TUC Bake Rolls: innovatie tussen chips en toast

TUC Bake Rolls zijn flinterdunne, knapperige broodchips, dubbel gebakken in de oven en royaal bestrooid met heerlijke kruiden. Een groot succes in de markt: retail en consument belonen Mondelēz allebei met een Wheel of Retail.

TUC Bake Rolls zijn een nieuw segment in het assortiment van TUC . Ze zijn van ander deeg gemaakt dan de bekende TUC-crackers. In februari 2023 kwamen ze direct met vier varianten op het schap: Sea Salt, Bacon, Tomato & Olive en Garlic & Formaggio. Britta Goltermann, Brand Manager TUC: ‘De Bake Rolls hebben een heel ander smaakprofiel dan de andere producten van TUC, en ook het mondgevoel is anders door de knapperige broodstructuur.’

Een nieuw lijn; waarom past dit nieuwe product goed bij TUC?

‘De crackers van TUC zijn knapperige snacks, met een heerlijke smaak, en daar sluiten de Bake Rolls mooi bij aan. Wel zien we andere gebruiksmomenten, en dat maakt het een goede uitbreiding. Bake Rolls kun je beleggen of dippen, maar ze zijn ook heerlijk om zo uit de zak te eten. Daarmee biedt TUC een nieuw segment binnen toast, namelijk munching. Heerlijk om te knabbelen voor de televisie.’

Category Development Manager Niels Kavelaars: ‘Voor Bake Rolls is vooral de knapperigheid, de textuur belangrijk. En daarnaast natuurlijk de smaak. Op basis van de verpakking kan het voor consumenten lastig zijn om zich een voorstelling bij het product te maken: hoe en wanneer eet ik het? Maar zodra ze het eenmaal geproefd hebben, vooral bij de hardlopende varianten Tomato & Olive en Garlic & Formaggio, merken consumenten dat ze de Bake Rolls niet hoeven te dippen of beleggen, en dat deze nieuwe broodchips ook zo uit de zak al heerlijk zijn.’

Jullie ontvangen ook de Special Wheel Consumenten. Wat zegt jullie dat?

Goltermann: ‘We zijn heel trots dat we ook door consumenten zo gewaardeerd worden. Het is een extra kersje op de taart.’



Kavelaars: ‘De retail heeft ons plan omarmd, mede door de wijze waarop we het hebben opgezet. Dat de consument het vervolgens zo oppakt, het gaat kopen en is blíjven kopen, wordt op een prachtige manier bekroond met deze extra prijs. Er zijn meerdere vakprijzen aan Bake Rolls uitgereikt, maar dit is de eerste consumentenprijs die we ontvangen. We zijn inderdaad zeer trots.’

Hoe was de ontvangst aan supermarktzijde bij de aankondiging van de Bake Rolls?

Kavelaars: ‘De introductie bij de retail was anders dan we normaal zouden doen. In het toastschap zit niet erg veel vernieuwing, het heeft een traditionele kopersgroep. De vraag kwam van de retail, omdat ze ruimte zagen voor verjonging en vernieuwing. Daarom wilden we met deze introductie de retail onderdeel maken van het succes. We zijn daarom al eerder dan eind 2022 naar de grootste handelspartners toegegaan. Samen met hen hebben we gekeken waar we deze nieuwe range het beste kunnen gaan neerzetten. Het zit immers tussen toast en chips in. Buiten de sterke intrinsieke productkwaliteiten en het sterke merk TUC waaronder we het scharen, heeft ook de bijdrage van de retail het succes mede bepaald. En voor die benadering hebben we van de retail weer positieve reacties gekregen. Het past het best waar het nu ligt: in de overgang van het chipsaanbod naar het toastschap.’

Hoe is het aan de consument geïntroduceerd?

Goltermann: ‘Het belangrijkste was om de consument het gebruiksmoment uit te leggen: dat het meer munching is dan gewone toast, dat je er ook gewoon op de bank van kunt genieten. Dus hebben we de bank, de sofa, centraal gezet in de campagne: “Sooofa-ntastisch lekker.’ Tijdens samplingacties zijn we ook met een sofa door het land gegaan, om zo veel mogelijk mensen te laten proeven hoe lekker het is, ook zonder beleg. Die campagne is doorgetrokken op televisie, online, instore en in retailmedia.’

Was het succes naar verwachting?

Goltermann: ‘Door de vroegtijdige samenwerking met de retail wisten we dat we hier samen achter zouden gaan staan. En ook de retail weet dat toast een vrij behoudende categorie is, waarin een nieuw initiatief welkom is.’



Kavelaars: ‘Het is natuurlijk best een dapper statement om bij een nieuw product direct met vier smaken te komen en die als een range te presenteren. Veel retailers hebben ook direct vier varianten op het schap gezet. En dat heeft ook de zichtbaarheid op het schap groot gemaakt. We hebben twee keer zo veel verkoop gerealiseerd als vooraf verwacht, met 30 procent herhaalaankopen. Het eerste jaar leverde een penetratie van 11 procent. Dat is zeker een succes voor ons. In februari 2024 is een nieuwe smaak toegevoegd: Sour Cream & Onion.’