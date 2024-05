Gesponsord Nieuw succes van Texels bezorgt Heineken een Wheel

Texels Skuumkoppe 0.0 wint de Wheel of Retail in de categorie Bier. De alcoholvrije variant van het donkere tarwebier, in februari 2023 geïntroduceerd, slaat enorm aan bij de liefhebbers van speciaalbieren.

Laurens Pot , Senior Brand Manager, verantwoordelijk voor de langetermijnkoers van het merk Texels : ‘Skuumkoppe 0.0 is het eerste volledig alcoholvrije Texels speciaalbier, en dat is een mijlpaal voor de Texelse Bierbrouwerij. Het is toegankelijk, bijzonder en van nature eigenzinnig, net als Texel zelf. Toegankelijk, dat geldt voor het eiland. Voor iedereen die hier graag op bezoek komt, maar ook voor het bier, dat smaakt iedereen. Het is een goed doordrinkbaar bier, dat door veel consumenten zeer gewaardeerd wordt. Dat blijkt wel uit de resultaten out-of-home en in retail.’

Alcoholvrij speciaalbier maakt een enorme groei door, de consument zoekt ook variatie in dat segment” — Nick Driessen, Customer Group Director

Welke productieaspecten zijn belangrijk?

Pot : ‘Er is gekozen voor een gist dat weinig alcohol levert. Door het op lage temperatuur te brouwen, voorkomen we dat er alcohol in komt. Onze brouwmeester is een jaar bezig geweest om tot een goed recept te komen. We wilden het pas Skuumkoppe 0.0 noemen als het ook echt heel dicht bij het origineel zou zitten. Niet alleen qua geur- en smaakbeleving, maar óók qua kleur en troebeling. En dat is gelukt: het is een karaktervol, donker tarwebier met hints van karamel en abrikoos, met een romige, licht zoete afdronk.’

Nick Driessen , Customer Group Director, verantwoordelijk voor de relatie met de retailklanten: ‘In retail willen we de categorie bouwen met onze klanten, en innovatie is daar een belangrijke pijler van. Bij alles wat we doen, stellen we de consument centraal om zo samen met onze retailklanten waarde te creëren in de biercategorie. Skuumkoppe 0.0 was een van de introducties die we in februari 2023 hebben gebracht. Naast het brengen van een goed product dat aansluit bij de smaak van de consument, moeten we ook zorgen dat de grootste uitdaging – de beschikbaarheid – continu op peil is. 5 procent van de bieren zorgt voor 90 procent van de omzet. We moeten dus blijven zorgen dat die hardlopers voldoende schapruimte hebben op de piekmomenten. We ondersteunen retail om die beschikbaarheid te optimaliseren met second placement, omdat we anders niet kunnen voldoen aan de vraag naar het product. En de derde stap is zorgen dat de consument het ook kan vinden, door middel van themapleinen en grote activaties op de winkelvloer.’

Pot : ‘De introductie hebben we ook op een Texelse manier gedaan: eerst als single bottle, de losse fles op het schap. Na een jaar was de rotatie zo goed dat we ook een sixpack konden toevoegen. De reguliere Skuumkoppe is er ook al in blik, de 0.0 nog niet.’

Nick Driessen, Customer Group Director: 'Een slok Skuumkoppe neemt je mee naar het eiland, om even uit te waaien en te ontspannen.'

Wat vond retail van de komst van Skuumkoppe 0.0?

Driessen : ‘Ze vonden het een logische vervolgstap op het succes van Texels in de Nederlandse markt. Alcoholvrij speciaalbier maakt een enorme groei door, de consument zoekt ook variatie in dat segment. Daarom bieden we in het hele portfolio van Heineken voor elke alcoholische variant ook een alcoholvrije variant. We willen de consument een bewuste keuze laten maken, en daarom is Skuumkoppe 0.0 voor ons en voor retail de juiste stap.’

Hoe groot is het succes geworden?

Pot : ‘ Skuumkoppe 0.0 is vijftien maanden geleden geïntroduceerd. Het was in 2023, dus in het eerste jaar, al een van de best roterende alcoholvrije speciaalbieren. Ook als je kijkt naar de innovaties in bier is het na de Heineken 0.0 multipack de best roterende innovatie. Het is dus heel snel opgepakt door de consument. Voor de Texelse Bierbrouwerij is Skuumkoppe 0.0 al het tweede bier in volume, met een aandeel van 10 procent. In retail zit het al op 20 procent van het volume. Skuumkoppe bestaat al 25 jaar, en we maken op Texel nog elf andere bieren. Maar zo snel als 0.0 is gegroeid, dat hebben we nog niet eerder gezien.’



Driessen : ‘En het succes is nog niet klaar, we blijven nog elke maand groeien. De marketingcampagne hebben we gekoppeld aan het eigenzinnige en toegankelijke van Texel. Een slok Skuumkoppe neemt je mee naar het eiland, om even uit te waaien en te ontspannen. Dat vakantiegevoel kun je ook in je glas creëren. Op de winkelvloer hebben we dat geactiveerd met de actie “Win een weekend naar Texel”.’

Skuumkoppe 0.0 is volgens Heineken toegankelijk, bijzonder en van nature eigenzinnig, net als Texel zelf.

Welk vervolg voorzien jullie?

Pot : ‘We blijven gestaag groeien. We hebben in totaal zes focusbieren. Naast Skuumkoppe 0.0 zijn dat Skuumkoppe, Skiller Wit, Zeebries Blond en Tuunwal Tripel. Bieren die ook heel veel potentie hebben en al goede groeicijfers laten zien. En we blijven innoveren; op de Texelse Bierbrouwerij worden maandelijks nieuwe bieren geproefd en gelanceerd onder de naam ‘Texels Geheim’. Die zijn te proeven door bezoekers, die er een oordeel over kunnen vellen, en zo worden die bieren weer verder verbeterd. Wellicht dat daar ooit weer een nieuwe Skuumkoppe tussen zit.’