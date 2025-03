Gesponsord Industributie 2025: Unilever naar de top in drogmetica

Met een sterke score op trade marketing en een enorm verbeterd supply chain management weet Unilever een flinke vooruitgang te maken in Drogmetica. De verbetering is net genoeg om de categorieprijs te bemachtigen.

Unilever eindigt nu bovenaan, komende vanaf plaats 5. Wat hebben jullie het afgelopen jaar anders gedaan?

Daan Huijnen (Sales Director Homecare): ‘Unilever heeft een nieuwe organisatie opzet waarbij het bedrijf is opgedeeld in verschillende units. Door deze unit-structuur kunnen wij veel meer strategische diepgang geven aan de categorieën en daardoor meer impact maken.’

Mariette Versluis (General Manager Beauty & Wellbeing): ‘Wij werken in de nieuwe structuur nauw samen met alle disciplines en onze retail partners. Dit stelt ons ook veel beter in staat om meerjarenplannen voor de categorieen en onze innovaties groots uit te rollen, zoals we bij Axe Fine Fragrances gedaan hebben. Daarnaast hebben wij ook duidelijkere keuzes op ons portfolio en de kanaalstrategie gemaakt’.

Wat betreft de besluitvaardigheid in onderhandelingen scoort Unilever nu als beste in de categorie. Zijn de mogelijkheden of verantwoordelijkheden van de accountmanagers verruimd?

Huijen: ‘Door de gerichte aanpak met categorieen weet iedereen in een vroeger stadium wat het gezamenlijke doel is en kan daardoor ook sneller schakelen in de samenwerking.’

Trade marketing lijkt de sterke Kracht van Unilever in de samenwerking. De waardering verbetert van 7,01 naar 8,13. Ligt dit in het verlengde daarvan?

Laurens-Jan Duvigneau (Head of Deodorant Benelux): ‘Deels is dit inderdaad ook een gevolg van de nieuwe organisatiestructuur. Op Europees niveau bundelen wij krachten ook steeds meer om echt grootschalige activaties neer te zetten in de markt, een voorbeeld daarvan is de impactvolle UEFA-campagne afgelopen jaar. Verder hebben wij een specialistisch team dat op dagelijkse basis werkt aan het verder ontwikkelen van onze trade marketing plannen en materialen.’

Versluis: ‘Tenslotte spreken wij onze retailpartners al in een vroeg stadium over onze plannen van de komende jaren waardoor wij samen voor perfecte executie op de winkelvloer kunnen zorgen.’

In supply chain management gaat de score voor leveringsbetrouwbaarheid omhoog van 4,69 naar 7,53. Waar komt deze impuls vandaan?

Huijnen: ‘We kwamen uit een moeilijkere situatie en hebben hier het afgelopen jaar veel focus op gehad om dit te verbeteren.’

Versluis: ‘Hier hebben we kritisch naar ons gigantische portfolio gekeken en hoe we processen (intern en extern) kunnen versimpelen. Verder hebben we ook veel nadruk gelegd op communicatie naar onze partners.’

Dit artikel is gesponsord door Unilever.