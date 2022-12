Danerolles Magioni: de perfecte match in koelvers deeg

Danerolles en Magioni. Koelvers deeg voor enerzijds croissants en anderzijds pizza op basis van minimaal 45 % groente. Twee bedrijven die heel goed bij elkaar passen, en een vergelijkbare geschiedenis hebben.

Kennis en kracht samenvoegen

Piet Decuypere, CEO Danerolles Magioni: ‘Onze gemeenschappelijke achtergrond is dat beide merken zijn losgemaakt van een grote multinational en als zelfstandig bedrijf zijn verdergegaan. Lisa komt met Magioni van Dr. Oetker, als een doorgegroeide start-up. En Danerolles is destijds losgemaakt van Danone, is al tien jaar onafhankelijk en bestaat binnenkort vijftig jaar in Europa. We kennen allebei de FMCG-markt zeer goed, we hebben beide ervaring opgedaan bij grote multinationals. En nu is voor ons beide eigenlijk de tijd aangebroken om onze kennis en kracht samen te voegen en de voordelen van synergie te gaan benutten.’

Danerolles is marktleider

‘Danerolles is actief in zeven landen in de Benelux en Nordics. Danerolles heeft zich altijd gefocust op vers deeg voor ontbijt en brunch. In al deze markten bestaat het aanbod vers deeg uit de groepen pizza en croissant/bladerdeeg. Sinds het begin van het merk in 1974 zijn we als merk marktleider in de categorie.’

Zelfde DNA

Lisa Veen, Head of Magioni: ‘Ons verhaal is iets anders. Magioni is opgezet door Manon van Essen in 2017. In 2019 is Dr. Oetker toegetreden als aandeelhouder. Manon heeft afscheid genomen, waarna ik met het team ben doorgegaan om Magioni uit die start-upfase te halen. Sinds november dit jaar zijn we weer geheel zelfstandig.’

Decuypere: ‘Toen duidelijk werd dat Dr. Oetker Magioni in de etalage ging zetten, was er vanuit meerdere partijen interesse. Een van de belangrijkste factoren waarom uiteindelijk Danerolles Magioni heeft kunnen overnemen is dat wij eigenlijk eenzelfde soort DNA hebben; we zijn beide een klein, ondernemend bedrijf, met kennis van de retailmarkt. Dat maakt dat we veel beter bij elkaar passen, sneller kunnen beslissen en focus hebben op innovatie. Daarom zijn we interessante strategische partners voor elkaar, omdat ook de segmenten ontbijt/brunch en pizza elkaar goed aanvullen. Danerolles wilde al jaren die stap naar pizza maken, omdat die markt in Europa en daarbuiten veel groter is dan croissant-deeg. Bovendien is de propositie van Magioni convenience-gezonder door de pizzabodems op basis van groente, terwijl Danerolles op convenience-indulgence zit.’

Internationalisering en innovatie

Veen: ‘Magioni zit tot nu toe in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In januari starten we ook in Duitsland. En er lopen al gesprekken met de Nordics, waar Danerolles al actief is. Daar ligt onze ambitie: internationalisering en innovatie.’

Perfecte match

Twee bedrijven gaan niet zomaar samen, dat is een proces. Decuypere: ‘Ik heb altijd goede contacten onderhouden met onder andere Dr. Oetker, en er werd mij op een gegeven moment dan ook een overname, een samenwerking voorgelegd. Dat wordt een journey, met ook andere partijen, en uiteindelijk zijn wij het geworden.’

Veen: ‘Vanuit Magioni hebben we gekeken naar wie de beste partner zou zijn voor onze positie en ambitie. Wie kan ons het beste helpen verder te groeien en een sterk merk te bouwen. De kennis die Danerolles al had van de categorie koelvers deeg, hetzelfde bedrijfsmodel en de geplande internationale groei, dat ligt allemaal geheel in lijn met de ambitie van Magioni. Plus de gezamenlijke innovatie waar we op zullen gaan focussen. Ook daarin kunnen we elkaar sterk stimuleren en zijn we een perfecte match. Bovendien zijn wij in pizza “the better alternative” doordat ons deeg voor 45 procent uit groente bestaat. Daardoor bevat het meer proteïne en meer vezels, en we hebben minder zout gebruikt. Ons assortiment is complementair aan dat van Danerolles.’

Pizzabaas

Decuypere: ‘Magioni is een sterk merk met een ongelooflijke future proof propositie, en daar liggen nog veel kansen en mogelijkheden, die we op een heel andere manier willen invullen dan we met Danerolles doen. In die zin willen we twee gescheiden bedrijven blijven waarin Lisa de ‘pizzabaas’ is, zoals ze het zelf noemt. Zij blijft Magioni leiden.’

We kennen elkaar sinds april, maar het lijkt alsof we al tien jaar samenwerken

Gepassioneerde mensen

‘Daar komt bij: dit gaat ook heel erg over mensen. We kennen elkaar sinds april, maar het lijkt alsof we al tien jaar samenwerken. De kracht van Danerolles en de groei van de afgelopen tien jaar is dat sterke team: mensen die gepassioneerd zijn om van het merk een succes te maken. Die mensen, samen met twee sterke merken, zijn de basis ingrediënten voor succes. En datzelfde zie ik bij Magioni. Twee bedrijven met hetzelfde DNA, ik zou niet weten wat onze groei in de weg gaat staan.’

De retail in 2023

Natuurlijk wordt 2023 een spannend jaar, maar vooral door de omstandigheden buiten het bedrijf. De grondstoffenprijzen en energieprijzen zijn van grote invloed. Decuypere: ‘Maar we zitten op twee productgroepen die er altijd zullen zijn: mensen willen altijd gezellig samen een ontbijt of een heerlijke pizza om samen te bakken.’

Veen: ‘Voor de Nederlandse retail zal er eigenlijk weinig veranderen door deze nieuwe samenwerking, we blijven stand-alone opereren. Daarnaast blijft ons doel waarde leveren, voor consument en categorie, met een gezondere propositie binnen traditionele productgroepen. Wij bereiken de generatie die op zoek is naar merken met een verhaal en die bewust kiest voor een gezondere propositie waarbij gemak en smaak belangrijk is.’

Decuypere: ‘De samenwerking gaat over krachten bundelen en over nieuwe, innovatieve ambities. Daarin is het mede door covid de laatste jaren iets rustig geweest. Tijd voor verandering!’

Dit artikel is gesponsord door Danerolles