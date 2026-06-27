Niet te missen: Superhittegolf en rampscenario's voor supermarkten

Niet te missen: Superhittegolf en rampscenario's voor supermarkten
Foto: Distrifood

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Superhittegolf: Ander koopgedrag, meer ziekmeldingen

De extreme hitte zorgt in supermarkten voor veranderingen in het koopgedrag en voor een stijging van het aantal ziekmeldingen. Distrifood kijkt in Scheveningen rond hoe supermarkten het hoofd koel proberen te houden tijdens deze warme dagen.

Lees het volledige artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

2. Code zwart: Hoe goed zijn supers voorbereid op 5 crisissituaties?

Onveilig drinkwater, een hevige cyberaanval of dagenlange stroomstoring. Wat ooit klonk als ver-van-mijn-bedshow staat nu hoog op de agenda van overheid en bedrijfsleven. Zo werkt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel achter de schermen aan crisisplannen om ook bij een noodsituatie de voedselvoorziening draaiende te houden. 'Tot en met code rood moeten we het kunnen bolwerken', zegt CBL-directeur Marc Jansen. 'Maar er is ook nog code zwart.'

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Manager economische zaken Vincent Buikema en algemeen directeur Marc Jansen van het CBL. Foto: Dennis Wisse
Manager economische zaken Vincent Buikema en algemeen directeur Marc Jansen van het CBL. Foto: Dennis Wisse

3. 🎧 Distrifood Podcast:  Rampscenario's voor supermarkten

Rampen, oorlogen en crises beheersen het wereldnieuws. Daarbij neemt ook de dreiging voor Nederland toe. Dat roept vragen op hoe supermarkten zijn voorbereid op rampscenario's.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

4. Analyse: JDE-ceo moet Heineken-aandeelhouders weer blij maken

Met de aanstelling van de Braziliaanse JDE-baas Rafael Oliveira breekt Heineken met zijn traditie. Sinds Freddy Heineken kwam de ceo van binnen het bedrijf. Maar oud-Hollandse tradities zijn voor Heineken nu even minder belangrijk: de aandeelhouders moeten eerst weer blij worden.

Lees hier het hele opinie.

Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink
Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink

5. Formules: 6 conclusies over klantenkringen en bestedingen

Aldi lijkt de grootste winnaar onder de top-6 van de Nederlandse supermarkten te zijn. De discounter ontvangt iets meer klanten, maar slaagt er vooral in een groter deel van het boodschappenbudget van hun klanten binnen te halen. Jumbo trekt minder klanten en die geven ook minder uit. Plus noteert de grootste groei van de klantenkring, maar krijgt een kleiner deel van het boodschappenbudget. Distrifood trekt zes conclusies.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

6. Waarom foodmanagers gewild zijn in non-food: 'AH is top van de top'

Dat Margaret Versteden-Van Duijn van Bol naar Albert Heijn ging, is een uitzondering op de regel dat non-foodbestuurders nauwelijks overstappen naar foodretail. Andersom gebeurt dat vaak. Wouter Kolk ging bijvoorbeeld van Ahold naar WE Fashion. Distrifood spreekt met Kolk, Linda Keijzer (ceo Homefashion Group), en andere ervaringsdeskundigen over de vraag: waarom zijn foodmanagers gewild in non-food, maar niet andersom?

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Wouter Kolk. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency
Wouter Kolk. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

7. Feiten en cijfers: Supermarktkengetallen op een rijtje

Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2026 op een rijtje.

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Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

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Klanten in de rij bij Aldi De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Foto: Fred Libochant Fotografie
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