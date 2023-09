Nu nog meer Mentos Gum smaken in kartonnen verpakking

Kauwgom- en snoepgoedfabrikant Perfetti van Melle relaunched de bestaande kartonnen Mentos Gum potten en vervangt nog eens vier bestaande plastic potten voor een nieuwe kartonnen variant. Daarbij wordt de nieuwe smaakvariant Vitamins Forest Fruit Mix direct in de kartonnen verpakking geïntroduceerd. 'Met het omzetten van de reguliere potten gaan we in het schap nog meer een blok vormen.' vertelt Category Manager Niels Snoek.

Eerder bracht Mentos al vernieuwing met haar grotere kauwgomverpakkingen van Pure Fresh en White. ‘De kartonnen potten zijn vorig jaar geïntroduceerd en bieden een alternatief naast de plastic variant. Deze voordeelverpakkingen waren een toevoeging op het bestaande assortiment. De nieuwe kartonnen potten die nu instromen zijn een slag kleiner en een échte vervanging van de plastic potten die we op het schap hebben staan’, verklaart Brand Group Manager bij Mentos Nienke Debets.

Meten is weten

Perfetti Van Melle bracht met marktonderzoeksinstituut GfK de wensen en behoeften van de kauwgom- en suikerwerkkoper in kaart. ‘De grootste behoefte vanuit de consument bleek de wens naar een verpakking die minder belastend is voor het milieu. Met deze kartonnen pot verbruiken we minder plastic en na gebruik mag de pot worden weggegooid bij het oud papier, vertelt Snoek verder.

Category Manager Niels Snoek en Brand Group Manager Nienke Debets.

Debets vult aan dat er vanuit het eigen marketingteam ook onderzoek is gedaan. Dit was vooral gericht op de ervaringen van de consument bij het gebruik van de potten. ‘We zien dat de overstap naar karton een drempel kan zijn, maar na gebruik worden de nieuwe kartonnen potten als positiever ervaren. Dat is voor ons een belangrijke bevestiging. De nieuwe verpakking is stevig, past in de cupholder van je auto en de kauwgom blijft even fris als in de plastic pot. Wanneer je de kartonnen pot opent breek je de seal en daarna sluit hij weer goed af. Dat zijn dingen die we in de campagnes aanstippen.’

Marktleiderspositie

‘Mentos Gum is marktleider in de Nederlandse kauwgommarkt met een aandeel van ongeveer 40%. Dat betekent dat we ons ook verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de totale categorie. Als je kijkt naar de ontwikkeling van kauwgom op de lange termijn, dan zie je dat de penetratie enigszins onder druk staat. Wij willen met de kartonnen potten een nieuwe impuls geven en daar hebben we een mooi assortiment voor klaar staan.’

De nieuwe verpakking is stevig, past in de cupholder van je auto en de kauwgom blijft even fris als in de plastic pot.

Snoek vervolgt dat de consumptie van kauwgom tijdens de coronaperiode onder druk kwam te staan. ‘Dat was simpel te verklaren: de momenten waarop kauwgom een rol speelde kwamen minder voor. Ook waren diverse winkels dicht en kwamen sociale situaties minder voor.’

Nu de coronatijd achter ons ligt wil het bedrijf de kauwgomconsumptie weer wat aanjagen. Dit wordt gedaan door consumenten te herinneren aan momenten waarop kauwgom een rol kan spelen, te innoveren met verpakkingen en met de introductie van kauwgoms met toegevoegde vitaminen.

Een vol programma

De introducties worden ondersteund middels een uitgebreide campagne die vanaf week 38 gefaseerd gaat lopen. Via een tv-commercial, online video en social media zullen consumenten kennismaken met de nieuwe kartonnen potten en de nieuwe smaakvariant. Ook de succesvolle samenwerking tussen Mentos Gum en Stuk TV ondersteunt de introductie met het online programma Roadtrippers. Op de winkelvloer staan er schapsignings en cashback acties gepland. ‘Het wordt een vol programma’, besluit Debets.

* De kartonnen pot bestaat voor 90% uit papier van een duurzame bron.

Dit artikel is gesponsord door Perfetti van Melle.