Gesponsord Industributie 2024: Coca-Cola Europacific Partners wint de overall Industributie Trofee

Vorig jaar moest Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) nog drie brouwers voor laten gaan in de categorie dranken. Dit jaar is de beoordeling door de retail sterk gestegen en wint CCEP niet alleen de categorieprijs, maar ook de overall Industributie Trofee voor merkfabrikanten. Bovendien wordt CCEP ook als beste beoordeeld op digitalisering.

Na 2011, 2012, 2015 en 2018 is dit de vijfde maal dat Coca-Cola als grote winnaar de Industributie Trofee verovert. Hoe belangrijk is de overall-prijs voor jullie?

Joris Hendriks, Director Commercial Development CCEP: ‘Het is een kroon op het werk dat we gezamenlijk doen. Deze overall-prijs laat zien hoe wij in de volle breedte samenwerken met onze klanten.’

Coca-Cola wint in dranken, waar het vorig jaar nog drie brouwers voor moest laten gaan. Wat hebben jullie dit jaar in het algemeen anders gedaan?

Hendriks: ‘Op alle drie de disciplines hebben we goed gescoord. Ik denk dat dit een uitkomst is van investeren in de breedte, dus én in sales, én in marketing, én in supply chain. Het is een resultante van jarenlang consistent investeren in de markt en in de relaties. Dit jaar heeft zich dat uitbetaald.’

In accountmanagement stijgen jullie van plaats 9 naar 3. Wat is in dit vakgebied het grote verschil met vorig jaar?

Chantal Wouters, Director Home CCEP : ‘We hebben de samenwerking tussen alle disciplines binnen retail verder verbreed. Bijvoorbeeld in retailmedia, duurzaamheid, en digitalisering. Daarnaast hebben we nog meer oog gehad voor de agenda en de uitdagingen van de retailer. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar goed weten wat er speelt is essentieel voor de samenwerking. We werken vanuit een gezamenlijk plan voor zowel de korte als de lange termijn. Zowel de dagelijkse commerciële vraagstukken, als schakelen op bv. duurzaamheid met onze klanten voor de lange termijn. Een derde punt zijn onze mensen. We prijzen ons gelukkig met een bevlogen team van gepassioneerde collega’s, die elke dag de klant centraal stellen. Dat geldt voor de mensen op kantoor, in de fabriek en in het veld. En: innovatie zit in ons DNA: in onze producten, maar ook in de inzet van middelen. We zien dat retailers ook deze mindset hebben en hierin vinden we elkaar snel.’

In trade marketing scoren jullie al jaren boven de 8. De hele top in Dranken doet het trouwens goed. Wat is belangrijk op deze discipline?

Hendriks: ‘In trade marketing vervullen we al jarenlang een sterke, stabiele rol. We voelen een intrinsieke en grote verantwoordelijkheid voor de gehele categorie, die ongeveer drie miljard euro groot is. We geven op basis van objectieve marktinzichten het beste advies om de gehele categorie te laten groeien. Suikervrij groeit hard, en daar zetten we fors op in door de shopper consistent keuze te bieden in alle segmenten. En door suikervrij op het schap de meest voor de hand liggende keuze te laten zijn. 50 procent van ons verkoopvolume is reeds suikervrij of -arm, en we zijn op weg naar 60 procent.’

De overwinning wordt behaald in supply chain management, met een ongekend hoge score van 9,02 voor jullie leveringsbetrouwbaarheid. Een forse verbetering van een toch al goed resultaat in het vorige onderzoek. Wat hebben jullie nog kunnen perfectioneren?

Hendriks: ‘Onze productie vindt lokaal plaats. We hebben één fabriek in Nederland, die 85 procent van het Nederlandse verkoopvolume realiseert. Het afgelopen jaar hadden we een servicelevel van 99,3 procent. En dat in een jaar waarbij we de 66 jaar oude fabriek geheel CO2-neutraal gecertificeerd hebben gemaakt, terwijl hij toch 24/7 in bedrijf is geweest. Dat is een topprestatie van het team. Daarnaast werken we goed samen met onze retailpartners, tussen de commerciële teams en de supply chain teams. En ook de forecasting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze teams.

Jullie winnen ook de trofee voor Beste Digitale Leverancier 2024. Wat doen jullie zo goed?

Wouters: ‘E-commerce is geïntegreerd in onze hele business. We hebben hiervoor geen aparte afdeling meer, maar iedereen in de commerciële teams is nu óók gesprekspartner voor E-commerce. Hier trainen we onze mensen op, en hier nemen we ze ook op aan. E-com is bij CCEP een groeikanaal. We zetten er extra op in en luisteren naar de uitdagingen van de klant. En: digitalisering stopt niet bij het E-com kanaal, maar het gaat om álle momenten waarop we de shopper raken, dus juist ook in de fysieke winkels. We zoeken samen naar de juiste punten om de klantreis verder te digitaliseren en relevanter te maken.’