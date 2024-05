Gesponsord Grenade en Oreo geven impuls aan segment proteïnerepen

Grenade Oreo Protein Bar is een eiwitreep van tenminste 20 gram eiwitten en laag in suiker, met de authentieke Oreo-smaak. De combinatie van het populaire Oroe-koekje in functionele voeding opent nieuwe deuren in een jong en snelgroeiend segment. De retail is lovend en kent de categorieprijs én de Young Wheel toe.

Marleen van ’t Riet , Brand Manager Grenade Benelux: ‘ Grenade is de producent van sportvoeding en proteïnerepen en is is ruim twee jaar geleden overgenomen door Mondelēz International. Vanaf toen is er middels een sterke samenwerking gezorgd voor zowel het uitbreiden van de distributie en naamsbekendheid van Grenade in het Nederlandse supermarktkanaal, als voor het introduceren van verrassende nieuwe smaken. De prijswinnende Grenade Oreo reep is hier een kenmerkend voorbeeld van. De Grenade repen zijn voedzaam, bevatten minstens 20 gram eiwit en slechts 2 gram suiker. De smaak en de voedingswaarde van de reep zijn belangrijk.’

Brede distributie

Romy van Osch , Category Manager Tussendoor bij Mondelēz International: ‘Grenade Oreo is geïntroduceerd in het eerste kwartaal van 2023. De Nederlandse retailers waren er zeer enthousiast over en hebben dit met een brede distributie in de winkels gelegd. Inmiddels is er een tweede variant gekomen naar aanleiding van het succes, de Grenade Oreo White. Deze is geïntroduceerd in het eerste kwartaal van 2024.’

De Nederlandse retailers waren zeer enthousiast over de Grenade Oreo Protein Bar en hebben dit met een brede distributie in de winkels gelegd.

Nieuwe doelgroepen

Van ’t Riet : ‘De overname dateert van 2021. Toen is direct bedacht dat Grenade en Oreo een prachtige combinatie zouden vormen. De ontwikkeling heeft twee jaar geduurd om hem perfect te krijgen. Met Oreo op de verpakking trekken we nieuwe doelgroepen naar het merk Grenade. Veel consumenten denken dat een eiwitreep heftig van smaak is. Doordat Oreo op de verpakking staat, gaan ze het eerder proberen en worden ze overtuigd dat een eiwitreep ook heel lekker kan zijn. Proeven is hier echt geloven.’

Sterk op jongere doelgroep

Van Osch : ‘Het was heel duidelijk hoe goed deze twee bij elkaar passen. Grenade is een van de sterkste merken in proteïnerepen in Europa en Mondelēz International heeft internationaal en lokaal veel sterke merken, waar Oreo er een van is. Oreo zit juist sterk op de jongere doelgroep, wat goed matcht met high protein. Oreo spreekt tot de verbeelding, waardoor we juist die trial genereren die nodig is om de penetratie te boosten.’ Van ’t Riet: ‘Jongere mensen zijn steeds meer bezig met gezonde voeding, daarom is het goed dat we deze doelgroep hiermee bereiken.’

De herhaalaankopen liggen buitengewoon hoog en dat zegt iets over de toekomst” — Romy van Osch, Category Manager Tussendoor bij Mondelēz International

De retail reageerde enthousiast, vertelden jullie al…

Van Osch : ‘Toen we dit voorlegden aan de retail, vonden ze dit een logische stap. We zitten al een tijd in een eiwittransitie. Consumenten zijn meer bezig met gezondheid en ook onze handelspartners willen dit groot maken. Een high protein bar ondersteunt daarin. Er was dus al organische groei in het segment, maar door een extra smaak toe te voegen met Grenade Oreo trekken we een doelgroep aan die daarvoor niet stil stond bij dit schap. Hierdoor zijn onze handelspartners snel bereid geweest dit met hoge distributie op te nemen. Maar succes maak je samen, dan is het belangrijk om een goede zichtbaarheid op de winkelvloer te hebben, met schapaankleding, maar ook met de juiste boodschap op de juiste momenten er te zijn op de winkelvloer: bij de goede voornemens in januari, of fit voor de zomer bijvoorbeeld. Dat is in die samenwerking met de retail goed gelukt.’

Marleen van ’t Riet, Brand Manager Grenade Benelux: 'We hebben de Grenade Oreo naar influencers gestuurd, TikTok en Instagram ingezet en veel gesampled op sportevenementen en universiteiten.'

Hoe groot is het succes?

Van Osch : ‘70 procent van de kopers is nieuw in de categorie. Dat is natuurlijk super voor Grenade, maar nog belangrijker voor de categorie. Zo pakken we samen met de retail die potentie voor de toekomst. Ook de herhaalaankopen liggen buitengewoon hoog en dat zegt iets over de toekomst. Al onze targets zijn ver overtroffen.’



Van ’t Riet : ‘We hebben de Grenade Oreo naar influencers gestuurd, TikTok en Instagram ingezet en veel gesampled op sportevenementen en universiteiten. Door de overtuiging van de Grenade Oreo proberen ze daarna ook onze Grenade Salted Caramel, Grenade Salted Peanut en alle anderen varianten.’

Wat betekent het winnen van de Young Wheel voor jullie?

Van Osch: ‘Dat is supermooi, het is het bewijs dat we op de goede weg zitten en dat is de jongere doelgroep betrekken bij dit schap. We gaan verder op deze weg, met dit jaar de Grenade Oreo White, maar ook de komende jaren blijven we het aanbod uitbouwen met nieuwe, verrassende smaken.’