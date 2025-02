Gesponsord Coca-Cola excelleert in supply chain management

De categorie dranken scoort al langere tijd als beste op de discipline supply chain management. En er is één leverancier die uitblinkt binnen deze elitegroep: Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

De vraagstelling voor supply chain management bestaat dit jaar uit drie onderdelen. De vraag over het streven naar een verantwoorde en duurzame supply chain is nieuw voor het onderzoek. Hoe komt Coca-Cola op dit aspect zo goed voor de dag?

Belen Barreiro Garcia (Director Customer Service & Supply Chain CCEP Nederland): ‘De verduurzaming van onze productie en supply chain is zeer belangrijk voor Coca-Cola . Dat komt niet alleen terug in onze ambities en onze missie, maar ook in onze relatie met de retailpartners. We zijn elke dag bezig met onze ambities voor 2030 en 2040. In 2040 willen we een net-zero bedrijfsvoering hebben bereikt. Continu werken we eraan in onze fabrieken om ons water- en energieverbruik en onze CO2-uitstoot te verminderen. In Dongen hebben we inmiddels een grote stap gezet, waar de productie nu CO2-neutraal gecertificeerd is. In 2024 hebben we die locatie volledig elektrisch gemaakt, als eerste fabriek binnen heel CCEP.’

Wat is de moeilijkste stap in dat verduurzamingsproces?

Barreiro Garcia: ‘Ik ben altijd positief, er zijn geen moeilijkheden. Het is wat het is en we doen wat we kunnen. Samen met onze klanten en onze leveranciers verbeteren we continu onze impact. Het is belangrijk om die impact op de lange termijn te zien. Sommige resultaten bereik je nu eenmaal eerder dan andere. Dat is belangrijk in je mindset.’

Chantal Wouters (Director Home Channel CCEP Nederland): ‘Het gaat om een brede en integrale aanpak op weg naar duurzame productie. We moeten elk jaar verder komen. Ook in verpakkingen, ook in transport, ook met ingrediënten. Die hele 360°-agenda bespreken we ook met onze retailpartners.’

Hoe komt het dat Coca-Cola zo sterk scoort in leveringsbetrouwbaarheid?

Barreiro Garcia: ‘Ik denk dat het de communicatie is. We staan constant in contact met de klant. En we luisteren. Luisteren naar wat ze nodig hebben en naar wat ze willen dat wij anders doen. Hoe dan ook is de leveringsbetrouwbaarheid heel belangrijk. Met een case fill rate van 99,25 procent is onze betrouwbaarheid zeer hoog. Dat komt ook door die goede communicatie.’

Ook in “Het identificeren van logistieke pijnpunten en gezamenlijk werken aan verbeterplannen” steken jullie boven de rest uit. Hoe pakken jullie dit aan?

Wouters: ‘Naast korte lijntjes met de retailers is een nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen cruciaal. Zo werken we met één visie en één klantbenadering om zo snel mogelijk de pijnpunten weg te nemen. Daarnaast werken we ook nauw samen met de retail in forecast accuracy. Zo ook met promoties, waar we goed op moeten anticiperen, om goed en op tijd te kunnen leveren. En dat hele proces monitoren we en verbeteren we constant.’

Dit artikel is gesponsord door Coca-Cola Europacific Partners Nederland.