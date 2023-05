Henkel: 'Duurzaamheid staat centraal in onze productontwikkeling'

Als grote speler in consumentenproducten heeft Henkel eveneens een grote verantwoordelijkheid in verduurzaming, beseft de organisatie. ‘Iedere stap die we zetten heeft gevolgen’, vertelt President Benelux, Stefan Pichler. ‘Bij alles wat we doen, gaan performance en duurzaamheid dan ook hand in hand.’

‘Al in 1992 publiceerden we ons eerste duurzaamheidsrapport’, blikt Pichler terug. ‘Toen het nog niet eens een vereiste was. Destijds al, was duurzaamheid een belangrijk topic bij het ontwikkelen van nieuwe producten en innovaties.’ Die focus is de afgelopen 30 jaar steeds verder aangescherpt en wordt weergegeven in de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Ambitieuze doelen, waarbij onder meer wordt gefocust op klimaat, circulariteit, natuur, gelijkheid, onderwijs en welzijn. ‘Stip op onze horizon is klimaatneutraal in 2040. Op dit moment zitten we al op 65 procent.’

Beter werking, minder plastic

Bij het ontwikkelen van producten gaan performance en duurzaamheid dan ook altijd hand-in-hand, vertelt Pichler. ‘Onze Persil Power Bars bijvoorbeeld, verwijderen al op twintig graden de hardnekkigste vlekken en tegelijkertijd nare geuren in de wasmachine. De gecomprimeerde bars bevatten daarnaast 97 procent minder plastic en de film die eromheen zit is biologisch afbreekbaar. De producten zijn bovendien verpakt in een kartonnen box die bij het papier kan worden weggegooid.’

Met het verzorgingsmerk Nature Box wil Henkel consumenten goed in hun vel laten zitten en body positivity stimuleren. ‘En dat doen we met producten die gemaakt zijn met 100 procent natuurlijke koudgeperste oliën van vruchten en noten. De formules zijn veganistisch gecertificeerd, tot 98 procent natuurlijk en vrij van siliconen, parabenen en kunstmatige kleurstoffen. Alle flessen en potten zijn gemaakt van 100 procent gerecycled plastic.’

Social Plastic®

Social Plastic® , verduidelijkt Pichler, ‘dat verzameld is via Plastic Bank, voordat het in onze oceanen of waterwegen terechtkomt. Met name in landen waar de infrastructuur voor afvalbeheer ontbreekt -doorgaans eveneens de plekken op aarde waar het meeste plastic in het milieu belandt. Omdat de lokale bevolking het plastic verzamelt en inlevert in ruil voor geld, goederen of diensten, bestrijdt het project ook nog eens armoede.’ Met hulp van Henkel opende Plastic Bank drie additionele plastic inzamelingstakken in Haïti, vervolgt hij.

‘Eén van de armste landen ter wereld. Het plastic dat op deze manier verzameld wordt, nemen wij vervolgens weer op in onze waardeketen.’ In totaal gebruikt Henkel jaarlijks ongeveer tweehonderd ton ingezameld Social Plastic®. ‘Op deze manier dragen we bij aan een circulaire economie en bieden we tegelijkertijd een langetermijnperspectief voor de mensen in armoedegebieden.’

Volledig recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar

Vanzelfsprekend vormt het minimaliseren van de negatieve milieu-impact van verpakkingen een belangrijk onderdeel van Henkels’ duurzaamheidsstrategie, verklaart Pichler. ‘We hebben ons ten doel gesteld het aandeel gerecycleerde kunststoffen in de verpakking van consumentenproducten in Europa te verhogen tot 35 procent in 2025. Daarnaast breiden we onze verpakkingslijnen van 100 procent gerecycleerde kunststoffen uit. Tegen 2025 zullen bovendien al onze verpakkingen recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn*.’

Welzijn stimuleren

Ook welzijn is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid, vindt Henkel. ‘Wij willen graag bijdragen aan de lokale maatschappij en dat doen we liefst van al samen met onze medewerkers. In Nederland ondersteunen we bijvoorbeeld verschillende landelijke organisaties als de Voedselbank. En onlangs hebben het eerste, officiële Henkel-bos in de BeNeLux aangeplant, met ruim tweeduizend bomen. Dergelijke initiatieven doen we echt met elkaar. Zo motiveren we onze mensen onder meer om deel te nemen aan sportevents. Hebben zij hun doel behaald, doneren we namens hen een bedrag aan bijvoorbeeld die Voedselbank.’

Het beste idee krijgt de financiële middelen ter beschikking om het plan uit te voeren”

‘Ook hebben we projectgroepen in het leven geroepen die werken aan ideeën om onze producten en productie verder te verduurzamen. Het beste idee krijgt ook daadwerkelijk de financiële middelen ter beschikking om het plan uit te voeren.’ Henkel heeft intern veel initiatieven lopen die de fysieke en mentale gezondheid van haar mensen bevorderen, vertelt hij. ‘Ik zie dit echt als een van onze grote sterktes. Onze mensen zijn belangrijk en door een flexibele, goed presterende organisatie te creëren, kunnen we nog beter dat verschil maken.’

Samen met de consument

Uiteindelijk zijn het eveneens de consumenten die Henkel helpen het verschil te maken, beseft Pichler. ‘Zij kopen tenslotte onze producten. Daarom investeren we volop in marketing om (de performance van) onze producten onder de aandacht te brengen, maar altijd met een sustainable message.’ Die boodschap brengt Henkel ook on-pack. ‘Niet met de verwachting dat iedere consument dit uitgebreid leest’, legt hij realistisch uit. ‘Maar het is wel een additionele geruststelling. Steeds meer consumenten kijken immers naar de duurzame aspecten van een product.’

Duurzaamheid is dan ook geen marketing voor Henkel, benadrukt Pichler. ‘Maar met onze internationale kennis kunnen we wel dat verschil maken. Waar we dat kunnen, doen we dit dan ook. En ja, daar communiceren we steeds vaker over.’

Sterke partnerships

Ook tijdens gesprekken met handelspartners, vervolgt hij. ‘Met name op top-to-top level speelt duurzaamheid altijd de hoofdrol. We proberen de strategie van onze klanten zoveel mogelijk te begrijpen en de synergie op te zoeken, zodat we samen kunnen versnellen.’ Op de vraag of dit top-down genoeg doorwerkt, heeft hij een duidelijk antwoord: we have to set the stage on a higher level .

‘Door dit goed te doen, neem je je teams hier automatisch in mee. Het is onze verantwoordelijkheid als

producent om sterke partnerships neer te zetten en te behouden. Tot nu toe kan ik zeggen dat we hier goed in geslaagd zijn. Er is veel bereidheid binnen retailers om samen de impact verder te vergroten. Samen kunnen we de stappen richting een betere wereld zo groot mogelijk maken.’

*Met uitzondering van zelfklevende producten waarbij residuen de recycleerbaarheid kunnen beïnvloeden.

Dit artikel is gesponsord door Henkel.