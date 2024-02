Gesponsord HAK gebruikt als eerste groenteproducent kartonnen pakken van SIG

Drankenkartons kunnen voor meer dan alleen sappen en zuivel worden gebruikt. Verpakkingsspecialist SIG heeft de peulvruchten van HAK van een geheel nieuw jasje voorzien: een kleurrijk en handzaam pakje dat inspeelt op HAK's streven om de duurzame consument aan te spreken en zo de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten te versnellen.

De pakjes lagen sinds november al in de schappen bij het Belgische Delhaize, maar vanaf februari is ‘HAK-in-PAK’ ook in Nederland verkrijgbaar. Dat betekent dat het peulvruchtenschap, lange tijd in uiterlijk onveranderd, een kleurrijke impuls krijgt. Tussen de glazen potten, de blikken en de stazakken gaan de kartonnen verpakkingen van HAK zeker opvallen. De pakjes komen in twee formaten: 200 en 400 ml.

Nieuwe verpakkingsstandaard in deze categorie

Nicole Freid, CEO van HAK: 'In lijn met ons streven om de overgang van dierlijke eiwitten naar gezonde en milieuvriendelijke peulvruchten te versnellen willen we een nieuwe verpakkingsstandaard die het eten van peulvruchten nog toegankelijker maakt in deze categorie neerzetten. Door consumenten deze duurzame verpakkingsoplossing van SIG aan te bieden, zorgen we ervoor dat de verpakking onze plantaardige portfolio op een eigentijdse en verfrissende manier aanvult.'

De pakjes komen in twee formaten: 200 en 400 ml.

Achter de schermen is SIG al enige tijd met de introductie bezig. Het gebruikte verpakkingsmateriaal is al langer op de markt, maar HAK is de eerste groenteproducent die kiest voor het duurzame SIG Terra Forest-polymeren. 90% van het verpakkingsmateriaal is forest-based, inclusief polymeren die via een gecertificeerde massabalans zijn gekoppeld aan hernieuwbare bronnen uit bossen.

Hiermee wordt afstand genomen van conventionele, op fossiele grondstoffen gebaseerde polymeren. Het hoge aandeel hernieuwbare materialen en het gebruik van weinig materiaal per verpakking resulteren in een lage CO2-voetafdruk. Het maakt de pakjes in vergelijking met blikjes of glazen potten* beduidend duurzamer. Een ander voordeel is dat de verpakkingen van SIG de hoge kwaliteit van de peulvruchten en groenten van HAK voor een langere periode garanderen. Dat voorkomt voedselverspilling, wat ook weer bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen van retailers.

Ecologische voetafdruk verkleinen

'Groenten en peulvruchten in kartonnen verpakkingen passen bij het streven van voedingsmiddelenbedrijven zoals HAK om hun ecologische voetafdruk te verkleinen', zegt José Matthijsse, President & General Manager Europe bij SIG.

De pakken zijn licht en besparen door hun vorm veel ruimte.

'Dat doen ze door te investeren in biologische producten, hun CO2-uitstoot te verminderen en consumenten te stimuleren om te kiezen voor peulvruchten als alternatieve eiwitbron. We hebben nauw samengewerkt met HAK om hen te ondersteunen bij het leveren van de nieuwste duurzame verpakkingsoplossingen en ik ben ervan overtuigd dat dit partnerschap hen niet alleen in een uitstekende positie zal brengen voor marktpenetratie en volumegroei, maar dat het HAK ook erkenning zal geven als het gaat om verduurzaming van de categorie', aldus Matthijsse.

We hebben nauw samengewerkt met HAK om hen te ondersteunen bij het leveren van de nieuwste duurzame verpakkingsoplossingen”

Behalve de eigentijdse uitstraling en de duurzaamheidsaspecten bieden de kartonnen verpakkingen nog andere voordelen. De pakken zijn licht en besparen door hun vorm veel ruimte. Dat maakt deze verpakking gemakkelijk te vervoeren, te bewaren en na gebruik voor recycling weg te gooien. Fabrikanten en supermarkten profiteren bovendien van de eenvoudige en efficiënte manier waarop de SIG-kartonverpakkingen kunnen worden getransporteerd en bewaard.

* Gebaseerd op de resultaten van een vergelijkende ISO-conforme, kritisch beoordeelde LCA van retortkarton voor levensmiddelen versus andere substraten.

Dit artikel is gesponsord door SIG .