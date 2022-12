Danone: ‘We gaan werk maken van de flexitarische levensstijl’

Dit jaar integreerden Alpro, Nutricia en Danone Zuivel tot één Danone-organisatie. Een strategische keuze die het bedrijf helpt om haar dual project, de combinatie van economisch succes en sociale vooruitgang, nog beter neer te zetten en bij te kunnen dragen aan de missie “bringing health through food to as many people as possible”. ‘In uitdagende tijden is het des te belangrijker om te focussen op je prioriteiten’, vindt Frank den Haan, Directeur Retail Nederland. ‘Op de essentie waar je als bedrijf voor staat.’

Danone wil impact maken

Voor Danone betekent dit impact maken. ‘Zo is Nutricia in 1896 opgericht met de missie om babysterfte te verlagen. In 1919 werd Danone gesticht door de arts Isaac Carasso. Hij zag veel kinderen met darmklachten en ontdekte dat yoghurt en andere gefermenteerde melkproducten een belangrijke rol spelen in een gezond dagmenu. Alpro is in 1980 ontstaan vanuit het streven gezonde voeding te ontwikkelen, die ook bijdraagt aan een gezonde planeet. Onze basis, onze rode draad, blijft dan ook onveranderd, maar wordt versneld aangescherpt.’

Goed businessmodel

Bij het creëren van die tweeledige impact hoort tenslotte een goed businessmodel, vervolgt hij realistisch. ‘Want zonder resultaat heeft wat je doet geen toekomst, laat staan impact. De integratie helpt ons om lokaal nog relevanter te zijn.’

De synergie tussen de drie bedrijven klopt, verklaart Den Haan. ‘Het zijn organisaties die allemaal zijn ontstaan vanuit een vergelijkbare positieve purpose. Desondanks hebben de bedrijven allemaal hun eigen, onderscheidende identiteit, maar maakt de integratie ons als geheel effectiever over alle categorieën heen.’

Frank den Haan: 'We zijn nu in staat om nog meer relevante producten te ontwikkelen die passen in een gezonder eetpatroon'.

Holistische visie op zuivel

De samenvoeging helpt Danone in het neerzetten van een meer holistische visie op zuivel, legt hij uit. ‘Waarin zowel de toegevoegde waarde van zuivel een hoofdrol speelt, als de die van plantaardige alternatieven. We zijn nu in staat om nog meer relevante producten te ontwikkelen die passen in een gezonder en meer plantaardig eetpatroon. Voor alle fasen in het leven.’

Nutrilon Melk & Plantaardig 2

Het afgelopen jaar werden de eerste resultaten van de integratie al zichtbaar. ‘Deze zomer brachten we Nutrilon Melk & Plantaardig opvolgzuigelingenvoeding op de markt. Opvolgzuigelingenvoeding waarvan zestig procent van de eiwitten van plantaardige oorsprong is.’ Meer dan de helft van alle Nederlanders eet al meerdere dagen per week geen vlees, vis of zuivel, vertelt hij. ‘En vier van de vijf ouders willen deze levensstijl eveneens overbrengen op hun kinderen. Deze innovatie helpt hen om nog bewustere keuzes te maken op het gebied van voeding én milieu.’

HiPRo en Alpro

Met de divisie Zuivel zette de organisatie het afgelopen jaar volop in op HiPRo; zuivelproducten met een hoog proteïnegehalte. ‘Een nieuw, innovatief merk dat goed past in de groeiende behoefte aan meer eiwitrijke producten, vooral onder sportieve consumenten’, verklaart Den Haan. ‘De introductie zorgde dan ook voor sterke rotaties, die we volgend jaar verder door gaan trekken.’

Met Alpro focust Danone zich nadrukkelijk op consumenten die vaker plantaardige producten willen gebruiken. ‘Alpro was al leidend in plantaardige variatie op zuivel. Deze schaalgrootte gaan we gebruiken om nóg meer consumenten te bereiken.’ Met die nieuwe categorievisie op zuivel, legt hij uit. ‘Waarin segmentatie op smaak en navigatie op basis van dierlijke zuivel en plantaardige varianten een belangrijke rol spelen.’

Nieuw Danone: veel bevlogenheid

Het nieuwe Danone kenmerkt zich door veel bevlogenheid, vertelt de directeur. ‘Er heerst een sterk gevoel van ambitie, waarbij we altijd dat stapje meer willen zetten in het optimaal ondersteunen van de consument.’ Er is de laatste tijd vooral hard gewerkt aan het nog beter begríjpen van die consument, benadrukt hij. ‘Dat we met deze kennis nog meer impact kunnen maken als organisatie, motiveert enorm.’

In een turbulente tijd hebben de verschillende teams veel weerbaarheid laten zien, merkt Den Haan op. ‘Ik was al trots op de mensen die bij ons werken, maar dit jaar des te meer. Onlangs hebben we de waarden van ons bedrijf samengevoegd en deze vertalen zich uiteindelijk allemaal in ‘impact’. Die permanente focus op die stip aan de horizon, no matter what, zie je terug in alles wat we doen.’

Laten we vooral in gesprek blijven en elkaar blijven uitdagen, om de gezamenlijke impact zo groot mogelijk te maken

Samenwerking voor nog meer impact

In 2023 wordt de impact van Danone echt goed zichtbaar, blikt de directeur alvast vooruit. ‘En gaan we de consument nog beter helpen om gezondere keuzes te maken. Met goede zuivelproducten én plantaardige alternatieven.’

Daarnaast wordt de sociaal maatschappelijke ambitie van het bedrijf duidelijker, benadrukt hij. ‘Zoals onze samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (Danoontje) en onze B Corp®-certificering, waarmee we veel impact creëren voor (respectievelijk) de Nederlandse jeugd en voor de mensen die bij en met ons werken.’

Ambities Danone blijven overeind

Ondanks de uitdagingen die er momenteel zijn, blijven de ambities die Danone heeft op het vlak van innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk impact overeind, benadrukt hij. ‘Sterker nog, die zijn juist verscherpt. Als het nieuwe Danone hebben we des te meer expertise en intrinsieke motivatie in huis om dit naar een hoger niveau te tillen.’

Ketensamenwerking

In de transitie van Danone naar organisatie met zowel zuivel als plantaardige producten, speelt ketensamenwerking een belangrijke rol, besluit Den Haan. ‘Er zijn tenslotte veel overkoepelende thema’s, waarin we elkaar zowel vinden als scherp moeten houden. Laten we daarom vooral in gesprek blijven en elkaar blijven uitdagen, om de gezamenlijke impact zo groot mogelijk te maken.’

