Bolletje breidt het assortiment uit en lanceert de grootste campagne sinds jaren

Het hele najaar kun je niet om Bolletje Crackers heen. Als onderdeel van een brede campagne rondom het belangrijke groeisegment crackers, introduceert Bolletje Pro-Fit Knäckebröd en Protein Low Carb Crackers. Introducties die inspelen op specifieke behoeftes van de consument en waarmee Bolletje onderstreept voor alle generaties en gedragsprofielen een voedzame oplossing te hebben. 'Dit is dé manier om nieuwe kopers naar de categorie te trekken.'

Het is de eerste keer dat Bolletje breed inzet met een campagne. ‘We kiezen er bewust voor om niet alleen de nieuwe producten te lanceren’, vertelt Brand Development Manager Karlijn Ordelmans, ‘maar maken Pro-Fit Knäckebröd en de Proteïn Low Carb Crackers onderdeel van een algehele strategie.’ Bolletje heeft veel variatie in crackers, legt ze uit. ‘En door ons assortiment continue te blijven vernieuwen en de breedte hiervan goed uit te leggen, blijven we relevant voor de consument en helpen we dit segment verder te vergroten.’

Groeipotentie in verschillende doelgroepen

Ondanks dat er eigenlijk een verschil zit tussen knäckebröd en crackers, ziet de consument de twee knapperige broodvarianten als één, weet Bolletje. ‘Voor het schap ziet de shopper het als crackers’, vertelt Manager Category & Customer Development, Bern Hummelink. ‘Dit komt duidelijk naar voren uit (recente) shopper onderzoeken.’

Echter zit er wel een duidelijk verschil in het koopgedrag van de verschillende generaties en gedragsprofielen, verduidelijkt hij. ‘Waar de ene consument sinds jaar en dag bijvoorbeeld Volkoren Knäckebröd koopt, is de nieuwe generatie meer op zoek naar een cracker die functioneler is en duidelijk aangeeft wat het voor hem/haar doet. Zij zoeken dus een ander type product. Juist op deze doelgroep spelen we heel specifiek in met Pro-Fit Knäckebröd en Protein Low Carb Crackers. We innoveren gericht op de verschillende generaties en bijbehorende dominante gedragsprofielen, zodat we continue kunnen blijven focussen op nieuwe kopers voor de categorie. Er ligt nog zó veel potentie.’

Populariseren van trends

Als vertrouwd en ambachtelijk Hollands merk is Bolletje sterk in het populariseren van trends. Dit komt vooral ook op het gebied van crackers sterk naar voren. ‘We hebben een portfolio met veel variatie aan crackers; zowel vertrouwd als vernieuwend, waarbij we continue blijven innoveren op basis van de nieuwste trends en inzichten’, aldus Hummelink.

Als onbetwiste marktleider zijn we direct aan de slag gegaan om deze trend ook naar de categorie broodvervangers door te vertalen”

‘Door gericht te kijken naar trends in andere categorieën en landen en deze op eigen wijze door te vertalen, maken we het voor de consument laagdrempelig om hierin mee te gaan. Goede voorbeelden hiervan zijn onze Groentecrackers – die voor liefst 50% uit groente bestaan – en onze 45% Zadencrackers die een heel hoog percentage zaden bevatten’, vult Ordelmans aan. ‘Het zal niemand ontgaan zijn dat de consument meer en meer op zoek is naar producten met een hoog gehalte aan proteïne. Als onbetwiste marktleider zijn we direct aan de slag gegaan om deze trend ook naar de categorie broodvervangers door te vertalen.’

Video-ondersteuning van de nieuwe campagne van Bolletje.

De crackercampagne van het bakkersmerk wordt in augustus gelanceerd, wanneer Nederland weer naar school en aan het werk gaat, met een grootse 360-graden benadering. Ordelmans: ‘Met televisie- en online commercials, abri’s en communicatie op de winkelvloer gaan we telkens drie varianten van ons crackerportfolio uitlichten, om de veelzijdigheid te laten zien. Tegelijkertijd zetten we de twee nieuwe varianten in de spotlight. Zowel met fysieke presentaties, zoals second placement, als door online targeting.’

Bolletje Proteïn Low Carb Crackers.

Mensen zoeken online steeds vaker heel gericht op bijvoorbeeld ‘proteïne- of eiwitrijk’, legt ze uit. ‘En denken hierbij nog niet altijd direct aan knäckebröd of crackers. Een mooie kans dus, om het Pro-Fit Knäckebröd en de Proteïn Low Carb Crackers ook op deze manier onder de aandacht te brengen.’

De crackercampagne begint in week 34 en wordt gekoppeld aan het bekende merkbeeld van Bolletje als bakkersmerk. Ordelmans: ‘Ons inmiddels bekende gezicht, Bakker Daan, speelt ook tijdens deze campagne de hoofdrol in al onze uitingen. Hiermee laten we zien dat we nog altijd een Hollands bakkersmerk zijn, maar wél met onze tijd mee durven te gaan.’

Zelfde inhoud, minder verpakking

In het schap vallen de nieuwe varianten uiteraard op door POS-uitingen en displays, maar de High Proteïn Low Carb Crackers springen er nog eens extra uit door de grootte van de verpakking, vertelt Hummelink. ‘De Proteïn Low Carb Crackers introduceren we met dezelfde inhoud als onze overige crackers, maar in een kleiner doosje. Hierdoor realiseren we 10% verpakkingsreductie en hoeven we op jaarbasis honderden pallets minder te vervoeren. Dat scheelt enorm. Het doel is om de komende tijd ook de huidige range om te zetten naar dit nieuwe, duurzamere formaat. Hiermee nemen we ook op het gebied van duurzaamheid onze rol als marktleider in. Komt voor de bakker!’

Dit artikel is gesponsord door Bolletje.