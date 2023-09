Hoe vier supermarkten succesvol digitaal transformeerden

redactie contentmarketing

Woman shops juice using phone grocery list in supermarket

In een wereld waar elke indruk, klik en euro telt, is wendbaarheid een kunst. Snakeware, een data-driven digital agency, belichaamt deze flexibiliteit en daadkracht. De klantreis staat centraal in de strategie. Ook bij de digitale transfomatie van DekaMarkt, Dirk, Poiesz Supermarkten en Vomar.

Snakeware , een bureau met een rijke historie sinds 1995 en met maar liefst 60 experts, wil dat opdrachtgevers digitaal relevant blijven. 'Dit is mogelijk dankzij continue digitale transformatie, met een focus op de merkwaarden. Bij partners zoals DekaMarkt, Dirk, Poiesz Supermarkten en Vomar staat de klantreis centraal in de strategie. Hier ontstaat een wereld waar online en offline moeiteloos samensmelten, klantinteracties vloeiend zijn en tastbare resultaten hand in hand gaan met digitale innovatie. Het succesverhaal begint bij het inspireren en activeren van mensen en omvat het bouwen van relevante, digitale platformen en om merkpropositie, omzet en klantretentie te versterken', zegt Ate van der Meer, chief Snakeware. Bij partners zoals DekaMarkt, Dirk, Poiesz Supermarkten en Vomar staat de klantreis centraal in de strategie” 'De aanpak bij de supermarktketens rust op data en digitale marketing, resulterend in klantgerichte oplossingen die de bedrijfsvoering verbeteren. Hoewel de rol per supermarktketen varieert, blijft de focus op data consistent', aldus Van der Meer. DekaMarkt: succesvolle digitale transformatie Het bewijs van Snakeware’s expertise in digitale transformatie wordt versterkt door de samenwerking met DekaMarkt sinds 2004. Ooit werd begonnen met de bouw en onderhoud van de website, vervolgens werd jarenlang ingezet op de realisatie en optimalisatie van de uitgebreide webshop. Op dit moment geeft het bureau, na het stopzetten van de online boodschappenpropositie eerder dit jaar, de nieuwe strategie vorm, samen met DekaMarkt. 'Dit partnership illustreert dat succesvolle digitale transformatie meer inhoudt dan alleen technologie. Het draait om het begrijpen van klantbehoeften en het bieden van oplossingen. Altijd relevant zijn en blijven. En daarom is het strategisch benaderen van de digitale beleving bewezen effectief. Hierbij ligt de focus op het aanspreken van de juiste doelgroep en het genereren van bezoek en herhaalbezoek naar de fysieke winkels. Vertrekpunt is de nieuwe hybride web- en app-omgeving, Dekamarkt.nl. Elke dag wordt er in de snel veranderende markt gewerkt aan de doelen om digitaal bij te dragen aan de winkelformule.' Dirk: betere klantbeleving Sinds 2010 ondersteunt Snakeware ook Dirk bij hun digitale vraagstukken. Denk aan Dirk.nl als de digitale automatische deur naar de winkels van de snelgroeiende supermarktformule. 'Door voortdurend overleg, metingen en optimalisatie hebben we een platform gecreëerd dat klanten via de site en marketingkanalen naar de winkels leidt. De onlangs gelanceerde app verbetert de mobiele gebruikerservaring aanzienlijk, waardoor klanten snel en gemakkelijk toegang hebben tot informatie en winkelnavigatie. Met als doel om concurrentievoordeel te behouden en uit te breiden', legt Van der Meer uit. Vomar: digitale arbeidsmartkcommunicatie Vomar wordt, net als veel andere retailers, geconfronteerd met een nijpende vraag naar personeel. 'Hier boden we ondersteuning door een specifieke werkenbij-website te ontwikkelen. Deze website geeft potentiële kandidaten inzicht in de organisatie, missie en waarden van Vomar. Dit vergemakkelijkt de werving door relevante vacatures centraal te presenteren en zo het sollicitatieproces te vereenvoudigen. De strategische benadering zorgt voor een grotere zichtbaarheid van vacatures en verhoogt de efficiëntie van het wervingsproces, wat bijdraagt aan een betere bezetting en goede klantervaring.' Poiesz Supermarkten: online winkelervaring Een succesverhaal is ook de samenwerking met Poiesz Supermarkten, zegt Van der Meer. 'Met ruim 100 jaar ervaring begrijpt Poiesz de Noord-Nederlandse klant als geen ander. We hebben samen een innovatief platform ontwikkeld: Progressive Web App (PWA). Dit platform, te vinden op www.poiesz-supermarkten.nl, biedt klanten een moeiteloze online winkelervaring op elk apparaat.' De Progressive Web App (PWA) die Snakeware voor Poiesz ontwikkelde. 'Met een gebruiksvriendelijke interface en overzichtelijke bestelstappen kunnen klanten gemakkelijk hun boodschappen doen. Dit partnerschap toont aan hoe digitale strategieën verbeteringen kunnen brengen. Deze branchekennis komt vaak weer te pas bij de andere supermarktpartners en vice versa. Bovendien kan deze ook toegepast worden voor A-merkfabrikanten. Dit alles met focus op de eindgebruiker en gemak, betaalbaarheid en maximale tevredenheid als doel', besluit Van der Meer. Dit artikel is gesponsord door Snakeware.