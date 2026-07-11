Niet te missen: Het laatste mysterie van Boni en shake-out voor winnaar Dirk

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Boni Oldebroek heropent vandaag als Nettorama. Daarmee nadert de ombouwoperatie na de in 2023 aangekondigde fusie zijn einde. Maar medewerkers van de laatste Boni - die in Odijk - leven nog tussen hoop en vrees. 'Mogelijk worden we Nettorama, wellicht blijven we Boni óf we gaan dicht. Niemand die het weet.'

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Vrouw bij entree Boni Odijk. Foto: Distrifood

De Boni in Oldebroek is deze week heropend als Nettorama. Daarmee nadert de ombouwoperatie van de in 2023 aangekondigde fusie tussen Nettorama en Boni zijn einde. Maar hij is nog niet helemaal afgerond. De Boni in Odijk blijft als laatste over. Of en wanneer de winkel overgaat naar Nettorama, is voorlopig nog een raadsel.

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Foto: Distrifood

Dirk gaat zijn filiaal in de Warmoesstraat in Amsterdam sluiten. Distrifood-redacteur Herman te Pas was in 2016 bij de opening van de winkel en denkt dat de sluiting past in een groter plaatje.

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Herman te Pas

Kaufland komt naar Nederland. Niet met fysieke winkels, maar met een marktplaats die de concurrentie aangaat met Bol.com en Amazon. Distrifood praat met ceo e-commerce Gerald Schönbucher over de ambities van Kaufland in ons land. 'We zijn in nieuwe markten meestal in het tweede jaar winstgevend.'

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Gerald Schönbucher. Foto: Kaufland

Lidl experimenteert in zijn meest toekomstbestendige winkel in Capelle aan den IJssel met diverse duurzame noviteiten. Zo is de tegelvloer vervangen en zitten de muren vol met duizenden spijkerbroeken als isolatiemateriaal.

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Klanten op de winkelvloer in Lidl Capelle aan den IJssel. Foto; Dennis Wisse

Supermarktformules azen massaal op het schaarse aanbod aan supermarktlocaties. Tenders worden echter vaak gewonnen door kapitaalkrachtige multifranchisers, meestal van Albert Heijn. Is er voor formules nog wel ruimte om te groeien?

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Impressie van de nieuwe supermarkt van Bun. Afbeelding: Bun