Niet te missen: Zomerrapport 2026 en toekomst Dekamarkt

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Dirk wint weer bij de landelijke formules, terwijl Lidl en Plus de top-3 wederom completeren. Toch zijn er dieper in het Zomerrapport van YouGov interessante ontwikkelingen zichtbaar. Zo boekt Jumbo behoorlijke vooruitgang, terwijl Aldi juist zijn progressie van de afgelopen jaren ziet wegsmelten. Distrifood analyseert het rapport op formuleniveau.

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

Nettorama wint bij de regionale formules voor de tweede keer op rij het Zomer-/Kerstrapport van YouGov en hoeft de eerste plaats deze keer niet te delen met Poiesz. De noordelijke formule blijft echter wel in de buurt, terwijl Boon's Markt met een indrukwekkende opmars bezig is. Vomar en Hoogvliet verbeteren zich ook aanzienlijk, waardoor het rapport steeds spannender wordt.

Lees het volledige artikel .

Foto: Joris Telders

Dirk won deze week voor de zesde keer op rij het Zomer- en Kerstrapport. Een unicum in de bijna 30 jaar van het toonaangevende rapport. Maar waarom is Dirk zo succesvol in de onderzoeken van YouGov? En zijn er ook bedreigingen die de positie van Dirk in gevaar brengen?

Luister hier de hele aflevering .

Foto: Fred Libochant

Dekamarkt publiceerde zijn cijfers over de afgelopen jaargang. Met een omzetdaling van 3 procent en een negatief nettoresultaat van €29 miljoen waren het geen resultaten om over naar huis te schrijven. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich naar aanleiding van de cijfers af hoe de toekomst van Dekamarkt eruit ziet.

Lees hier het hele opinie .

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

Nederlanders gaan in toenemende mate de grens over naar Duitsland voor boodschappen, een onderwerp waar in de media veel over te doen is. Voor de klantenstroom vanuit Duitsland naar winkels in ons land is veel minder aandacht. Zijn er cijfers over de omvang van de grensoverschrijdende handel? Welke dagen zijn het populairst bij Duitse klanten om de grens over te steken? Welke producten leggen ze massaal in hun winkelkar en wat vinden ze zo aantrekkelijk aan Nederlandse supermarkten? Distrifood ging op onderzoek uit.

Lees hier het hele artikel .

De vestiging van 2 Brüder in Siebengewald. Foto: Distrifood

Jumbo en vooral Albert Heijn ontketenen met scherpe aanbiedingen een ware prijzenslag in België. Dat zegt retailexpert Els Breugelmans (KU Leuven) tegen Distrifood. 'Albert Heijn zal hier niet snel marktleider worden, maar samen met Delhaize zou Ahold dat wel kunnen worden.'

Lees het volledige artikel .

Retailprof Els Breugelmans van KU Leuven met op de achtergrond aanbiedingen van Albert Heijn en Jumbo in België. Foto's: Els Breugelmans, folders AH en Jumbo

De ambities van Lidl om in Nederland uit te breiden zijn 'gezond hoog'. Distrifood praat met Yuri Hendrikse, head of real estate, en Boy van Zelst, head of construction, over de ambitieuze plannen van de discounter. 'We zien dat er ruimte en een markt is voor uitbreiding, de drive dendert onverminderd door.'

Lees het volledige artikel .

Yuri Hendrikse en Boy van Zelst (rechts) van Lidl. Foto: Henk van der Giesen (Lidl). Foto: Lidl

Jumbo voert een pilot uit met een AI-agent die online klanten moet inspireren. Distrifood spreekt met Kevin Rasenberg (hoofd e-commerce) en Niels Nijdam (hoofd winkeltechnologie, data en AI), die binnen Jumbo dit project leiden. Uiteindelijk wil Jumbo agentic AI bedrijfsbreed toepassen.

Lees het volledige artikel .

Foto: Cor Salverius