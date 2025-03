Gesponsord Het circulaire proces achter drankenkartons

Drankenkartons spelen een belangrijke rol in het bewaren van onze dagelijkse producten, en een goed recyclingproces is daarbij onmisbaar. In Nederland worden drankenkartons sinds 2015 ingezameld voor recycling. Over de jaren heeft de recycling van deze verpakkingen een enorme groei doorgemaakt.

In 2023 heeft Nederland effectief 24% van alle drankenkartons gerecycled, hetzelfde jaar dat er wettelijke recyclingdoelen voor drankenkartons werden vastgesteld om een circulaire economie te bevorderen: Nederland streeft naar 40% tegen eind 2025 en 55% in 2030.

Om deze doelen te halen, moeten producenten scherp letten op de materialen die ze gebruiken in hun drankverpakkingen. Tetra Pak, expert in voedselverwerking en -verpakking, laat zien hoe de levenscyclus van een drankenkarton eruitziet. Het bedrijf legt uit hoe de sector kan samenwerken om écht vooruitgang te boeken richting een circulaire economie.

Een belangrijke rol

Drankenkartons spelen een belangrijke rol in de Nederlandse voedselwaardeketen. Ongeveer 73% van de melk, 61% van de sappen en 99% van de plantaardige producten in Nederland worden in kartons verpakt. Tetra Pak produceert drankenkartons die bestaan uit ongeveer 75% karton, 20% polymeren en 5% aluminium.

Karton, het belangrijkste materiaal, wordt gemaakt van houtvezels uit FSC™-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. De polymeren en aluminium beschermen de inhoud van de drankenverpakking tegen vocht en licht van buitenaf. Tetra Pak wil het gebruik van fossiele polymeren verminderen door meer plantaardige polymeren te gebruiken, zodat de drankenkartons een kleinere koolstofvoetafdruk krijgen.

Binnenin de kartons zit tot slot een dunne aluminiumlaag die de producten beschermt tegen zuurstof en licht. Zo blijft de inhoud maandenlang veilig, zonder koeling of conserveringsmiddelen nodig te hebben. Deze langere houdbaarheid helpt voedselverspilling te verminderen Het aluminium wordt samen met de polymeerlaag gerecycled.

Recycling: de weg naar circulariteit

Maar hoe geef je een drankenkarton een nieuw leven na gebruik? Het begint bij de manier waarop consumenten de verpakking weggooien. Het is belangrijk om de verpakking goed leeg te maken, plat te drukken en de hele verpakking, inclusief dop, in de juiste vuilnisbak weg te gooien. In de meeste Nederlandse gemeenten is dit de PMD-bak, in enkele gemeenten mogen drankenkartons bij het restafval. De zakken worden vervolgens verzameld en naar een sorteerfaciliteit gebracht. Daar herkennen infraroodscanners de kartons en blazen lucht de kartons uit de stroom. Vervolgens persen machines de kartons in ballen en sturen ze naar de recyclingfabriek.

In de fabriek scheiden machines de lagen papier, polymeer en aluminium van elkaar. Het gerecyclede papier wordt gebruikt voor producten zoals zakdoeken,keukenrollen en voornamelijk kartonverpakkingen, terwijl het polymeer en aluminium weer worden omgezet in bijvoorbeeld transportpallets.

Circulariteit in de voedselketen door slimme partnerships

Om een échte circulaire economie te realiseren, is industriële samenwerking noodzakelijk. Daarom werkt Tetra Pak samen met verschillende strategische partners. In 2023 investeerde het bedrijf één miljoen euro in Recon Polymers in Roosendaal, dat PolyAl (plastic en aluminium) uit gebruikte drankkartons verwerkt tot circulair toepasbare grondstoffen binnen de kunststofverwerkende industrie. Dankzij deze investering zal de recyclingcapaciteit in Nederland, België en Frankrijk met 30% toenemen, wat betekent dat 8.000 ton PolyAl per jaar gerecycled kan worden.

Tetra Pak investeerde samen met Yellow Dreams ook in een nieuwe recyclingfabriek in Ittervoort, die in 2025 operationeel wordt. Deze fabriek heeft een capaciteit van 20.000 ton per jaar, wat de benodigde capaciteit voor de Benelux en een deel van Frankrijk vertegenwoordigt. Dit wordt een belangrijke aanvulling op de bestaande fabriek van Recon Polymers.

Het Deense bedrijf AVK Plastics gebruikt op zijn beurt een groot deel van het gerecyclede PolyAl van Recon Polymers, afkomstig van gebruikte drankenkartons, om kwalitatieve producten te produceren via spuitgieten, zoals herbruikbare transportpallets. Q-Pall, een dochteronderneming van AVK Plastics, brengt deze producten op de markt. In 2024 zullen Q-Pall en AVK Plastics het gebruik van PolyAl in hun productassortiment ook verder uitbreiden, wat bijdraagt aan een duurzamere industrie.

Nathalie Walter, Sustainability Manager France & Benelux bij Tetra Pak: 'Bij Tetra Pak zetten we ons volledig in voor de circulaire economie door de levenscyclus van drankenkartons te verbeteren. We kopen grondstoffen op een verantwoorde manier in en vergroten voortdurend de recyclingcapaciteit om de milieubelasting te verlagen. In 2023 recyclede Nederland al 24% van de drankenkartons, en we zouden de doelstelling van 2024 (37%) moeten hebben behaald. Dankzij strategische samenwerkingen dragen we actief bij aan de verduurzaming van de voedingsindustrie. Onze partnerschappen met Recon Polymers, Yellow Dreams, AVK Plastics en Q-Pall laten zien hoe slimme samenwerkingen circulariteit in de voedselketen bevorderen.'

Dit artikel is gesponsord door Tetra Pak.