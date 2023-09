Nestlé verduurzaamt 'De koffie die in Nederland wordt verkocht is 100% duurzaam geteeld'

Nescafé oploskoffie, het capsule koffiezetsysteem met Nespresso en de horeca-thuiservaring met Nescafé Dolce Gusto: Nestlé is al decennialang de innovator in koffie. En niet alleen met een beleid dat gericht is op verbetering, vernieuwing en de beste koffie-ervaring. Ook houdt het bedrijf zich al jarenlang bezig met verdere verduurzaming van de categorie: minder uitstoot en een betere ondersteuning van de boeren. Het grote verhaal hierachter introduceert Nescafé vanaf eind september landelijk met een stevige campagne op tv, online media, via retailers en op haar verpakkingen.

Nescafé oploskoffie werd in 1938 als eerste koffieproduct ontwikkeld om de grote koffieoverschotten die er destijds in Brazilië waren te verwerken tot oploskoffie. Die geschiedenis kent vele momenten van diepgaand onderzoek en grote innovaties. ‘Achteraf kun je stellen dat we toen al duurzaam bezig waren’, vertelt Gabriela Gomez, Brand Business Lead Benelux bij Nestlé .

Het gebruik van capsules heeft nog geen duurzaam imago, terwijl een capsule juist heel zuinig is in gebruik”

‘Naast de ontwikkeling van oploskoffie brachten we met Nespresso het eerste capsule koffiezetsysteem en met Nescafé Dolce Gusto kreeg de consument de horeca-ervaring thuis. Deze machine-innovaties hebben ervoor gezorgd dat de categorie zich sterk naar capsules heeft ontwikkeld, ten koste van filterkoffie en pads. Het aandeel oploskoffie blijft stabiel terwijl ook het gebruik van bonen groeit, gestimuleerd door de verkoop van volautomatische koffiemachines.'

Philip Pennings, Head of Commercial Development Team vult aan: ‘Er ligt nog steeds een goed groeipotentieel. Capsules en bonen zorgen voor forse omzetgroei en deze ontwikkeling zal naar verwachting op de lange termijn doorzetten. Let wel: vooral capsules voor het Nespresso- en Dolce Gusto zetsysteem zorgen daarbij voor waardegroei. De verkoop van bonenkoffie zorgt juist voor een daling van de prijs per kopje.’

Ondertussen staat de koffiemarkt voor grote uitdagingen in duurzaamheid. Dit gaat in koffie veel verder dan alleen het beperken van CO2-uitstoot en minder verpakkingsafval. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe, resistente koffieplanten, aan betere voorzieningen bij teelt en pluk, en aan ondersteuning van de telers bij de impact van het veranderende klimaat.

Landelijke Campagne

Om het duurzame verhaal achter het kopje koffie te vertellen start eind september een 360-graden campagne vanuit het Nescafé-merk. Gomez: ‘Daarin wordt het lange traject van de boer tot aan het kopje onder de aandacht gebracht. De gewone consument beseft nauwelijks hoeveel werk erin zit om de koffie naar zijn koffiekop te brengen. We laten zien dat je kopje Nescafé volledig duurzaam geteeld is en je met jouw kopje koffie boeren helpt om hun land en levensonderhoud te verbeteren. Die boodschap komt deels via een tv-campagne, maar ook in de communicatie via andere, digitale media, via de retailers en via onze verpakkingen.’Pennings: ‘Het is een stevige campagne, maar daarmee zijn we er nog niet. Het is een kwestie van een lange adem. Duurzaamheid is een marathon, geen sprint.’

Nescafé 2030

Tijdens deze marathon heeft Nestlé in oktober 2022 een update van het Nescafé Plan naar 2030 geïntroduceerd met ambitieuze doelstellingen voor een duurzame toekomst in koffieproductie. Onafhankelijke instanties (o.a. Rainforest Alliance) controleren de bereikte resultaten. Nestlé investeert tot 2023 CHF 1 miljard om de transitie naar regeneratieve landbouw te versnellen en de CO2 uitstoot met 50% te verminderen in 2030. Sinds 2022 is de koffie die in Nederland verkocht wordt 100% duurzaam geteeld. Ook komt Nestlé met verschillende initiatieven in recycling en verpakkingen.

Nestlé Nestlé is actief in de koffiemarkt met Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks at Home en Nespresso via eigen kanalen.

Pennings: ‘Het gebruik van capsules heeft nog geen duurzaam imago, terwijl een capsule juist heel zuinig is in gebruik. Bij bonenkoffie is dat imago er wel, terwijl de consument nog niet beseft hoeveel koffie en energie volautomatische koffiemachines gebruiken. Dit gaan we beter uitleggen, naast dat we ons nog meer gaan inzetten voor de recycling van verpakkingsmateriaal. Al onze capsules worden al voor 80% gemaakt van gerecycled aluminium dat oneindig hergebruikt kan worden. We hebben onze eigen recycle programma’s om zoveel mogelijk van onze capsules te kunnen recyclen en we streven er naar dit aantal in de toekomst flink te verhogen.’

‘Duurzaamheid is een marathon, geen sprint’

Ook werkt Nestlé hard aan de volgende grote machine-innovatie; genaamd NEO by Nescafé Dolce Gusto. Deze volgende generatie koffiemachines combineert hoge kwaliteit, geavanceerde technologie en duurzaamheid om de ultieme horeca-thuiservaring te creëren. De machine werkt met pads op basis van papier, zijn thuis composteerbaar en gebruiken tot 70 procent minder verpakking (in gewicht) dan de huidige capsules. De NEO koffie pads zijn door de internationale certificatie organisatie, TÜV Austria, gecertificeerd voor thuis als industriële compostering. De lancering van NEO start vanaf september in Frankrijk en Zwitserland.

Duurzaamheid in de supermarkt

Voor de consument blijft smaak de belangrijkste drijfveer voor aankoop, maar een sterke duurzaamheidsboodschap in de winkel versterkt de aankoopbereidheid. Voor retailer en fabrikant is verdere verduurzaming van de hele keten van groot belang en daarvoor is een goede samenwerking nodig.

Jauke Sijbers, Customer Development Lead: ‘De urgentie om aan duurzaamheid te werken zien we de afgelopen jaren ook groeien bij onze retailpartners. Wij staan op het punt om het vertrouwen in de koffiecategorie een grote impuls te geven en samenwerking met onze partners is hierin essentieel. Vanaf de tweede helft van september 2023 plaatsen we duurzaamheid centraal in al onze Nescafé-communicatie en ondersteunen we het verhaal met de introductie van de Nescafé Gold Refill, die 97% minder verpakkingsgewicht geeft dan de pot. Het wordt straks onmogelijk om onze duurzaamheidsboodschap te missen op de verpakkingen en in de winkels. Nestlé pakt daarmee opnieuw zijn rol als de innovator in koffie, ook in deze verduurzaming van de categorie.’

