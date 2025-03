Gesponsord Passoã breidt ready to drink-assortiment uit

Het passievruchtlikeurmerk Passoã groeit verder in het RTD-segment met twee nieuwe, verfrissende smaken: Passoã Passion Fruit Martini en Passoã Pink Lemonade Spritz. Ze liggen naast de al bestaande smaak Passoã Orange in de schappen.

De RTD-categorie blijft explosief groeien in Nederland en met deze uitbreiding speelt Passoã in op de toenemende vraag naar gemak en variatie. De nieuwe Passoã Passion Fruit Martini is een sprankelende afgeleide van de iconische pornstar martini, bestaande uit passievrucht, zachte vanille en een vleugje limoen. Passoã Pink Lemonade Spritz is een zoetfrisse mix van passievrucht, citroen en limoen – perfect voor liefhebbers van fruitige cocktails. Beide varianten zijn een aanvulling op de bekende Passoã Orange, oftewel Passoã-jus, favoriet in Nederland sinds de jaren 90.

Inspelen op groeiende vraag

De nieuwe range zit in volledig recyclebare slim cans van 25cl, bevatten 5 procent alcohol en 150 calorieën, zijn vegan en glutenvrij. Perfect voor festivals, filmavondjes met vrienden of on the go. Jongvolwassenen kiezen steeds vaker voor RTD-opties, waarbij gemak en smaak voorop staan. Het merk heeft een sterke brand awareness, vooral onder een jonge, trendgevoelige doelgroep.

Door de cans in het assortiment op te nemen, biedt de retailer extra opties in producten die handig zijn in gebruik. Er zijn geen losse flessen en mixers meer nodig, gewoon openmaken en genieten. Ze passen perfect in de groeiende RTD-trend; consumenten willen gemak en variatie zonder in te leveren op smaak. De cans bieden voor ieder wat wils. Ze hoeven niet meer te kiezen welke mix het wordt, iedereen gaat voor zijn eigen smaak. De RTD’s van Passoã zijn betaalbaar en bieden een premium cocktailervaring zonder hoge prijskaartjes.

De rijke historie van Passoã

Passoã is niet zomaar een merk of trendgevoelige nieuwkomer. Sinds de introductie in 1986 heeft Passoã zich stevig verankerd als dé passievruchtlikeur. Met de pornstar martini als paradepaardje (en ja, die hoort met Passoã) en een sterke merkpositionering in de horeca en retail, heeft het merk zich weten te onderscheiden als een tropische en kwalitatieve keuze binnen de likeurenmarkt. Passoã’s innovatie in RTD bouwt verder op deze erfenis, waardoor het merk relevanter is dan ooit.

Passoã Passion Fruit Martini en Passoã Pink Lemonade Spritz zijn sinds deze maand verkrijgbaar bij verschillende supermarkten en het aantal verkooppunten wordt gaandeweg uitgebreid. Passoã valt onder Lucas Bols, met Maxxium Nederland als officiële distributeur. Heb je interesse? Neem dan contact op met je accountmanager bij Maxxium Nederland.

Dit artikel is gesponsord door Passoã.