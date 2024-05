Gesponsord Drie Wheels voor Unilever met Magnum en Robijn

Magnum Double Sunlover ontvangt de Wheel of Retail in IJs, terwijl aan Robijn Wasmiddeldoekjes de Wheel voor Homecare en de Special Wheel Duurzaamheid is toegekend. Een mooie score voor Unilever dit seizoen.

‘Wij geloven bij Magnum dat ultiem genot voor iedereen is. Elk jaar proberen we dat in een verrassende ijssmaak en verschillende formaten te vangen’, stelt Jasper van Meer, Marketing Lead Ice Cream bij Unilever . ‘Wij zijn dan ook mega trots dat het dit jaar erkend is met de eerste plek voor de Sunlover en tweede plek voor de Starchaser in de Nederlandse retail. Dat is voor ons dan weer ultiem genieten.’

Duurzame cacao

Magnum Double Sunlover is ijs met kokossmaak en mango- en passievruchtsmaak, met een mango-passievruchtsaus, witte chocolade en kokosvlokken. Van Meer: ‘Het is gemaakt van duurzame cacao van de hoogste kwaliteit en echte Belgische chocolade. En het heeft het Rainforest Alliance-keurmerk.’ Vanaf week 10 van 2023 is het op het schap gekomen, in een Pint, in multipack regulier en Mini en in single use voor impulsverkoop.

Hoe is het door de retail ontvangen?

‘De klanten waren enthousiast dat we weer een vernieuwend concept hebben neergezet met Magnum, met twee smaken in verschillende verpakkingen. Het succes komt mede door de samenwerking met de retail en goede ondersteuning en executie op de winkelvloer.’

Waarom was dit vooraf een product met marktpotentie?

‘We zagen een mooie kans met chocolade en fruit voor overdag met de Sunlover en popcorn en karamel voor ‘s avonds in de Starchaser . Smaken die consumenten beide lekker vinden, maar die nog niet in deze combinatie gevangen waren in ijs.’

Welk vervolg voorzien jullie?

‘Dit jaar hebben we twee nieuwe Magnums met een kern van sorbetijs. Euphoria is citroenijs met een kern van frambozensorbet, omhuld met krakende witte Magnum-chocolade met knapperige frambozenstukjes en knettersuiker. En Chill is plantaardig ijs met vanillebiscuit-smaak en een kern van bosbessensorbet, omhuld met vegan chocolade en stukjes biscuit.’

Robijn Wasmiddeldoekjes

Robijn Wasmiddeldoekjes zijn oplosbare doekjes met zeer geconcentreerd wasmiddel. Frederike van der Meer, senior Brand Manager Laundry: ‘De lichtgewicht doekjes zorgen voor een frisse en schone was. Ze zijn handig in gebruik en flexibel te doseren doordat ze gescheurd kunnen worden. De doekjes lossen direct op in het water in de wasmachine.’

Geen water

De doekjes bevatten geen water, waardoor per wasbeurt veel minder gewicht nodig is dan bij vloeibare wasmiddelen, en de verpakkingen veel kleiner is. Van der Meer: ‘Bovendien is de verpakking gemaakt van karton en is het transport van dit lichtgewicht wasmiddel een stuk efficiënter. Het makkelijk scheuren voor kleinere wasjes is weer een voordeel ten opzichte van wasmiddelcapsules. Ook ten opzichte van waspoeder is het lage gewicht een groot voordeel. De doekjes zijn ook voor koude en korte was geschikt.’

Gemak in gebruik

Robijn Wasmiddeldoekjes zijn op de markt gekomen in week 4 van 2023, in drie varianten: Stralend Wit, Color en Black Velvet. Het gemak in gebruik biedt gebruiksvoordeel voor de consument. De duurzaamheidsaspecten, het lichte gewicht, de plasticvrije kartonnen verpakking en de koude was zijn voor steeds meer consumenten belangrijke punten en hebben geleid tot het toekennen van de Special Wheel Duurzaamheid.

Hoe heeft de retail gereageerd bij de aankondiging van Robijn Wasmiddeldoekjes?

‘De retail is ook druk met het zetten van stappen in duurzaamheid. Maar dat willen ze het liefst in combinatie met voordelen voor de consument. Natuurlijk zijn er ook andere partijen die stappen zetten, maar die initiatieven zijn vaak kleinschaliger. De retail is dus erg blij als een marktleider als Robijn met zo’n initiatief komt.’

Hoe belangrijk is de duurzaamheidsprijs voor Unilever?

‘We zijn altijd op zoek naar de beste fit tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid. En dit is echt een product waarin die drie heel goed samenkomen. De stap van een zware plastic fles naar een supergeconcentreerd doekje is heel groot. Daar zijn we trots op en dat wordt nu ook erkend met deze prijs.’

Wat vergt zo’n innovatie van de marketingcampagne?

‘We hebben een grote campagne ingezet voor wasmiddeldoekjes omdat dit voor wasmiddel een nieuw format is. Een capsule legde je ook al in de trommel in plaats van in het laatje, dat was al bekend. Maar wat zijn dan de voordelen van een doekje? Dat vraagt om een duidelijke commercial die dat uitlegt op een leuke Robijn-manier, waardoor consumenten direct het gemak van het product inzien. Ook de duurzaamheidsaspecten hebben we benadrukt, in alle uitingen via alle kanalen.’

Was dit succes vooraf voorzien?

‘Jawel, er is heel veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling om tot precies de juiste functionaliteit en positionering te komen. Inmiddels hebben we 20 miljoen wasjes verkocht (er zitten zestien wasjes in een doos). Nederland is een van de eerste landen waar we wasmiddeldoekjes hebben gelanceerd, maar gezien het succes sluiten we verdere uitbreiding niet uit.’