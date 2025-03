Gesponsord Nieuwkomer De Graaf Bakeries direct bovenaan

De Graaf Bakeries wint in de categorie Brood, convenience, banket en verse koek dankzij zeer goede resultaten op accountmanagement en trade marketing. Een fraai resultaat voor deze nieuwkomer in het Industributie onderzoek.

Voor het eerst in het onderzoek opgenomen en gelijk aan kop in jullie categorie. Wat zegt deze prijs jullie?

Commercieel Directeur Europa Aart de Graaf: ‘Het is een fantastische erkenning voor al het dagelijkse werk van al onze medewerkers. Fijn dat onze manier van werken zo gewaardeerd wordt. Iedereen is ervan doordrongen dat dit een zeer bijzondere prijs is.’

In accountmanagement scoren jullie op beide aspecten als beste in de groep. Wat is jullie uitgangspunt voor goed accountmanagement?

‘Ik denk dat we een goede combinatie bieden van kennis van de formule en productkennis. We proberen te ontzorgen van grondstof tot winkelmandje. We leggen de verantwoordelijkheid vrij laag in de organisatie. Daardoor kunnen onze accountteams echt ondernemen binnen hun kaders. Ze hebben vrijheid en beslissingsbevoegdheid, en dat maakt dat we snel kunnen handelen.’

In trade marketing steekt De Graaf Bakeries fors boven de rest van de categorie uit. Blijkbaar vindt de retail dat jullie de categorie goed doorzien, en vaak met adviezen voor categoriegroei komen. Wat doen jullie zo goed?

‘We zetten de shopper en de categorie echt op nummer een, daarna de formule en als laatste pas De Graaf. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar daardoor worden onze adviezen authentiek en kunnen we ons onafhankelijk richten op categoriegroei en groei in fair share. Ook als dat betekent dat een collega de betere optie is, al gebeurt dat gelukkig niet vaak. Dat maakt ons authentiek en dat wordt gewaardeerd. Daarmee hebben we de laatste jaren bewezen dat we bij meerdere handelspartners een achterblijvend fair share terug op niveau hebben gebracht.’

Jullie laagste rapportcijfer is een 7,17, voor het nakomen van leveringsafspraken. Dat is een ruim voldoende, maar lager dan de andere scores. Wat kan er nog verbeteren op dit aspect?

‘We hebben een breed assortiment, maar het kan altijd beter. We scoren wel weer hoog op het verbeteren van pijnpunten. We kijken niet weg als er iets in de keten tegenzit, we nemen onze verantwoordelijkheid en lossen het op. Maar we realiseren ons dat het altijd nog beter kan.’

Een van de respondenten in het onderzoek zegt over jullie: ‘Een partner in innovatie, investeert op eigen initiatief in duurzaamheid, is toegankelijk en authentiek.’ Heeft die persoon het goed gezien? Wat zegt dit jullie?

‘We zijn altijd kritisch op onszelf. Dan is het mooi om te zien dat we hierom worden gewaardeerd. Vooral in duurzaamheid hebben we stappen gezet, onder andere met een nieuwe, hybride oven. Die voortrekkersrol blijven we nastreven.’

Dit artikel is gesponsord door De Graaf Bakeries.