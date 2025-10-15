Gesponsord

KitKat's iconische break nu in een nieuw jasje

KitKat's iconische break nu in een nieuw jasje

Nestlé viert het jubileumjaar van KitKat® met een grote introductie in een nieuw segment: KitKat-chocoladerepen. Kaat Van der Goten en Bas Louwers van KitKat vertellen over de nieuwe stap van het wereldbekende chocolademerk. 'We blijven innoveren en nieuwe oplossingen vinden voor meer en betere breakmomenten.'

KitKat staat al decennialang bekend om zijn reep met de kenmerkende 'break'. Het merk blaast dit jaar 90 kaarsjes uit, en maakt al sinds 1958 gebruik van de vaste slogan: 'Have a break, have a KitKat'. Dit jubileumjaar stapt het merk in een nieuw segment: chocoladerepen en tabletten.

Repen

'Dit jaar introduceren we KitKat-chocoladerepen, het grootste chocolade-segment waarin KitKat nog niet actief was', vertelt Kaat van der Goten, brandmanager Benelux. Bas Louwers, strategic categorymanager Benelux, vult aan: 'Met deze stap in repen en tabletten creëren we een nieuw breakmoment. Onze KitKat-chocoladerepen zijn de ideale break voor thuis. Ze zijn perfect om mee te ontsnappen aan de dagelijkse drukte en routine.'

'We willen KitKat uitbouwen als hét chocoladerepen-merk voor zowel huidige als nieuwe generatie chocoladeliefhebbers.”
— Van der Goten

'Het biedt een multi-sensorische ervaring door de combinatie van de KitKat-wafel, de crème vulling, de laag chocolade en een opvallend marmerpatroon', gaat Louwers verder. 'Door de luchtige wafel is de smaakervaring minder zwaar. Met een consumentenadviesprijs van € 1,99 is het product voor een breed publiek bereikbaar (de verkoopprijs blijft de verantwoordelijkheid van de retailer). Juist in deze uitdagende markt is het belangrijk om een toegankelijke optie te bieden, zodat iedereen kan blijven genieten zonder concessies te hoeven doen.'

Drie varianten

Nestlé wil de bekende positie van KitKat doortrekken in Nederland en voor meer ‘breakmomenten’ zorgen. Van der Goten: 'We willen KitKat uitbouwen als hét chocoladerepen-merk voor zowel huidige als nieuwe generatie chocoladeliefhebbers. Deze innovatie is gebaseerd op contrasten: het is knapperig én romig, vertrouwd én vernieuwend.' Louwers vult aan: ‘De nieuwe repen zijn vanaf eind september beschikbaar in alle Nederlandse supermarkten. En deze lancering vindt niet alleen in Nederland plaats, maar wereldwijd.’ Er komen drie smaakvarianten; double chocolate, hazelnoot en salted caramel.

Campagne

'Vanaf oktober pakken we groots uit met een campagne op elk mogelijk kanaal en werken we samen met content creators. Op de winkelvloer zullen we zorgen voor een sterke zichtbaarheid door middel van retail-media. Op allerlei punten verleiden we de consument om de nieuwe KitKat-repen te proberen voor een ideaal breakmoment thuis', aldus Van der Goten.

Duurzaamheid

In lijn met de duurzaamheids-doelstellingen van Nestlé, maken de KitKat-tablets gebruik van cacaomassa die rechtstreeks afkomstig is van cacaoboeren die deelnemen aan het Income Accelerator Program van Nestlé. Dit programma heeft als doel het inkomensniveau voor cacaoboeren te verhogen, het toepassen van regeneratieve landbouwpraktijken en de risico's van kinderarbeid te verminderen.

Dit artikel is gesponsord door Nestlé Nederland.

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    Account Manager Retail Engeland / UK

    FreshRecruitment logo

  3. FreshRecruitment

    QA Officer bij Koopmans

    FreshRecruitment logo

  4. VOMAR

    Manager Operations Slagerij & Worstmakerij

    VOMAR logo

  5. FreshRecruitment

    Internationaal Accountmanager

    FreshRecruitment logo

  6. FreshRecruitment

    Trader / Sales Manager

    FreshRecruitment logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Jumbo-ondernemer Marcel van Daalhuizen. Foto: Dennis Wisse
rechtszaak

Jumbo-ondernemer gaat strijd aan met 'liegend' CBS

  1. Fabrikanten kort: Unilever verkoopt Kate Somerville
  2. Heineken reorganiseert: 400 banen in Amsterdam geraakt
  3. Foto's: Familie Kat steekt nieuwe horeca Dekamarkt in het groen
  4. Cyberaanval op brouwer Asahi nog altijd niet volledig opgelost
  5. Inga Blokker verlaat FoodService Instituut Nederland
  6. 'Heineken lobbyt tegen kankerwaarschuwing op fles'
  7. Amsterdamse Vomar (ex-Coop) sluit na ruim een halfjaar de deuren
  8. Iglo haalt nieuwe topman weg bij Flora Food Group
  9. Makreelcrisis: 'Besluit supers kost rokerijen banen en miljoenen'
  10. Milieudefensie: 'Miljoenenboete AH en Jumbo bij niet halen eiwitnorm'
Meer nieuws
  1. Jumbo-ondernemer gaat strijd aan met 'liegend' CBS
  2. Stagevergoeding: Dirk betaalt meer dan AH, Jumbo en Plus
  3. Walmart sluit alliantie en gaat rechtstreeks verkopen via ChatGPT
  4. Heineken reorganiseert: 400 banen in Amsterdam geraakt
  5. Foto's: Familie Kat steekt nieuwe horeca Dekamarkt in het groen
  6. Fabrikanten kort: Unilever verkoopt Kate Somerville
  7. Inga Blokker verlaat FoodService Instituut Nederland
  8. 'Heineken lobbyt tegen kankerwaarschuwing op fles'
  9. Amsterdamse Vomar (ex-Coop) sluit na ruim een halfjaar de deuren
  10. Cyberaanval op brouwer Asahi nog altijd niet volledig opgelost
  1. Everest-breuk: 'Heidman biedt verontschuldigingen aan'
  2. Achtergrond: Hoe de liefde tussen Jumbo en Everest snel bekoelde
  3. Jumbo rolt assortiment non-food uit naar 47 vestigingen
  4. Makreelcrisis: 'Besluit supers kost rokerijen banen en miljoenen'
  5. Milieudefensie: 'Miljoenenboete AH en Jumbo bij niet halen eiwitnorm'
  6. Bruynzeel schudt AH-schap op: 'Nespresso van schoonmaakland'
  7. Vastgoed kort: Albert Heijn Jan Linders sluit winkel in Geleen
  8. Iglo haalt nieuwe topman weg bij Flora Food Group
  9. Niet te missen: De gifbeker voor Jumbo en Anuga
  10. Fabrikanten over Anuga: Goede gesprekken, niet meteen over prijs