Gesponsord Indistributie 2024: Nieuwkomer Vivera direct aan kop in categorie 'Merk-vers'

Vivera is dit jaar voor het eerst opgenomen in het Industributie-onderzoek, en meteen laat de producent van vleesvervangers de grote concerns in kaas, zuivel en ander koelvers achter zich. Voor het eerst wint een leverancier van vleesvervangers een Industributie Trofee. Een tijdelijke afremming van de markt lijkt Vivera niet te kunnen stoppen.

Voor het eerst opgenomen in het Industributie-onderzoek en direct de beste in de categorie. Hoe voelt dit?

Richard Jansen, salesdirector: ‘We hebben veel felicitaties uit de plantaardige hoek ontvangen. Veel mensen vroegen daarbij of dit de eerste keer was dat een plantaardig bedrijf wint op Industributie. En inderdaad, wij lopen graag voorop, en dat doen we hiermee ook. Goed nieuws voor Vivera, maar ook voor de plantaardige categorie, die een relevante bijdrage kan leveren aan een gezondere en duurzamere wereld. Bovendien zijn we op plaats 5 geëindigd van de overall lijst van heel Industributie, achter vier heel grote namen, en dat is een fijne bevestiging voor ons.’

Wat betekende Industributie voor jullie tot aan dit jaar, als buitenstaanders?

‘Toen bekend werd dat we onderdeel van JBS werden, hebben we de salesorganisatie vernieuwd ingericht. We hebben toen een category manager aangetrokken, Ron Molendijk, en in het gesprek met hem heb ik gezegd: het zou zo gaaf zijn als we binnen vijf jaar Industributie zouden kunnen winnen. Dat werd een stip aan de horizon, en dat kwam een stuk eerder dan gepland. Industributie is het hoogst haalbare, en had zeker al grote betekenis binnen Vivera. Deze prestatie is teamwerk van commerciële en category management mensen samen met onder andere even toegewijde productie-, marketing-, kwaliteit-, R&D- en supply chain-mensen. Iedereen is heel gelukkig met deze erkenning van het harde werk.’

Wat heeft die overname door JBS, wereldconcern in vlees, voor Vivera betekend, de afgelopen twee jaar?

‘We kunnen met de hulp van JBS doorgaan met wat we deden: Vivera meer op de kaart zetten, investeren in R&D en nog meer impact maken. JBS support ons waar mogelijk, maar laat ons vooral ons ding doen. Tegelijk prikkelen wij JBS om ook anders te gaan denken: plantaardig is het nieuwe normaal, dus ga daar meer op inzetten. Wij kunnen dus ook van binnenuit proberen plantaardig groter te maken.’

Opname in het onderzoek betekent een bepaalde waarde in supermarktomzet. Heeft de komst van JBS die omzetgroei versneld?

‘Deze groei hebben we zelf gerealiseerd, maar onze cultuur sluit aan bij die van JBS: altijd de beste willen zijn met de beste producten, met respect voor alle betrokkenen in de maatschappij om ons heen. Met alle collega’s hebben we altijd de visie gedeeld om met onze proposities steeds verder te gaan. Het is de kracht van ons hele team geweest.’

500 medewerkers, drie productielocaties en export naar 25 Europese landen. Dat zegt dus veel over de verhouding tussen jullie binnenlandse en buitenlandse markt?

‘Nederland is zeker belangrijk, maar wij zijn behoorlijk groot in het buitenland. In Engeland zijn we een serieuze speler, net als in Duitsland en Italië, en ook in Polen en de andere grote Europese landen liggen we bij alle grote retailers.’

Een gelijkmatig hoge score op alle disciplines. Wat verwachten jullie voor volgend jaar?

‘Het winnen van een prijs geeft ook een interne verplichting en uitdaging om de lat voor onszelf nog hoger te leggen. Dat doen we van nature al. En de verwachting voor volgend jaar is doorgaan op de ingeslagen weg, en we zullen verbeteren op de aspecten waar het nog beter kan. We willen ons kwetsbaar op blijven stellen. En als altijd doen we dat in samenspraak met de retail.’