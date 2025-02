Gesponsord Industributie: Unilever klimt in food naar eerste plaats

Dit jaar zijn in het onderzoek de categorieën Kruidenierswaren overig en Non-food samengevoegd door het wegvallen van tabaksleveranciers. Unilever maakt voor het tweede jaar op rij een grote stap en ontvangt de categorieprijs.

Unilever ging vorig jaar in deze groep al van 9 naar 5, en stijgt dit jaar door naar plaats 1. Hangt dit samen met aangepast beleid?

Commercial Director Foods NL Ralf Groot Baltink: ‘We hebben de afgelopen twee jaar ondanks een periode van aanhoudende inflatie met de handel geprobeerd er op een goede manier uit te komen. Voor Unilever is het een bewuste keuze om sterk in oplossingen te denken. Ik denk dat we meer dan ooit bereid zijn mee te denken met de strategie van de retailer.’

De scores voor Unilever gaan dit jaar op accountmanagement en trade marketing. Wat is het geheim?

‘Ik denk dat we verder gaan dan de gebaande paden. We proberen de laatste jaren meer te bedenken hoe we samen met de retailer iets groots en baanbrekends kunnen neerzetten: goede adviezen geven en goede categorie­strategieën delen is de basis als goede partner. We zijn erop gericht om met meerdere retailers onderscheidende initiatieven op te zetten, om de categorie verder te laten groeien of bijvoorbeeld een samenwerking ten behoeve van duurzaamheid.’

Een van de commentaren van de respondenten luidt: “Zeer goed accountmanagement, altijd en snel inspelend op kansen, meedenken en inspelen op strategie.” Wat zegt dit jullie?

‘Dit is exact waar we met het team voor staan. Een reactie binnen 24 uur, dat staat nog steeds hoog in ons vaandel. We denken vooral in oplossingen en kansen. Het is voor iedereen een zware markt, maar we blijven kijken hoe we elkaar kunnen versterken.’

Supply chain management blijft een lastig punt. Toch heeft Unilever in leveringsbetrouwbaarheid een verbetering laten zien. Wat doen jullie nu beter?

‘Leveringsbetrouwbaarheid is voor ons een zeer belangrijke KPI. Doordat we een gefragmenteerd assortiment hebben, in veel categorieën actief zijn met veel sku’s is een goede leverperformance een nog grotere uitdaging. We hebben een sterke focus op supply chain met een dedicated afdeling customer service, die dagelijks schakelt met alle retailers om de eventuele problemen uit te leggen en om ze zo passend mogelijk op te lossen. Daarin bouwen we nu aan langdurige relaties. Ik denk dat we daarom beter beoordeeld worden.’

“Sinds afgelopen jaar is er een positieve verandering waarbij Unilever meer meedenkt binnen de formule-uitgangspunten van ons bedrijf.” Waar is deze andere opstelling door ingegeven?

‘Als een retailer zijn strategie aanpast, zeggen we niet dat het niet bij ons past, maar zien we het als een mooie kans om er het beste voor beiden van te maken. Verschillende retailers hebben nieuwe stappen gezet in hun strategie. Wij kijken dan hoe we daar samen goed mee om kunnen gaan.’

Wat verwachten jullie voor komend jaar van de samenwerking met de retail?

‘Zoals we de samenwerking nu hebben neergezet, gaan we die de komende jaren nog verder intensiveren.’

Dit artikel is gesponsord door Unilever.