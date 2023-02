Van Oers wordt Primeale United: 'Nieuwe naam brengt nieuwe energie'

Primeale United is een verticaal geïntegreerde groenteproducent met eigen teeltbedrijven in Afrika en Nederland, verwerkings- en verpakkingsexpertise en commerciële ondersteuning voor klanten met een zeer breed assortiment aan verse groenten. CEO Arno van Dongen: ‘Het hele jaar rond leveren we aan vijfhonderd Europese klanten, waarvan het grootste deel retailers. Een kleiner deel van onze afzet gaat naar foodservice en horeca. Er zullen weinig retailers in Europa zijn die niet op een of andere manier onze producten in hun schap hebben liggen. De kern van ons model is dat we veel groenten met hoge kwaliteit gedurende het hele jaar kunnen leveren vanuit eigen productie. Zo verbinden we onze klanten direct met de bron.’

Primeale United produceert het merendeel van het groenteassortiment op eigen bedrijven in Nederland en Afrika en werkt daarnaast samen met exclusieve partners in Europa, Zuid-Amerika en Afrika om zo “de zon te kunnen volgen”. Van Dongen: ‘We volgen het klimaat om onze leveranties jaarrond te kunnen garanderen.’ Tim van Romondt: ‘We zijn dus nadrukkelijk een teeltbedrijf.’

Aangescherpte koers

Tot 1 juni 2022 was Van Oers United de naam van het bedrijf en de ervaring en samenwerkingen met de exclusieve partners gaan al vele jaren terug. De nieuwe naam is gekozen om internationaal beter aan te sluiten bij de naam van het Franse moederbedrijf Agrial. ‘Maar de naam Primeale sluit vooral ook beter aan bij de onderscheidende en meer competitieve positionering die we willen innemen én bij de nieuwe cultuur die we gaan ontwikkelen. Van Oers refereert aan ons verleden; Primeale zegt meer over onze toekomst. Tot slot brengt de nieuwe naam ook nieuwe energie bij onze eigen mensen en onze klanten.’

Partnerships

De nieuwe positionering en ambities zijn gestoeld op drie belangrijke thema’s: partnerships, duurzaamheid en biologische teelt. Van Dongen: ‘De relatie tussen klanten en teeltbedrijven verschuift van transactioneel naar transformationeel. Onze retailklanten verwachten steeds meer dat we met hen meedenken over de vraag hoe we de groentecategorie kunnen ontwikkelen en verder versterken.’

We helpen onze retailklanten met inzichten op het gebied van eet- en shoppergedrag

‘Dat doen we door verpakkingsoplossingen te introduceren met minder of zonder plastic en verpakkingen die zorgen voor een langere houdbaarheid. We denken ook mee over innovatie in bijvoorbeeld ready-to-cook; concepten die consumenten helpen hun gerechten veel makkelijker klaar te maken. Met onze retail- klanten werken we samen op het gebied van category management; we helpen hen met inzichten op het gebied van eet- en shoppergedrag om zo assortimenten te optimaliseren en de categorie harder te laten groeien. Bijvoorbeeld: Duitse retailers hebben vaak één sku voor spruiten in hun winkel, waar dat er in Nederland wel vier of vijf zijn. Zo adviseren wij hen om met nieuwe sku’s nieuwe consumenten en nieuwe gebruiksmogelijkheden aan te spreken en zo de waarde van de categorie te vergroten.’

Nog meer duurzaamheid

Duurzaamheid is voor een groentebedrijf een logische prioriteit, ook al zijn groenten vaak al de duurzame keuze. Maar er is altijd meer mogelijk. Van Dongen: ‘We maken dagelijks gebruik van natuurlijke bronnen, als water, lucht en grond. Dat maakt dat we een nog grotere verantwoordelijkheid hebben dan anderen om op de juiste wijze om te gaan met de aarde. Daarom is het voor ons des te belangrijk om van duurzaamheid een topprioriteit te maken. Onze belofte is: de allerbeste groenten bereikbaar maken, en dat houdt ook in de allergezondste groenten, geteeld met zo min mogelijk schadelijke stoffen en op een duurzame manier. We verkleinen onze ecologische voetafdruk en we meten dat voortdurend, in samenwerking met Agrial, met als doel om in 2035 minimaal 50 procent reductie in directe CO2-uitstoot te bereiken.’

Het doel is goedgekeurd door het Science Based Target initiative (SBTi). Een voorbeeld: met zonnepanelen gaat Primeale United in Senegal het dieselgebruik van irrigatiesystemen terugdringen. Van Romondt: ‘Een belangrijk onderdeel naast CO2-reductie is het vergroten van de biodiversiteit. Vermindering van pesticiden, wisseling van teelt om de grond niet uit te putten, en veel meer groenbemesting. Grote aandacht gaat ook uit naar het versterken van het welzijn in de gemeenschappen rondom al onze aangesloten bedrijven. Dat doen we met respect voor internationale richtlijnen op living wages, arbeidsomstandigheden en menselijke rechten. We investeringen bijvoorbeeld in

kinderopvang, scholing en gezondheid, we

bouwen waterpompen en verstrekken microkredieten.’

Consumenten en retailers streven ernaar steeds minder producten uit andere delen van de wereld in te vliegen. En dit gaat goed samen met teelt in Afrika. Van Romondt: ‘Wij volgen de zon, wat betekent dat we telen daar waar het klimaat het het beste toelaat om groenten te telen op een verantwoorde wijze in evenwicht met de natuur. We telen producten in Marokko en Senegal en we zijn dan ook goed in staat die aanvoer per vrachtwagen of container te doen, dus zonder vliegtuig. Ook op dit vlak kunnen we onze klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.’

Biologische teelt

Een verdere uitbreiding van de biologische teelt vormt het derde thema in de positionering van Primeale United. Van Romondt: ‘Biologisch is een mooi verlengde van onze ambities in duurzaamheid. In markten om Nederland heen, zoals Duitsland en Scandinavië, heeft biologisch al een veel grotere commerciële potentie. Ook in Nederland vragen consumenten en onze retailklanten er in toenemende mate om. Bovendien: we leren heel veel uit de biologische teelt, technieken die we dan weer toepassen in de conventionele teelt.’

Van Dongen: ‘En als teeltbedrijf en leverancier met een compleet aanbod gedurende het gehele jaar verkeren wij in een prima positie om dat biologische segment aan te bieden aan onze klanten.’

Voor de retail

Wat gaan deze nieuwe stappen betekenen voor de retail? Van Romondt: ‘We zullen vooral nog meer een ketenpartner zijn voor onze klanten. De retail zoekt een andere keteninrichting, met niet langer alleen maar productspecialisten, maar juist sterke ketenspecialisten.’ Van Dongen: ‘Die keteninrichting, van seed to plate, bieden we nu ook in biologisch, de hele keten en het hele jaar door.’

Dit artikel is gesponsord door Primeale United.