Retail verwelkomt cocktails met schapruimte en Wheel

De Kuyper Passionfruit Martini Cocktail is de meest succesvolle variant van een lijn ready-to-serve cocktails. De retail omarmt de innovatie en beloont De Kuyper met de Wheel of Retail voor alcoholhoudende dranken.

Dit is voor de consument de gemakkelijkste manier om thuis te genieten van bekende cocktails uit de hele wereld: binnen een paar seconden heb je een beroemde cocktail in je glas, met altijd een constante kwaliteit.

Godelief van Erve , Global Marketing Director bij De Kuyper: ‘Je kan de cocktail zo gekoeld uit de koelkast inschenken of shaken met ijs voor een perfect serve en een mooie schuimlaag, en desgewenst garneren met een halve passievrucht. De Passionfruit Martini cocktail is een verleidelijke en zoete cocktail met De Kuyper Passionfruit likeur, zachte vanille, wodka en een vleugje limoen. Het is momenteel de meest populaire cocktail in Nederland.’

Lucien Heusy , Managing Director Nederland: ‘Het familiebedrijf De Kuyper bestaat al 329 jaar, en is zich tien jaar geleden nadrukkelijk gaan richten op cocktails. Daardoor valt het wat meer op in het supermarktschap, maar daar was het bedrijf altijd al actief met andere producten, zoals Peachtree, laaggradige limoncello’s en ready-to-drinks in blikjes.’

Passionfruit Martini Cocktail is in het voorjaar van 2023 geïntroduceerd met vijf andere varianten : Espresso Martini, Cosmopolitan, Clover Club, Strawberry Daiquiri en Piña Colada. Slijterijen hebben meestal de hele range opgenomen, bij supermarkten staat doorgaans een selectie van drie of vier varianten op het schap.

Heusy : ‘De cocktail waarmee we de Wheel of Retail winnen is met twee verschillende namen bekend: met de naam die wij ook op ons product hanteren, Passionfruit Martini Cocktail, maar ook onder de naam “Pornstar Martini”, zoals hij destijds in de UK is ontwikkeld. Wij hebben voor de eerste naam gekozen, omdat onze eigen Passionfruit likeur onderdeel is van de mix. En deze cocktail heeft van origine een alcoholpercentage dat nog past binnen de regels van de supermarkt, 12 procent alcohol. Hiervoor hebben we geen concessies aan het origineel hoeven doen. Dat hebben we alleen bij de Espresso Martini hoeven doen, om verkoop in de supermarkt mogelijk te maken.’

Hoe is de introductie van deze range door de retail ontvangen?

Heusy: ‘We hebben de afgelopen tijd veel producten geïntroduceerd. In het verleden ben ik ook bij Coca-Cola en Bacardi bij introducties betrokken geweest, maar dit is een van de best ontvangen introducties die ik ooit heb meegemaakt. We hadden direct een heel brede distributie en werden met open armen ontvangen. En tijdens het seizoen al werd het aantal winkels bij de retailers uitgebreid, omdat ze al snel zagen hoe goed de rotatie was. De distributie staat op 82 procent. En we zitten op 60 procent marktaandeel, binnen een jaar.’

Wat was belangrijk in de (marketing)campagne?

Van Erve : ‘De doelgroep voor ready-to-serve cocktails is wat jonger, van 20 tot 45 jaar. Die groep is veel online, dus hebben we ze aangesproken via social media en social advertisement. Ook hebben we met influencers gewerkt. We wilden niet alleen het product aankondigen, maar ook goed uitleggen wat het nu precies is. Het is een nieuwe categorie, daarom hebben we veel met video’s gewerkt. Aanvullend daarop hebben we veel aandacht besteed aan de plek waar consumenten de cocktails kunnen vinden: schapcommunicatie, billboarding rondom de winkels, en we heeben gewerkt aan de awareness met TV-billboarding als sponsor van programma’s.'

'We brachten onder andere een bartender in beeld met veel ingrediënten, die hij allemaal aan de kant schuift omdat alles al in deze fles zit. Er zijn drie drempels die de consument ervan weerhouden om zelf cocktails te maken: het kost tijd, het vergt enige kunde en je moet er nogal wat ingrediënten voor in huis hebben. Die drempels nemen we weg met deze ready-to-serve cocktails . Dat was de boodschap van de campagne.’

Waarom was dit vooraf een product met marktpotentie?

Heusy : ‘Cocktails zijn booming, de cocktailtrend zet in Nederland nu ook echt door

Door Covid zijn consumenten thuis gaan koken, maar ook meer gaan genieten en thuis cocktails gaan drinken. Doordat we die drempels wegnemen democratiseren we de cocktail; we maken het toegankelijk voor een breed publiek. Iedereen kan hiermee een cocktail maken, het kan niet mislukken.’

Welk vervolg voorzien jullie?

Van Erve : ‘Natuurlijk willen we nog veel meer consumenten kennis laten maken met onze heerlijke cocktails, en we voorzien dan ook een verdere groei, ook doordat consumenten andere smaken gaan uitproberen en gaan variëren. En we hebben aan het begin van dit seizoen een zevende variant toegevoegd: Sex On The Beach: perziklikeur, cranberry, sinaasappel en wodka.’