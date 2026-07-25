Niet te missen: Jumbo's keuze voor Kemps en minimumjeugdloon

Niet te missen: Jumbo's keuze voor Kemps en minimumjeugdloon
Campagnebeeld: Jumbo

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Is Jumbo's keuze voor Kemps slim? 'Hij speelt geen rol, dat biedt opties'

Eerder dit jaar verving Rob Kemps Frank Lammers als gezicht van Jumbo. Begint Jumbo met Kemps aan een nieuw hoofdstuk voor het merk? En is de keuze voor Kemps slim? Distrifood vraagt het drie experts.

Lees het volledige artikel.

Rob Kemps is het nieuwe gezicht van Jumbo. Foto: Jumbo
Rob Kemps is het nieuwe gezicht van Jumbo. Foto: Jumbo

2. 🎧 Distrifood Podcast: De verhoging van het minimumjeugdloon

Op 1 januari 2027 gaat het wettelijk minimum jeugdloon omhoog. Juist de supermarktbranche draait op jonge arbeidskrachten. Dat betekent een verhoging van de loonkosten voor de supermarkten. Hoe bereiden ondernemers zich hierop voor?

Luister hier de hele aflevering.

Foto: ANP
Foto: ANP

3. Analyse: Prijzenhonger draait trouw aan supermarkt de nek om

De niet aflatende zucht naar de laagste prijs doet de trouw aan een supermarktformule verdwijnen. Die conclusie trekt Distrifood-redacteur Herman te Pas door het nieuwe rapport van de consultants van Roland Berger.

Lees hier het hele opinie.

Herman te Pas
Herman te Pas

4. AH To Go groeit, vernieuwt, maar er zijn ook vragen

AH To Go presenteerde onlangs een vernieuwde uitstraling in het relatief grote filiaal op het centraal station in Amsterdam. Een duidelijk voorbeeld dat Albert Heijn gas wil geven met de gemaksformule. Zaandam wil met To Go groeien op drukke locaties, in ziekenhuizen, scholen en kantoren. Tegelijk hangt nog steeds de vraag boven de markt: Wat gaat er gebeuren met de vele AH To Go's in voormalige BP-tankstations?

Lees hier het hele artikel.

De vernieuwde AH To Go in Amsterdam, met op de achtergrond het megascherm. Foto: Albert Heijn
De vernieuwde AH To Go in Amsterdam, met op de achtergrond het megascherm. Foto: Albert Heijn

5. Interview 2 Brüder: 'Reorganisatie bittere pil, doorstart biedt kans'

Na het faillissement van 2 Brüder leek het doek even te vallen voor de bekende grenssupermarkt in Venlo. Toch volgde binnen enkele dagen een doorstart. Voor Bart Rehe, directeur van Billie Lucky Food Group, waren het turbulente weken. Hij zag de afwijzing van het WHOA-akkoord door de rechtbank niet aankomen. 'Dit is een kat in het bakkie', zeiden ze.

Lees het volledige artikel.

Winkelbeeld 2 Brüder in Venlo. Foto: Distrifood
Winkelbeeld 2 Brüder in Venlo. Foto: Distrifood

6. Proteïnehype boekt omzetrecord, maar tekenen van stabilisatie zichtbaar

In het eerste kwartaal van 2026 steeg de omzet uit proteïneproducten naar een recordhoogte. Verse zuivel jaagt deze groei aan, proteïneyoghurt in het bijzonder. Wel zijn er eerste tekenen dat de groei ietwat stabiliseert.

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Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

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Foto: Ahold Delhaize
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