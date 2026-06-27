Niet te missen: Superhittegolf en rampscenario's voor supermarkten

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

De extreme hitte zorgt in supermarkten voor veranderingen in het koopgedrag en voor een stijging van het aantal ziekmeldingen. Distrifood kijkt in Scheveningen rond hoe supermarkten het hoofd koel proberen te houden tijdens deze warme dagen.

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Onveilig drinkwater, een hevige cyberaanval of dagenlange stroomstoring. Wat ooit klonk als ver-van-mijn-bedshow staat nu hoog op de agenda van overheid en bedrijfsleven. Zo werkt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel achter de schermen aan crisisplannen om ook bij een noodsituatie de voedselvoorziening draaiende te houden. 'Tot en met code rood moeten we het kunnen bolwerken', zegt CBL-directeur Marc Jansen. 'Maar er is ook nog code zwart.'

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Manager economische zaken Vincent Buikema en algemeen directeur Marc Jansen van het CBL. Foto: Dennis Wisse

Rampen, oorlogen en crises beheersen het wereldnieuws. Daarbij neemt ook de dreiging voor Nederland toe. Dat roept vragen op hoe supermarkten zijn voorbereid op rampscenario's.

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Met de aanstelling van de Braziliaanse JDE-baas Rafael Oliveira breekt Heineken met zijn traditie. Sinds Freddy Heineken kwam de ceo van binnen het bedrijf. Maar oud-Hollandse tradities zijn voor Heineken nu even minder belangrijk: de aandeelhouders moeten eerst weer blij worden.

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Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink

Aldi lijkt de grootste winnaar onder de top-6 van de Nederlandse supermarkten te zijn. De discounter ontvangt iets meer klanten, maar slaagt er vooral in een groter deel van het boodschappenbudget van hun klanten binnen te halen. Jumbo trekt minder klanten en die geven ook minder uit. Plus noteert de grootste groei van de klantenkring, maar krijgt een kleiner deel van het boodschappenbudget. Distrifood trekt zes conclusies.

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Dat Margaret Versteden-Van Duijn van Bol naar Albert Heijn ging, is een uitzondering op de regel dat non-foodbestuurders nauwelijks overstappen naar foodretail. Andersom gebeurt dat vaak. Wouter Kolk ging bijvoorbeeld van Ahold naar WE Fashion. Distrifood spreekt met Kolk, Linda Keijzer (ceo Homefashion Group), en andere ervaringsdeskundigen over de vraag: waarom zijn foodmanagers gewild in non-food, maar niet andersom?

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Wouter Kolk. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2026 op een rijtje.

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