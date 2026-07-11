Niet te missen: Het laatste mysterie van Boni en shake-out voor winnaar Dirk

Niet te missen: Het laatste mysterie van Boni en shake-out voor winnaar Dirk
Boni Odijk met de van Nettorama bekende signing: '2000 A-merken blijvend in prijs verlaagd!' - Foto: Distrifood

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Laatste Boni tussen hoop en vrees: Nettorama, status quo of dicht?

Boni Oldebroek heropent vandaag als Nettorama. Daarmee nadert de ombouwoperatie na de in 2023 aangekondigde fusie zijn einde. Maar medewerkers van de laatste Boni - die in Odijk - leven nog tussen hoop en vrees. 'Mogelijk worden we Nettorama, wellicht blijven we Boni óf we gaan dicht. Niemand die het weet.'

Lees het volledige artikel.

Vrouw bij entree Boni Odijk. Foto: Distrifood
Vrouw bij entree Boni Odijk. Foto: Distrifood

2. 🎧 Distrifood Podcast: Het laatste mysterie van Boni en Nettorama

De Boni in Oldebroek is deze week heropend als Nettorama. Daarmee nadert de ombouwoperatie van de in 2023 aangekondigde fusie tussen Nettorama en Boni zijn einde. Maar hij is nog niet helemaal afgerond. De Boni in Odijk blijft als laatste over. Of en wanneer de winkel overgaat naar Nettorama, is voorlopig nog een raadsel.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

3. Opinie: Ook winnaar Dirk ontkomt niet aan de shake-out

Dirk gaat zijn filiaal in de Warmoesstraat in Amsterdam sluiten. Distrifood-redacteur Herman te Pas was in 2016 bij de opening van de winkel en denkt dat de sluiting past in een groter plaatje.

Lees hier het hele opinie.

Herman te Pas
Herman te Pas

4. Kaufland over komst naar Nederland: 'We gaan nooit meer weg'

Kaufland komt naar Nederland. Niet met fysieke winkels, maar met een marktplaats die de concurrentie aangaat met Bol.com en Amazon. Distrifood praat met ceo e-commerce Gerald Schönbucher over de ambities van Kaufland in ons land. 'We zijn in nieuwe markten meestal in het tweede jaar winstgevend.'

Lees hier het hele artikel.

Gerald Schönbucher. Foto: Kaufland
Gerald Schönbucher. Foto: Kaufland

5. Fotorepo: Lidl experimenteert in Capelle met duurzame innovaties

Lidl experimenteert in zijn meest toekomstbestendige winkel in Capelle aan den IJssel met diverse duurzame noviteiten. Zo is de tegelvloer vervangen en zitten de muren vol met duizenden spijkerbroeken als isolatiemateriaal.

Lees het volledige artikel.

Klanten op de winkelvloer in Lidl Capelle aan den IJssel. Foto; Dennis Wisse
Klanten op de winkelvloer in Lidl Capelle aan den IJssel. Foto; Dennis Wisse

6. Machtige multifranchisers: tenders voor A-locaties naar diepste zakken

Supermarktformules azen massaal op het schaarse aanbod aan supermarktlocaties. Tenders worden echter vaak gewonnen door kapitaalkrachtige multifranchisers, meestal van Albert Heijn. Is er voor formules nog wel ruimte om te groeien?

Lees het volledige artikel.

Impressie van de nieuwe supermarkt van Bun. Afbeelding: Bun
Impressie van de nieuwe supermarkt van Bun. Afbeelding: Bun

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    Senior Account Manager Groente

    FreshRecruitment logo

  3. FreshRecruitment

    Regulatory Affairs and Specification Manager bij Prinsen Berning

    FreshRecruitment logo

  4. FreshRecruitment

    Head of Sales / Commerce M/V

    FreshRecruitment logo

  5. FreshRecruitment

    Operationeel Logistiek Manager

    FreshRecruitment logo

  6. FreshRecruitment

    Accountmanager Import/Export

    FreshRecruitment logo
Bekijk vacatures

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

of maak een account aan

Foto: ANP
jaarcijfers

Hoogvliet ziet verlies toenemen, omzet daalt

  1. Buitenland kort: Lidl zet internationale inkoop nieuw neer
  2. Ahold Delhaize nadert marktleiderschap op Belgische markt
  3. 🎧 Distrifood Podcast: Het laatste mysterie van Boni en Nettorama
  4. Hak zet organisatie nieuw neer, met Mijatovic als ceo op afstand
  5. Vastgoed kort: Aldi opent nieuwe winkel in Wolvega
  6. Multifranchiser Bun mag AH-filiaal in Amstelveen alsnog overnemen
  7. Hiiper: Aldi, Nettorama en Picnic winnaars, Jumbo zet herstel voort
  8. Machtige multifranchisers: tenders voor A-locaties naar diepste zakken
  9. Dirk sluit filiaal aan Amsterdamse Warmoesstraat
  10. Fabrikanten kort: Nieuwe eigenaar voor Happy Earth
Meer nieuws