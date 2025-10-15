Gesponsord KitKat's iconische break nu in een nieuw jasje

Nestlé viert het jubileumjaar van KitKat® met een grote introductie in een nieuw segment: KitKat-chocoladerepen. Kaat Van der Goten en Bas Louwers van KitKat vertellen over de nieuwe stap van het wereldbekende chocolademerk. 'We blijven innoveren en nieuwe oplossingen vinden voor meer en betere breakmomenten.'

KitKat staat al decennialang bekend om zijn reep met de kenmerkende 'break'. Het merk blaast dit jaar 90 kaarsjes uit, en maakt al sinds 1958 gebruik van de vaste slogan: ' Have a break, have a KitKat '. Dit jubileumjaar stapt het merk in een nieuw segment: chocoladerepen en tabletten.

Repen

'Dit jaar introduceren we KitKat- chocoladerepen , het grootste chocolade-segment waarin KitKat nog niet actief was', vertelt Kaat van der Goten, brandmanager Benelux. Bas Louwers, strategic categorymanager Benelux, vult aan: 'Met deze stap in repen en tabletten creëren we een nieuw breakmoment. Onze KitKat-chocoladerepen zijn de ideale break voor thuis. Ze zijn perfect om mee te ontsnappen aan de dagelijkse drukte en routine.'

'We willen KitKat uitbouwen als hét chocoladerepen-merk voor zowel huidige als nieuwe generatie chocoladeliefhebbers.” — Van der Goten

'Het biedt een multi-sensorische ervaring door de combinatie van de KitKat-wafel, de crème vulling, de laag chocolade en een opvallend marmerpatroon', gaat Louwers verder. 'Door de luchtige wafel is de smaakervaring minder zwaar. Met een consumentenadviesprijs van € 1,99 is het product voor een breed publiek bereikbaar (de verkoopprijs blijft de verantwoordelijkheid van de retailer). Juist in deze uitdagende markt is het belangrijk om een toegankelijke optie te bieden, zodat iedereen kan blijven genieten zonder concessies te hoeven doen.'

Drie varianten

Nestlé wil de bekende positie van KitKat doortrekken in Nederland en voor meer ‘breakmomenten’ zorgen. Van der Goten: 'We willen KitKat uitbouwen als hét chocoladerepen-merk voor zowel huidige als nieuwe generatie chocoladeliefhebbers. Deze innovatie is gebaseerd op contrasten: het is knapperig én romig, vertrouwd én vernieuwend.' Louwers vult aan: ‘De nieuwe repen zijn vanaf eind september beschikbaar in alle Nederlandse supermarkten. En deze lancering vindt niet alleen in Nederland plaats, maar wereldwijd.’ Er komen drie smaakvarianten; double chocolate, hazelnoot en salted caramel.

Campagne

'Vanaf oktober pakken we groots uit met een campagne op elk mogelijk kanaal en werken we samen met content creators. Op de winkelvloer zullen we zorgen voor een sterke zichtbaarheid door middel van retail-media. Op allerlei punten verleiden we de consument om de nieuwe KitKat-repen te proberen voor een ideaal breakmoment thuis', aldus Van der Goten.

Duurzaamheid

In lijn met de duurzaamheids-doelstellingen van Nestlé, maken de KitKat-tablets gebruik van cacaomassa die rechtstreeks afkomstig is van cacaoboeren die deelnemen aan het Income Accelerator Program van Nestlé. Dit programma heeft als doel het inkomensniveau voor cacaoboeren te verhogen, het toepassen van regeneratieve landbouwpraktijken en de risico's van kinderarbeid te verminderen.

Dit artikel is gesponsord door Nestlé Nederland .