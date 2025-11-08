Niet te missen: Opmars hybride vlees en Nettorama's grote sprong voorwaarts

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Hamburgers, worsten, vleeswaren, melk. Hybride vlees en zuivel is bezig aan een stille opmars. Twee derde van de hamburgers en worsten bij Jumbo is bijvoorbeeld al hybride. Maar, zo luidt het advies, schreeuw het niet van de daken, want dan laten consumenten het misschien juist links liggen. 'Termen als vegan schrikken mensen af.'

Hybride hamburgers. Foto: Distrifood

Veldbonen, suikerbieten, knolselderij en koolrabi. Het zou zomaar in je hamburger of gehakt kunnen zitten, zonder dat je het doorhebt. Hybride vlees is namelijk bezig aan een stille opmars in de supermarkten. Is er toekomst voor deze hybride producten?

Foto: Distrifood

Lidl Nederland feliciteerde D66-partijleider Rob Jetten afgelopen week op Linkedin met zijn verkiezingsoverwinning. Distrifood-redacteur Herman te Pas vraagt zich af of een supermarktketen er verstandig aan doet een politicus op sociale media te feliciteren.

Herman te Pas

De ontwikkeling van Nettorama van regionale naar landelijke formule kreeg dinsdagochtend verder vaart met de entree van de formule in Zwolle. Ondanks de snelle groei van de formule blijft Nettorama ook in de Overijsselse hoofdstad vooral zichzelf.

Foto: Joris Telders

Nederlanders die online naar een recept zoeken, komen vrijwel altijd bij het recept een knop tegen om alle benodigde ingrediënten in één keer te kunnen bestellen bij Albert Heijn en Jumbo. Dit is de verdienste van het bedrijf Food Influencers United (FIU) uit Haarlem, dat nu bezig is om zijn diensten uit te rollen naar foodinfluencers op social media. Distrifood spreekt met mede-oprichter Kees Meershoek van het bedrijf. 'Twee formules zijn met ons begonnen en nooit meer weggegaan.'

Kees Meershoek. Foto: Food Influencers United

Distrifood duikt in de (online) folders en vat in de rubriek 'Blik op folders' de bewegingen in de wereld van de aanbiedingen samen. Deze keer een blik op het aantal acties onder de €1. Vooral Dirk en Hoogvliet maken hier gebruik van.

Foto: Distrifood

Albert Heijn heeft zijn drogmetica-huismerk Care compleet vernieuwd en uitgebreid. Distrifood sprak met de bij de lancering nauw betrokken AH-managers Joyce Bierman en Mirte Huizinga over de achtergronden van de privatelabeloperatie en wat dit betekent voor de concurrentiekracht van Albert Heijn in persoonlijke verzorging. 'We hebben alles van A tot en met Z zelf ontwikkeld.'

Joyce Bierman (links) en Mirte Huizinga van Albert Heijn presenteren de herlancering van het drogmetica-huismerk Care. Foto: Distrifood

Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker Marisa van Aalst keek wat het effect is van voedingsclaims op verpakkingen.

Foto: Distrifood