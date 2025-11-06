Gesponsord Bekend Italiaans koffiemerk nu ook in Nederland

Bickery Food Group en The Hot Drinks Company hebben een meerjarige distributieovereenkomst met exclusieve rechten gesloten met het Italiaanse koffiemerk Bialetti. Het merk, bekend van de Moka Express, krijgt nu brede distributie in Nederland. Voor retailers biedt dit kansen om het koffieschap te vernieuwen en meer beleving te brengen.

'De koffiecategorie blijft zich ontwikkelen: consumenten zoeken kwaliteit, authenticiteit en een verhaal achter hun product', begint Jan-Peter Burgers, salesmanager bij The Hot Drinks Company. 'Dat maakt de komst van Bialetti interessant voor de Nederlandse retail.'

Het merk vindt zijn oorsprong in 1919, toen Alfonso Bialetti in Crusinallo een werkplaats begon voor aluminiumproducten. In 1933 ontwierp hij de eerste Moka Express , die zou uitgroeien tot hét icoon van de Italiaanse koffiecultuur. De beroemde ‘man met de snor’ werd in de jaren vijftig het gezicht van het merk en hielp de moka pot tot een vaste waarde in Italiaanse huishoudens te maken.

Klassiek maar verantwoord

Vandaag de dag is Bialetti actief in meer dan 90 landen, met een eigen retailnetwerk van ruim 100 winkels in Italië en een groeiend franchiseconcept. Sinds 2010 beschikt het merk over een eigen koffiebranderij waarmee het volledige controle heeft over de kwaliteit van de blends. Het assortiment is inmiddels uitgebreid met hele bonen, speciaal gemalen moka-koffie en capsules.

Bialetti laat zien dat het klassieke design en een moderne, verantwoorde aanpak samen kunnen gaan.” — Burgers

Duurzaamheid

Bialetti zet daarnaast sterk in op duurzaamheid. 'De Moka Express wordt van recyclebaar aluminium gemaakt, en de verpakkingen zijn FSC-gecertificeerd en plasticvrij', vertelt Burgers. 'Met initiatieven zoals energie-efficiënte productieprocessen en samenwerkingen met WWF, laat Bialetti zien dat het klassieke design en een moderne, verantwoorde aanpak samen kunnen gaan.'

Authenticiteit

Burgers ziet kansen voor de Benelux-markt: 'Bialetti combineert meer dan een eeuw aan Italiaanse koffie-expertise met design en innovatie. Het merk biedt retailers een onderscheidende propositie in een drukke categorie, waar consumenten steeds vaker op zoek zijn naar authenticiteit.'

Bialetti in Nederland

De distributie wordt verzorgd door Bickery Food Group , dat bekendstaat om het succesvol naar Nederland halen van niche- en premiummerken. De producten zijn inmiddels verkrijgbaar bij een groot deel van de Jumbo-winkels en zullen op termijn ook hun weg vinden naar foodservice. 'Voor retailers is dit hét moment om het koffieschap te upgraden naar premium en consumenten een beleving te bieden die veel verder gaat dan een gewone kop koffie', aldus Burgers.

Dit artikel is gesponsord door The Hot Drinks Company.