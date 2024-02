Gesponsord Na pizza's nu ook pancakes: Magioni versterkt imago als het betere alternatief

Een jaar na de overname door Danerolles is Magioni klaar voor groei. Het Nederlandse merk, dat koelverse pizzabodems op basis van groente introduceerde, zet in op een sterkere positie als het betere alternatief. Magioni breidt eerst uit naar pancakes, maar de ambitie reikt verder: 'We willen geen klein merk blijven.'

De Nederlandse start-up Magioni lanceerde in 2017 drie koelverse pizzabodems op basis van groente: bloemkool, courgette en paprika. Vanaf 2019 werkte het bedrijf onder de vleugels van Dr. Oetker aan internationale groei, maar omdat de multinational het vizier een paar jaar later volledig op vriesvers richtte, werd het volledige bedrijf in 2022 verkocht aan Danerolles, specialist in koelvers deeg en onder meer bekend van het croissantje in blik. Zo werd 2023 voor Magioni het jaar van herpositionering.

Want binnen retail is ontbijt een groeiend segment en ook daar is behoefte aan gemak en kwaliteit”

‘Samen met Danerolles hebben we in 2023 onze strategie kritisch onder de loep genomen’, zegt Lisa Veen, head of Magioni. ‘Nu zijn we klaar om met innovaties onze positie te versterken. Magioni is straks niet meer alleen in pizza, maar ook in andere categorieën het betere alternatief op basis van groente.’ Om te beginnen breidt Magioni in 2024 uit naar koelverse ontbijtproducten. ‘Want binnen retail is ontbijt een groeiend segment en ook daar is behoefte aan gemak en kwaliteit.’

Amerikaanse pancakes

Magioni heeft drie kant-en-klare Amerikaanse pancakes op basis van groenten ontwikkeld: Pumpkin Cinnamon, Carrot Cake en Beetroot Banana. De pancakes kunnen worden opgewarmd in de pan, magnetron, oven en airfryer. ‘Zelfs in de broodrooster’, weet Veen. ‘En dan zijn ze ready-to-eat. We positioneren ze als lekkere, zoete pancakes met de fluffy structuur die je mag verwachten. Je kunt ze eten uit het vuistje want ze zijn al lekker zonder toevoegingen, maar je kunt ze ook extra lekker maken met bijvoorbeeld fruit of ahornsiroop. We zullen consumenten ook zeker inspireren met verschillende recepten.’

Lees ook: Danerolles Magioni: de perfecte match in koelvers deeg

De verpakking is ontworpen om op te vallen. ‘Met herkenbare elementen vanuit onze brand identity, dus kleurrijk en herkenbaar. Ook de belangrijkste USP’s staan er duidelijk op, zoals het percentage groente, het proteïnegehalte en hoeveel minder suiker onze pancakes bevatten ten opzichte van traditionele producten. De verpakking is aan één kant transparant, want binnen koelvers is het belangrijk om zoveel mogelijk van het product te laten zien.’ De verpakking bevat vier pancakes van veertig gram en heeft een adviesprijs van € 2,99. De pancakes liggen vanaf 19 februari bij Albert Heijn.

Waardecreatie

Volgens Piet Decuypere, ceo en mede-eigenaar van Danerolles-Magioni, voegen de nieuwe pancakes veel waarde toe aan het segment. Dat is volgens hem hard nodig. ‘Want door de inflatiedruk worden er steeds meer goedkopere huismerken verkocht en is er dus vooral sprake van waardevermindering. Wij willen via innovaties juiste waarde toevoegen. En wij kunnen de bewuste consument, die nog niet binnen die categorie koopt, wél aantrekken, omdat Magioni het gezondere imago al heeft. Naast de behoefte van consumenten wijzen ook steeds meer overheden op het belang van gezondere voeding. Deze trend is dus niet meer weg te denken.’

En wij kunnen de bewuste consument, die nog niet binnen die categorie koopt, wél aantrekken”

Bovendien richt het merk, als onderdeel van de nieuwe strategie, zich voortaan op een bredere doelgroep. ‘Magioni is er niet meer alleen voor GenZ en gezondheidsbewuste milennials, maar ook voor het hele gezin’, aldus Decuypere. ‘We zijn er voor iedereen.’

Internationale uitbreiding

Ondertussen is Magioni alweer bezig met de volgende innovaties en kijkt het verder dan Nederland. Zo komt het merk in de nabije toekomst met een innovatie in vriesverse pizza’s. Daarnaast staat verdere internationale uitbreiding op de planning. Vóór het samengaan met Danerolles was Magioni al actief in België en Groot-Brittannië. Nu is het tijd om verder te groeien. ‘We willen geen klein merk blijven’, zegt Lisa Veen. ‘We gaan opschalen, want onze ambitie is om als Nederlands merk heel Europa te bedienen. Ook op die manier versterken we onze geloofwaardigheid als het betere alternatief.’

Dit artikel is gesponsord door Danerolles-Magioni.