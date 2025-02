Gesponsord Globemilk wint door flexibiliteit en betrouwbaarheid

Globemilk, specialist in houdbare zuivel, eindigt bovenaan in de groep Private Label Zuivel tijdens de uitreiking van de Industributie. Met sterke scores in trade marketing en supply chain management weet Globemilk de concurrentie net achter zich te houden.

Globemilk is voor het eerst opgenomen in het Industributie-onderzoek. Hoe keek u vooraf naar het onderzoek?

Commercieel directeur André Vleemingh: ‘We kenden het onderzoek, maar we waren er vooraf niet mee bezig. Natuurlijk zijn wij heel trots dat we gewonnen hebben. Tijdens de uitreiking waren we in gezelschap van grote bekende merkleveranciers, maar wij zijn lang niet bij iedereen bekend.’

Eigenaar en oprichter René van der Vleuten: ‘ Globemilk is een familiebedrijf ontstaan uit de melkveehouderij. We zijn in 2001 begonnen met de productie van softijsmix op de boerderij. In 2009 hebben we een zuivelfabriek gebouwd en is de naam Globemilk ontstaan. Vroeger keken we met heel andere ogen naar de retail. Onze huidige kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn ook de zaken die we toen al belangrijk vonden.'

Vleuten vervolgt: 'Ik ben erg trots dat we dat nu terugkrijgen met deze prijs: We worden beloond voor waar we voor staan. Dat we daarnaast ook met innovaties komen, die we niet voor onszelf houden als merkartikel, maar delen met de klant als private label, maakt ons denk ik een interessante leverancier.’

Op het aspect accountmanagement lijkt nog verbetering mogelijk, als je resultaten vergelijkt met andere aanbieders. Zijn er aspecten waarop Globemilk nog verder zou kunnen verbeteren in accountmanagement?

Vleemingh: ‘Het is lastig vergelijken. We zijn leverancier van een commodity. De innovaties in zuivel vinden vaak in het verssegment plaats. Dat is een ander uitgangspunt dan bij onze business. Ons accountmanagement is direct gekoppeld aan trade marketing, dat zijn geen aparte afdelingen, het is één verkoopclub. We zitten veelal naast de inkoper en categorymanager, niet ertegenover: als private label leverancier proberen we mee te denken met onze klanten. Maar we zijn een klein, compact bedrijf en werken met weinig mensen. Dat maakt dat we nooit zo kunnen excelleren in accountmanagement zoals grotere bedrijven dat kunnen.’

De score in trade marketing is desondanks goed…

Vleemingh: ‘Op basis van Circana-cijfers maken we een aantal keren per jaar analyses voor de hele categorie, niet alleen voor de segmenten waarin wij actief zijn, maar voor de hele categorie houdbare zuivel en ook voor koelverse zuivel. Dat delen we met onze klanten om samen te kijken wat we daarmee kunnen. Bijvoorbeeld de trend in ice-coffee: kleine verpakkingen in koelvers. Wij hebben voorgesteld dat houdbaar in literverpakking te brengen.’

In supply chain management steekt u ver boven de concurrentie uit, met name in het nakomen van leveringsafspraken…

Supply chain manager Marijn van der Vleuten: ‘Afspraken nakomen is voor ons heel belangrijk. Door korte lijnen kunnen wij snel schakelen. Bijvoorbeeld bij het hamsteren in de coronajaren hebben we snel de productie kunnen opschalen om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen. Hierdoor zijn wij een betrouwbare, flexibele partner.’

