Niet te missen: Eindafrekening Coop-ombouw en de megadeal van JDE Peet's

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

De ombouwoperatie van Coop hield de branche jaren in zijn greep. Vooral het lot van de kleinere Coop-vestigingen die niet geschikt waren voor de reguliere Plus-formule trok de afgelopen maanden veel aandacht. Nu Plus definitief afscheid heeft genomen van de Coop-formule is het tijd om op een rijtje te zetten wat er allemaal met de vestigingspunten is gebeurd.

Bij de opening van de Coop Vandaag in Groningen. Foto: Koos Groenewold

Als het aan commercieel directeur Michael van den Hurk van Van Tol Retail ligt, schieten Coops de komende jaren overal in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Hij mikt op tientallen winkels in dorpen en in buurten van steden. De eigenaar van het handels- en supermarktbedrijf verwacht dat de kracht van het merk en de focus op kosten de supermarkten zullen laten renderen.

Commercieel directeur Michael van den Hurk heeft grootse plannen met Coop. Foto: Fred Libochant Fotografie

De partijen die betrokken zijn bij de strijd rond de cao voor het levensmiddelenbedrijf laten zich momenteel stevig van zich horen. Zowel Picnic, Crisp, Flink als het Vakcentrum verspreiden hun standpunten, onder meer via sociale media.

Beeld: Crisp

De uitspraak in de zaak rond Frits van Eerd roept ook vragen op over het interne onderzoek van Jumbo in 2022. Wat staat er nou eigenlijk precies in dat rapport en - beter nog - is een nieuw intern onderzoek niet nodig?

Herman te Pas

JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick wordt voor 15,7 miljard euro overgenomen door het Amerikaanse Keurig Dr. Pepper. Daardoor moet een nieuwe wereldwijde koffiekampioen ontstaan. Vraag is nu wat dit gaat betekenen voor de prijs van koffie en de aanhoudende ruzies tussen JDE Peet's en de Nederlandse supermarkten.

Foto: ANP

Hak is naar eigen zeggen wél een groot merk, maar geen groot bedrijf. Distrifood spreekt met directeur Nicole Freid over haar bezoek aan de Tweede Kamer, de enorme uitdagingen rond de transities rond biologisch en plantaardige eiwitten, de verhoudingen met supermarkten en hoe het Hak lukt om zich te onderscheiden van private label. 'Niet achter ieder A-merk gaat een multinational schuil.'

Nicole Freid van Hak en akkerbouwer Ariaan Straver. Foto: Peter Roek

Vanuit de Boon's Pitstop in Rotterdam kijkt ondernemer Alfred van den Bos recht uit over de braakliggende bouwgrond aan de Brede Hilledijk. De luxe appartementencomplexen met miljoenen kostende penthouses hadden er jaren geleden al moeten staan. Van den Bos blijft echter geduldig: 'Mijn omzet moet met 75 procent omhoog kunnen als de bouw af is.'

Alfred en Ingrid van den Bos van Boon's Pitstop in Rotterdam. Foto: Fred Libochant Fotografie