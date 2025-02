Gesponsord Heineken wint de overall Industributie Trofee

Na eerdere overwinningen in 1995, 2016, 2019 en 2021, is Heineken als beste merkleverancier ook winnaar van de overall Industributie Trofee 2025. 's Lands grootste brouwer heeft ook de beste trade marketing van het hele onderzoek. Retail directeur Bart Wijn over het succes.

Na al die eerdere keren staat Heineken opnieuw op het hoogste podium. Hoe belangrijk is de overall-prijs voor jullie?

Bart Wijn: ‘We zetten ons iedere dag in om retailers te ondersteunen. De prijs voor beste merkartikelleverancier voelt dan ook als een waardering van onze retailpartners en dat geeft een goed gevoel en vertrouwen voor de toekomst – we zijn enorm trots.’

In accountmanagement is er een flinke sprong in de waardering. Wat doen jullie goed?

‘Er zit een sterke mens-factor in ons accountmanagement. We kiezen op deze posten voor mensen met veel ervaring. Dat helpt om de klant goed te begrijpen. Zo zit bijvoorbeeld onze accountmanager voor Superunie al meer dan tien jaar op die post. Die kent de klant van binnen en buiten. Zo stellen we lang niet al onze innovaties voor bij een keten als Vomar, omdat we weten wat die klant nu echt wil. Zij werken met een beperkt assortiment, dus gaan wij zelf al vooraf een selectie maken van producten die relevant zijn voor die klant. Natuurlijk hebben ook wij personeelswisselingen, maar we kiezen altijd voor relevante ervaring in de vervanging van mensen.’

‘We krijgen ook terug als reactie in het onderzoek dat Heineken de klanten als unieke klanten benadert en dat we staan voor de gemeenschappelijke belangen. Dat is ook precies ons beleid; accountmanagers met een beslissingsbevoegdheid.’

Ook trade marketing is sterk verbeterd. Heineken heeft de beste trade marketing van alle leveranciers in het onderzoek. Wat hebben jullie veranderd?

‘Het is een continuering van wat we al heel lang doen. Maar we willen wel steeds dichter bij de Nederlandse consument gaan staan, zoals met het omarmen van het Oranje-gevoel, en de op individuele retailers toegespitste promoties. En met de jaarlijkse klantendagen, waarin we de retailer meenemen door de belevingswereld van onze shoppers en consumenten.’

Daarnaast is er een hogere waardering voor jullie leveringsbetrouwbaarheid. Hoe houden jullie het peil hoog?

‘Leveringsbetrouwbaarheid is voor ons een speerpunt. Dat is afgelopen jaar heel goed gegaan, maar daar hebben we ook een sterke focus op, met kick-off’s aan het begin van de zomer, een zorg voor voldoende voorraden, en een goede samenwerking op supply chain met onze klanten.’

Wat gaat het komend jaar belangrijk zijn in de samenwerking met de retail?

‘Op de winkelvloer zoeken we de verbinding met de Nederlandse consument en we zetten nog verder in op het partnerschap met retailers. Wij zorgen dat zij met het juiste portfolio kunnen scoren. Dit doen we bijvoorbeeld door in te spelen op de regionaliteit van de biermarkt. Geen one-size fits all, maar maatwerk dus.’

Dit artikel is gesponsord door Heineken.