen

Met het AFAS ERP-systeem en de Marshoek Food Retail ketenoplossing kunt u de processen binnen de organisatie optimaliseren en naar eigen wens inrichten. Hiermee krijgt u als ondernemer maximale grip op de bedrijfsprocessen. Door gebruik te maken van het systeem hoeft u minder tijd te besteden aan de administratie en zo blijft er meer tijd over voor zaken die écht belangrijk zijn. Klanten die actief met het systeem werken, besparen 0.3fte tot wel 1fte.

Tot slot

Ook geïnteresseerd in een datagestuurde organisatie met een kant-en-klare business intelligence omgeving? Neem dan vrijblijvend contact op. Marshoek werkt met u samen om uw organisatie te optimaliseren en naar eigen wens in te richten.

Dit artikel is gesponsord door Marshoek.