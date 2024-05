Gesponsord Retail beloont Kips Vega met een terechte Wheel

Kips Vega Paté Tuinkruiden & Bospaddenstoelen was vorig jaar de nieuwe variant in de plantaardige lijn van de vleeswarenproducent. De retail omarmt het initiatief van Kips, dat al in 2018 is begonnen. De nieuwe smaak verleidt veel nieuwe consumenten om vaker in het vegaschap te kopen.

Delen

Kips Vega Paté Tuinkruiden & Bospaddenstoelen is een prachtige nieuwe variant in het plantaardige aanbod onder de merknaam Kips. De paté is gemaakt op basis van soja- en erwteneiwit. 100 procent plantaardig, en verrijkt met tuinkruiden en bospaddenstoelen.

Marketing Manager Sanne Westdijk: ‘In 2018 is onze vegalijn geïntroduceerd, met naast paté ook andere plantaardige varianten van onze hardlopers : Snijworst, Smeerworst en Filet Americain. De paté is er ook in Naturel en Mediterraans. De kennis van goed smeerbare producten hebben we in de loop der jaren opgebouwd. Daarnaast is het natuurlijk goed zoeken naar het juiste kruidenpakket met de juiste smaak en wat goed past bij de paté. En dat is vooral met deze nieuwe variant heel goed gelukt. Dat bleek al uit de smaaktesten onder consumenten en ook uit de resultaten in de supermarkt. Het zorgde voor extra verkopen bovenop die van het bestaande assortiment.’

Kips Vega Paté Tuinkruiden & Bospaddenstoelen is vanaf week 8 in 2023 op de schappen gekomen. De variant Mediterraans kwam vrij snel op de markt na de introductie van de naturel-variant.

Is de retail bij introductie dan ook direct overtuigd?

‘De reactie van de retail bij de introductie van deze nieuwe variant was goed; ook zij waren enthousiast over de smaak van Tuinkruiden & Bospaddenstoelen . Smaak is key bij alles wat we introduceren. Nieuwe producten moeten perfect van smaak zijn, juist omdat nieuwe klanten, flexitariërs die eens iets proberen uit het vegaschap, zeer kritisch zijn. Wanneer de smaak niet goed is blijven ze al snel weer een jaar weg uit het vegaschap.’

Wat was belangrijk in de (marketing)campagne?

‘Bij de start hebben we ons vooral gericht op de veganist en vegetariër. Zij omarmden onze Kips vega-producten door de goede kwaliteit en lekkere smaak. De Kips Vega Paté is inmiddels het bestverkochte vegetarische product in de supermarkt. Ons doel is nu om verder te groeien bij de flexitariërs. Dit willen we doen door hen met een onbevangen boodschap en veel vrolijkheid te verleiden Kips Vega op brood te smeren. De Vega Paté Tuinkruiden & Bospaddenstoelen hebben we direct meegenomen in de campagne “Kips Vega, een feestje op je boterham”, die ook vorig jaar is gelanceerd en volop is ondersteund op TV, online en instore.’

‘De Kips-tune “Liever Kips leverworst dan gewone leverworst” is een sterke asset, die we ook bij het vega assortiment hebben ingezet, alleen dan met andere woorden. Dat het daarmee iets afwijkt van de originele tune is alleen maar grappig en sluit aan bij de vrolijkheid waarmee de introducties worden gebracht. Die ijzersterke oude tune is nog steeds van waarde.’

Hoe gaat het met de rest van het vega-assortiment?

‘Dat assortiment doet het nog steeds goed. Toen vorig jaar de omzet in het schap met vegetarische producten daalde is onze vega-omzet nog steeds verder gegroeid. En dat willen we jaar op jaar zo blijven doorzetten. Uiteindelijk wordt vega steeds relevanter. Het zal steeds meer worden. Onze doelstelling is om tegen 2030 de helft van onze omzet uit vegetarische producten te halen.’

Wat is de volgende stap?

‘Onze nieuwe innovatie is een plantaardig alternatief voor roomkaas in de varianten Mango & Gember en Tuinkruiden. Er zijn in plantaardig broodbeleg nog steeds heel veel kansen. En de kennis van spreads is groot bij onze productontwikkelaars. Vandaar dat roomkaas een mooi vervolg is, en het is iets heel nieuws voor Kips. Er komt ook steeds meer stretch in het vegaschap. We kunnen nog niet veel zeggen over de marktresultaten, het ligt nog maar heel kort in het schap. Hopelijk spreken we elkaar volgend jaar weer bij de Wheel-uitreikingen en dan vertellen we graag hoe het is gegaan. Dat zou heel mooi zijn.’