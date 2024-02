Gesponsord Industributie 2024: Mascotte behoudt de eerste plek

De stormloop van Mascotte naar de top was niet toevallig. Van nieuwkomer op plaats 10 naar 4, vorig jaar winnen en nu die eerste plaats consolideren. Toch zijn er wel schommelingen in de waarderingscijfers. Trade marketing is top, accountmanagement scoort wat lager dan vorig jaar.

Aan de top blíjven is het moeilijkst. Hadden jullie dit resultaat verwacht?

Merijn Brouwer, Salesmanager Nederland: ‘Verwacht niet, maar natuurlijk wel gehoopt. Wij proberen het ieder jaar samen met onze partners een beetje beter te doen. Verantwoordelijkheid nemen hoort daar ook bij. Zo zijn wij vorig jaar proactief overgestapt van kunststofhoudende losse filters en filterhulzen op milieuvriendelijkere papieren filters en filterhulzen. De kunststofhoudende filterhulzen in ons assortiment die niet vervangen konden worden door een papieren alternatief zijn door ons gesaneerd en dat hebben we met onze retailpartners goed moeten begeleiden.’

In accountmanagement valt de score lager uit dan vorig jaar. Jullie besluitvaardigheid wordt hoger aangeslagen, maar de kennis van de retailorganisatie valt flink terug. Zien jullie hiervoor een verklaring?

‘Ook dit jaar hebben wij binnen onze subcategorie een ander geluid laten horen. Onze verwachting is dat consumenten het ook na juni 2024 handig vinden de vloei, filters en hulzen in de supermarkt te blijven kopen. Afgelopen jaar merkten wij vaak dat onze retailpartners over het wel of niet blijven verkopen van deze producten nog geen beslissing hadden genomen en/of nog worstelen met de beste positie voor die producten in de winkels. Uiteraard hebben wij daar wel ideeën over en soms hebben wij formulebeleid of bepaalde keuzes ook wel ter discussie gesteld.’

In trade marketing daarentegen is de score flink hoger. Vooral jullie adviezen voor categorie-optimalisatie zijn zeer goed gewaardeerd door de retail. Waar zit hem dat in?

‘Er speelt veel en ook in het afgelopen jaar hebben wij onze relaties zo goed als mogelijk geïnformeerd over de categorie-, kanaal- en marktontwikkelingen. Dat doen wij ook op de winkelvloer met ons groeiende team van service merchandisers en dat wordt duidelijk gewaardeerd. Tevens hebben we concrete presentatie-oplossingen geproduceerd en ter beschikking gesteld.’

Wat worden die adviezen voor het komende jaar, nu meer supermarkten al gestopt zijn en vanaf 1 juli de tabaksverkoop helemaal stopt in de supermarkt?

‘Het verbod op de verkoop van tabak in supermarkten is een gegeven. Maar dat geldt niet voor niet-tabaksproducten zoals vloei, filters, hulzen en ook aanstekers. Bekend is dat veel tabak in 2023 over de grens werd gekocht, maar consumenten weten de Nederlandse supermarkten voor Mascotte vloei, filters en hulzen nog steeds te vinden. Uit scanning cijfers blijkt dat men voor de aankoop van Mascotte Combi Packs (handige packs met lange vloei en tips) zelfs speciaal naar de supermarkt gaat (al wordt daar geen cannabis verkocht). Ons advies is om aandacht te blijven houden voor deze hoogrenderende serviceproducten. Mascotte producten blijven relevant ook na 1 juli 2024.’

Wat gaat 2024 voor jullie betekenen?

‘Door het wegvallen van tabaksverkoop binnen de supermarkten zal ook een groot deel van het Mascotte volume naar andere verkoopkanalen verschuiven. Mascotte producten verkopen traditioneel het beste vanaf de servicecounter, het zijn echte serviceproducten. Door de veranderende rol van die servicecounter verwachten wij dat de vraag naar convenienceverpakkingen of blisters voor verkoop in de winkel, bij de kassa of het zelfscanpark zal toenemen.’